|Неделя 1
|Дата, время
|Матч
|Счет
|5.10.2017
|
Виннипег Джетс – Торонто Мэйпл Ливз
|
2 : 7
|
|
|5.10.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Сент-Луис Блюз
|
4 : 5
ОТ
|
|
|5.10.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Калгари Флэймз
|
3 : 0
|
|
|5.10.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Филадельфия Флайерз
|
3 : 5
|
|
|6.10.2017
|
Бостон Брюинз – Нэшвилл Предаторз
|
4 : 3
|
|
|6.10.2017
|
Баффало Сэйбрз – Монреаль Канадиенс
|
2 : 3
Б
|
|
|6.10.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Эвеланш
|
2 : 4
|
|
|6.10.2017
|
Оттава Сенаторз – Вашингтон Кэпиталз
|
4 : 5
Б
|
|
|6.10.2017
|
Детройт Ред Уингз – Миннесота Уайлд
|
4 : 2
|
|
|6.10.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Питтсбург Пингвинз
|
10 : 1
|
|
|6.10.2017
|
Анахайм Дакс – Аризона Койотс
|
5 : 4
|
|
|6.10.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Филадельфия Флайерз
|
2 : 0
|
|
|7.10.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Йорк Айлендерс
|
5 : 0
|
|
|7.10.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Флорида Пантерз
|
5 : 3
|
|
|7.10.2017
|
Даллас Старз – Вегас Голден Найтс
|
1 : 2
|
|
|7.10.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Колорадо Эвеланш
|
4 : 1
|
|
|8.10.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
8 : 5
|
|
|8.10.2017
|
Оттава Сенаторз – Детройт Ред Уингз
|
1 : 2
Б
|
|
|8.10.2017
|
Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
5 : 4
|
|
|8.10.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Баффало Сэйбрз
|
6 : 3
|
|
|8.10.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Нэшвилл Предаторз
|
4 : 0
|
|
|8.10.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Монреаль Канадиенс
|
6 : 1
|
|
|8.10.2017
|
Каролина Харрикейнз – Миннесота Уайлд
|
5 : 4
Б
|
|
|8.10.2017
|
Сент-Луис Блюз – Даллас Старз
|
4 : 2
|
|
|8.10.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Коламбус Блю Джэкетс
|
5 : 1
|
|
|8.10.2017
|
Аризона Койотс – Вегас Голден Найтс
|
1 : 2
ОТ
|
|
|8.10.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз
|
3 : 2
|
|
|8.10.2017
|
Анахайм Дакс – Филадельфия Флайерз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|8.10.2017
|
Калгари Флэймз – Виннипег Джетс
|
6 : 3
|
|
|8.10.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 4
|
|
|Неделя 2
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.10.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Монреаль Канадиенс
|
2 : 0
|
|
|9.10.2017
|
Бостон Брюинз – Колорадо Эвеланш
|
0 : 4
|
|
|9.10.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Сент-Луис Блюз
|
2 : 3
Б
|
|
|9.10.2017
|
Баффало Сэйбрз – Нью-Джерси Дэвилз
|
2 : 6
|
|
|10.10.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Чикаго Блэкхокс
|
4 : 3
ОТ
|
|
|10.10.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Вашингтон Кэпиталз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|10.10.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Виннипег Джетс
|
2 : 5
|
|
|10.10.2017
|
Анахайм Дакс – Калгари Флэймз
|
0 : 2
|
|
|11.10.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Сент-Луис Блюз
|
1 : 3
|
|
|11.10.2017
|
Каролина Харрикейнз – Коламбус Блю Джэкетс
|
1 : 2
ОТ
|
|
|11.10.2017
|
Монреаль Канадиенс – Чикаго Блэкхокс
|
1 : 3
|
|
|11.10.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Филадельфия Флайерз
|
6 : 5
|
|
|11.10.2017
|
Даллас Старз – Детройт Ред Уингз
|
4 : 2
|
|
|11.10.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Оттава Сенаторз
|
2 : 3
Б
|
|
|11.10.2017
|
Вегас Голден Найтс – Аризона Койотс
|
5 : 2
|
|
|12.10.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз
