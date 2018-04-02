Олимпийская чемпионка во время азиатского турне ответила на вопросы в эфире японского телевидения
Роналду отметил Пасху (фото)
Форвард «Реала» Криштиану Роналду отметил Пасху обедом на открытом воздухе со своей девушкой Джорджиной Родригес.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Форвард «Реала» Криштиану Роналду отметил Пасху обедом на открытом воздухе со своей девушкой Джорджиной Родригес.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил отдых Роналду в эти выходные — португалец не играл с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге, чтобы подготовиться к матчу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов 3 апреля.