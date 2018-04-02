Роналду отметил Пасху (фото)

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил отдых Роналду в эти выходные — португалец не играл с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге, чтобы подготовиться к матчу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов 3 апреля.