Биатлон / Профиль спортсмена
Тадея Бранкович-Ликозар
- Дата рождения:
- 20.12.1979
- Гражданство:
- Словения
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|52
|0
|3.12.2010
|Спринт 7,5 км
|45
|0
|5.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|54
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 7,5 км
|53
|0
|12.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|36
|5
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|73
|0
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|48
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|73
|0
|15.01.2011
|Спринт 7,5 км
|29
|12
|16.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|29
|12
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2011
|Спринт 7,5 км
|30
|11
|Осрблье (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.02.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|11
|30
|6.02.2011
|Спринт 7,5 км
|9
|32
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2011
|Спринт 7,5 км
|19
|22
|6.03.2011
|Гонка преследования 10 км
|29
|12
|9.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|69
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2011
|Спринт 7,5 км
|59
|0