|
3 : 6
|
|
|12.10.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Питтсбург Пингвинз
|
2 : 3
|
|
|12.10.2017
|
Колорадо Эвеланш – Бостон Брюинз
|
6 : 3
|
|
|12.10.2017
|
Анахайм Дакс – Нью-Йорк Айлендерс
|
3 : 2
|
|
|12.10.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Калгари Флэймз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|13.10.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Питтсбург Пингвинз
|
5 : 4
|
|
|13.10.2017
|
Флорида Пантерз – Сент-Луис Блюз
|
5 : 2
|
|
|13.10.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Даллас Старз
|
4 : 1
|
|
|13.10.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Миннесота Уайлд
|
2 : 5
|
|
|13.10.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Виннипег Джетс
|
2 : 4
|
|
|13.10.2017
|
Аризона Койотс – Детройт Ред Уингз
|
2 : 4
|
|
|13.10.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Баффало Сэйбрз
|
3 : 2
|
|
|14.10.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Вашингтон Кэпиталз
|
2 : 5
|
|
|14.10.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
3 : 1
|
|
|14.10.2017
|
Колорадо Эвеланш – Анахайм Дакс
|
3 : 1
|
|
|14.10.2017
|
Калгари Флэймз – Оттава Сенаторз
|
0 : 6
|
|
|14.10.2017
|
Вегас Голден Найтс – Детройт Ред Уингз
|
3 : 6
|
|
|15.10.2017
|
Виннипег Джетс – Каролина Харрикейнз
|
2 : 1
|
|
|15.10.2017
|
Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Ливз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|15.10.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Сент-Луис Блюз
|
2 : 1
|
|
|15.10.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Дэвилз
|
2 : 3
|
|
|15.10.2017
|
Филадельфия Флайерз – Вашингтон Кэпиталз
|
8 : 2
|
|
|15.10.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Флорида Пантерз
|
4 : 3
|
|
|15.10.2017
|
Даллас Старз – Колорадо Эвеланш
|
3 : 1
|
|
|15.10.2017
|
Миннесота Уайлд – Коламбус Блю Джэкетс
|
4 : 5
ОТ
|
|
|15.10.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз
|
2 : 1
ОТ
|
|
|15.10.2017
|
Аризона Койотс – Бостон Брюинз
|
2 : 6
|
|
|15.10.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Калгари Флэймз
|
2 : 5
|
|
|15.10.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Оттава Сенаторз
|
1 : 6
|
|
|15.10.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Баффало Сэйбрз
|
4 : 2
|
|
|15.10.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Нью-Йорк Айлендерс
|
1 : 3
|
|
|Неделя 3
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.10.2017
|
Вегас Голден Найтс – Бостон Брюинз
|
3 : 1
|
|
|16.10.2017
|
Анахайм Дакс – Баффало Сэйбрз
|
1 : 3
|
|
|16.10.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Нью-Йорк Айлендерс
|
3 : 2
|
|
|17.10.2017
|
Детройт Ред Уингз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
2 : 3
|
|
|18.10.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Пингвинз
|
4 : 5
ОТ
|
|
|18.10.2017
|
Филадельфия Флайерз – Флорида Пантерз
|
5 : 1
|
|
|18.10.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Торонто Мэйпл Ливз
|
0 : 2
|
|
|18.10.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
5 : 4
Б
|
|
|18.10.2017
|
Оттава Сенаторз – Ванкувер Кэнакс
|
0 : 3
|
|
|18.10.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Колорадо Эвеланш
|
4 : 1
|
|
|18.10.2017
|
Виннипег Джетс – Коламбус Блю Джэкетс
|
2 : 5
|
|
|18.10.2017
|
Даллас Старз – Аризона Койотс
|
3 : 1
|
|
|18.10.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Каролина Харрикейнз
|
3 : 5
|
|
|18.10.2017
|
Вегас Голден Найтс – Баффало Сэйбрз
|
5 : 4
ОТ
|
|
|18.10.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Монреаль Канадиенс
|
5 : 2
|
|
