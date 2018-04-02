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16:48 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Роналду отметил Пасху (фото)

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отметил Пасху обедом на открытом воздухе со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил отдых Роналду в эти выходные — португалец не играл с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге, чтобы подготовиться к матчу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов 3 апреля.

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