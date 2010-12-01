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Биатлон / Профиль спортсмена

Тадея Бранкович-Ликозар

Дата рождения:
20.12.1979
Гражданство:
  Словения
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 52 0
3.12.2010 Спринт 7,5 км 45 0
5.12.2010 Гонка преследования 10 км 54 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 53 0
12.12.2010 Гонка преследования 10 км 36 5
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 73 0
18.12.2010 Спринт 7,5 км 48 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 73 0
15.01.2011 Спринт 7,5 км 29 12
16.01.2011 Гонка преследования 10 км 29 12
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 30 11
Осрблье (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.02.2011 Индивидуальная гонка 15 км 11 30
6.02.2011 Спринт 7,5 км 9 32
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2011 Спринт 7,5 км 19 22
6.03.2011 Гонка преследования 10 км 29 12
9.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 69 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 7,5 км 59 0
06 марта

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