|19.10.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Детройт Ред Уингз
|
6 : 3
|
|
|19.10.2017
|
Сент-Луис Блюз – Чикаго Блэкхокс
|
5 : 2
|
|
|19.10.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Монреаль Канадиенс
|
5 : 1
|
|
|20.10.2017
|
Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс
|
6 : 3
|
|
|20.10.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс
|
3 : 4
Б
|
|
|20.10.2017
|
Филадельфия Флайерз – Нэшвилл Предаторз
|
0 : 1
|
|
|20.10.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
0 : 2
|
|
|20.10.2017
|
Оттава Сенаторз – Нью-Джерси Дэвилз
|
4 : 5
ОТ
|
|
|20.10.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Эдмонтон Ойлерз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|20.10.2017
|
Колорадо Эвеланш – Сент-Луис Блюз
|
3 : 4
|
|
|20.10.2017
|
Калгари Флэймз – Каролина Харрикейнз
|
1 : 2
|
|
|20.10.2017
|
Аризона Койотс – Даллас Старз
|
4 : 5
|
|
|21.10.2017
|
Баффало Сэйбрз – Ванкувер Кэнакс
|
2 : 4
|
|
|21.10.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Сан-Хосе Шаркс
|
0 : 3
|
|
|21.10.2017
|
Детройт Ред Уингз – Вашингтон Кэпиталз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|21.10.2017
|
Флорида Пантерз – Питтсбург Пингвинз
|
3 : 4
|
|
|21.10.2017
|
Виннипег Джетс – Миннесота Уайлд
|
4 : 3
|
|
|21.10.2017
|
Анахайм Дакс – Монреаль Канадиенс
|
6 : 2
|
|
|21.10.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Нэшвилл Предаторз
|
4 : 2
|
|
|21.10.2017
|
Филадельфия Флайерз – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 1
|
|
|22.10.2017
|
Бостон Брюинз – Баффало Сэйбрз
|
4 : 5
ОТ
|
|
|22.10.2017
|
Оттава Сенаторз – Торонто Мэйпл Ливз
|
6 : 3
|
|
|22.10.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Питтсбург Пингвинз
|
7 : 1
|
|
|22.10.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Сан-Хосе Шаркс
|
5 : 3
|
|
|22.10.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Флорида Пантерз
|
1 : 4
|
|
|22.10.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз
|
4 : 6
|
|
|22.10.2017
|
Даллас Старз – Каролина Харрикейнз
|
4 : 3
|
|
|22.10.2017
|
Аризона Койотс – Чикаго Блэкхокс
|
2 : 4
|
|
|22.10.2017
|
Калгари Флэймз – Миннесота Уайлд
|
2 : 4
|
|
|22.10.2017
|
Вегас Голден Найтс – Сент-Луис Блюз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|Неделя 4
|Дата, время
|Матч
|Счет
|23.10.2017
|
Детройт Ред Уингз – Ванкувер Кэнакс
|
1 : 4
|
|
|24.10.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Лос-Анджелес Кингз
|
3 : 2
|
|
|24.10.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Сан-Хосе Шаркс
|
1 : 4
|
|
|25.10.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Аризона Койотс
|
5 : 3
|
|
|25.10.2017
|
Филадельфия Флайерз – Анахайм Дакс
|
2 : 6
|
|
|25.10.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 1
ОТ
|
|
|25.10.2017
|
Каролина Харрикейнз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
1 : 5
|
|
|25.10.2017
|
Баффало Сэйбрз – Детройт Ред Уингз
|
1 : 0
|
|
|25.10.2017
|
Монреаль Канадиенс – Флорида Пантерз
|
5 : 1
|
|
|25.10.2017
|
Оттава Сенаторз – Лос-Анджелес Кингз
|
2 : 3
Б
|
|
|25.10.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Калгари Флэймз
|
2 : 3
Б
|
|
|25.10.2017
|
Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс
|
0 : 1
|
|
|25.10.2017
|
Колорадо Эвеланш – Даллас Старз
|
5 : 3
|
|
|25.10.2017
|
Вегас Голден Найтс – Чикаго Блэкхокс
|
4 : 2
|
|
|26.10.2017
|
Сент-Луис Блюз – Калгари Флэймз
|
5 : 2
|
|
|26.10.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Баффало Сэйбрз
|
5 : 1
|
|
|27.10.2017
|
Бостон Брюинз – Сан-Хосе Шаркс
|
2 : 1
|
|
|27.10.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз
|
3 : 6
|
|
|27.10.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Аризона Койотс
|
5 : 2
|
|
|27.10.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Виннипег Джетс
|
2 : 1
ОТ
|
|
|27.10.2017
|
Монреаль Канадиенс – Лос-Анджелес Кингз
|
0 : 4
|
|
|27.10.2017
|
Оттава Сенаторз – Филадельфия Флайерз
|
5 : 4
|
|
|27.10.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Детройт Ред Уингз
|
3 : 2
|
|
|27.10.2017
|
Флорида Пантерз – Анахайм Дакс
|
8 : 3
|
|
|27.10.2017
|
Миннесота Уайлд – Нью-Йорк Айлендерс
|
6 : 4
|
|
|27.10.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Даллас Старз
|
5 : 4
|
|
|27.10.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Вашингтон Кэпиталз
|
6 : 2
|
|
|28.10.2017
|
Вегас Голден Найтс – Колорадо Эвеланш
|
7 : 0
|
|
|28.10.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз
|
5 : 4
Б
|
|
|28.10.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Виннипег Джетс
|
2 : 1
ОТ
|
|
|28.10.2017
|
Каролина Харрикейнз – Сент-Луис Блюз
|
1 : 2
|
|
|28.10.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз
|
1 : 2
|
|
|28.10.2017
|
Калгари Флэймз – Даллас Старз
|
1 : 2
|
|
|28.10.2017
|
Баффало Сэйбрз – Сан-Хосе Шаркс
|
2 : 3
|
|
|29.10.2017
|
Бостон Брюинз – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|29.10.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Филадельфия Флайерз
|
2 : 4
|
|
|29.10.2017
|
Монреаль Канадиенс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
5 : 4
|
|
|29.10.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Анахайм Дакс
|
1 : 4
|
|
|29.10.2017
|
Флорида Пантерз – Детройт Ред Уингз
|
2 : 3
Б
|
|
|29.10.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Аризона Койотс
|
4 : 3
|
|
|29.10.2017
|
Сент-Луис Блюз – Коламбус Блю Джэкетс
|
4 : 1
|
|
|29.10.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Нью-Йорк Айлендерс
|
2 : 6
|
|
|29.10.2017
|
Миннесота Уайлд – Питтсбург Пингвинз
|
2 : 1
|
|
|29.10.2017
|
Колорадо Эвеланш – Чикаго Блэкхокс
|
6 : 3
|
|
|29.10.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Вашингтон Кэпиталз
|
2 : 5
|
|
|29.10.2017
|
Каролина Харрикейнз – Анахайм Дакс
|
3 : 4
Б
|
|
|Неделя 5
|Дата, время
|Матч
|Счет
|30.10.2017
|
Виннипег Джетс – Питтсбург Пингвинз
|
7 : 1
|
|
|30.10.2017
|
Калгари Флэймз – Вашингтон Кэпиталз
|
2 : 1
|
|
|31.10.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Вегас Голден Найтс
|
6 : 3
|
|
|31.10.2017
|
Филадельфия Флайерз – Аризона Койотс
|
3 : 4
ОТ
|
|
|31.10.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Бостон Брюинз
|
4 : 3
Б
|
|
|31.10.2017
|
Оттава Сенаторз – Монреаль Канадиенс
|
3 : 8
|
|
|31.10.2017
|
Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
5 : 8
|
|
|31.10.2017
|
Сент-Луис Блюз – Лос-Анджелес Кингз
|
4 : 2
|
|
|31.10.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Даллас Старз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|31.10.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Торонто Мэйпл Ливз
|
3 : 2
|
|
|1.11.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Голден Найтс
|
6 : 4
|
|
|1.11.2017
|
Детройт Ред Уингз – Аризона Койотс
|
5 : 3
|
|
|1.11.2017
|
Миннесота Уайлд – Виннипег Джетс
|
1 : 2
|
|
|2.11.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Филадельфия Флайерз
|
3 : 0
|
|
|2.11.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Питтсбург Пингвинз
|
2 : 3
|
|
|2.11.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Нью-Джерси Дэвилз
|
0 : 2
|
|
|2.11.2017
|
Анахайм Дакс – Торонто Мэйпл Ливз
|
1 : 3
|
|
|2.11.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Нэшвилл Предаторз
|
4 : 1
|
|
|3.11.2017
|
Бостон Брюинз – Вегас Голден Найтс
|
2 : 1
|
|
|3.11.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 3
|
|
|3.11.2017
|
Оттава Сенаторз – Детройт Ред Уингз
|
3 : 1
|
|
|3.11.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс
|
1 : 2
ОТ
|
|
|3.11.2017
|
Флорида Пантерз – Коламбус Блю Джэкетс
|
3 : 7
|
|
|3.11.2017
|
Сент-Луис Блюз – Филадельфия Флайерз
|
0 : 2
|
|
|3.11.2017
|
Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс
|
6 : 3
|
|
|3.11.2017
|
Виннипег Джетс – Даллас Старз
|
5 : 2
|
|
|3.11.2017
|
Колорадо Эвеланш – Каролина Харрикейнз
|
5 : 3
|
|
|3.11.2017
|
Калгари Флэймз – Питтсбург Пингвинз
|
2 : 1
ОТ
|
|
|3.11.2017
|
Аризона Койотс – Баффало Сэйбрз
|
4 : 5
|
|
|3.11.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Торонто Мэйпл Ливз
|
5 : 3
|
|
|4.11.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Нью-Джерси Дэвилз
|
6 : 3
|
|
|4.11.2017
|
Анахайм Дакс – Нэшвилл Предаторз
|
3 : 5
|
|
|4.11.2017
|
Оттава Сенаторз – Вегас Голден Найтс
|
4 : 5
|
|
|5.11.2017
|
Сент-Луис Блюз – Торонто Мэйпл Ливз
|
6 : 4
|
|
|5.11.2017
|
Виннипег Джетс – Монреаль Канадиенс
|
4 : 5
ОТ
|
|
|5.11.2017
|
Бостон Брюинз – Вашингтон Кэпиталз
|
2 : 3
|
|
|5.11.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Коламбус Блю Джэкетс
|
5 : 4
Б
|
|
|5.11.2017
|
Флорида Пантерз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
4 : 5
ОТ
|
|
|5.11.2017
|
Филадельфия Флайерз – Колорадо Эвеланш
|
4 : 5
Б
|
|
|5.11.2017
|
Даллас Старз – Баффало Сэйбрз
|
5 : 1
|
|
|5.11.2017
|
Миннесота Уайлд – Чикаго Блэкхокс
|
0 : 2
|
|
|5.11.2017
|
Аризона Койотс – Каролина Харрикейнз
|
2 : 1
Б
|
|
|5.11.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Питтсбург Пингвинз
|
4 : 2
|
|
|5.11.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Нэшвилл Предаторз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|5.11.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Анахайм Дакс
|
2 : 1
Б
|
|
|5.11.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Детройт Ред Уингз
|
0 : 4
|
|
|Неделя 6
|Дата, время
|Матч
|Счет
|6.11.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
|
6 : 4
|
|
|6.11.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Монреаль Канадиенс
|
0 : 2
|
|
|6.11.2017
|
Калгари Флэймз – Нью-Джерси Дэвилз
|
5 : 4
Б
|
|
|7.11.2017
|
Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд
|
5 : 3
|
|
|7.11.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Вегас Голден Найтс
|
4 : 3
Б
|
|
|7.11.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Коламбус Блю Джэкетс
|
5 : 3
|
|
|7.11.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Аризона Койотс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|7.11.2017
|
Даллас Старз – Виннипег Джетс
|
1 : 4
|
|
|7.11.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Детройт Ред Уингз
|
2 : 3
|
|
|8.11.2017
|
Баффало Сэйбрз – Вашингтон Кэпиталз
|
3 : 1
|
|
|8.11.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Сент-Луис Блюз
|
1 : 3
|
|
|8.11.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Эдмонтон Ойлерз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|8.11.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Аризона Койотс
|
3 : 1
|
|
|8.11.2017
|
Каролина Харрикейнз – Флорида Пантерз
|
3 : 1
|
|
|8.11.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Нэшвилл Предаторз
|
1 : 3
|
|
|8.11.2017
|
Монреаль Канадиенс – Вегас Голден Найтс
|
3 : 2
|
|
|8.11.2017
|
Калгари Флэймз – Ванкувер Кэнакс
|
3 : 5
|
|
|8.11.2017
|
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|9.11.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Миннесота Уайлд
|
4 : 2
|
|
|9.11.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Бостон Брюинз
|
4 : 2
|
|
|9.11.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
1 : 5
|
|
|10.11.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|10.11.2017
|
Филадельфия Флайерз – Чикаго Блэкхокс
|
3 : 1
|
|
|10.11.2017
|
Монреаль Канадиенс – Миннесота Уайлд
|
0 : 3
|
|
|10.11.2017
|
Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс
|
3 : 2
Б
|
|
|10.11.2017
|
Калгари Флэймз – Детройт Ред Уингз
|
6 : 3
|
|
|10.11.2017
|
Анахайм Дакс – Ванкувер Кэнакс
|
4 : 1
|
|
|10.11.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
2 : 5
|
|
|10.11.2017
|
Колорадо Эвеланш – Оттава Сенаторз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|11.11.2017
|
Баффало Сэйбрз – Флорида Пантерз
|
1 : 4
|
|
|11.11.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Бостон Брюинз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|11.11.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Питтсбург Пингвинз
|
4 : 1
|
|
|11.11.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Каролина Харрикейнз
|
1 : 3
|
|
|11.11.2017
|
Даллас Старз – Нью-Йорк Айлендерс
|
5 : 0
|
|
|11.11.2017
|
Вегас Голден Найтс – Виннипег Джетс
|
5 : 2
|
|
|11.11.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Эдмонтон Ойлерз
|
4 : 2
|
|
|11.11.2017
|
Оттава Сенаторз – Колорадо Эвеланш
|
4 : 3
|
|
|12.11.2017
|
Бостон Брюинз – Торонто Мэйпл Ливз
|
1 : 4
|
|
|12.11.2017
|
Монреаль Канадиенс – Баффало Сэйбрз
|
2 : 1
ОТ
|
|
|12.11.2017
|
Детройт Ред Уингз – Коламбус Блю Джэкетс
|
1 : 2
Б
|
|
|12.11.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Флорида Пантерз
|
2 : 1
|
|
|12.11.2017
|
Филадельфия Флайерз – Миннесота Уайлд
|
0 : 1
|
|
|12.11.2017
|
Каролина Харрикейнз – Чикаго Блэкхокс
|
3 : 4
ОТ
|
|
|12.11.2017
|
Сент-Луис Блюз – Нью-Йорк Айлендерс
|
2 : 5
|
|
|12.11.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Питтсбург Пингвинз
|
5 : 4
Б
|
|
|12.11.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Ванкувер Кэнакс
|
5 : 0
|
|
|12.11.2017
|
Аризона Койотс – Виннипег Джетс
|
1 : 4
|
|
|Неделя 7
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.11.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Нью-Джерси Дэвилз
|
5 : 7
|
|
|13.11.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 1
Б
|
|
|13.11.2017
|
Анахайм Дакс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
1 : 2
|
|
|13.11.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс
|
1 : 2
|
|
|14.11.2017
|
Каролина Харрикейнз – Даллас Старз
|
5 : 1
|
|
|14.11.2017
|
Калгари Флэймз – Сент-Луис Блюз
|
7 : 4
|
|
|15.11.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Баффало Сэйбрз
|
5 : 4
ОТ
|
|
|15.11.2017
|
Монреаль Канадиенс – Коламбус Блю Джэкетс
|
1 : 2
ОТ
|
|
|15.11.2017
|
Флорида Пантерз – Даллас Старз
|
4 : 3
Б
|
|
|15.11.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Вашингтон Кэпиталз
|
6 : 3
|
|
|15.11.2017
|
Миннесота Уайлд – Филадельфия Флайерз
|
3 : 0
|
|
|15.11.2017
|
Виннипег Джетс – Аризона Койотс
|
4 : 1
|
|
|15.11.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Вегас Голден Найтс
|
8 : 2
|
|
|15.11.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Ванкувер Кэнакс
|
2 : 3
|
|
|16.11.2017
|
Детройт Ред Уингз – Калгари Флэймз
|
8 : 2
|
|
|16.11.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
6 : 3
|
|
|16.11.2017
|
Анахайм Дакс – Бостон Брюинз
|
4 : 2
|
|
|17.11.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз
|
1 : 0
ОТ
|
|
|17.11.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Каролина Харрикейнз
|
6 : 4
|
|
|17.11.2017
|
Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс
|
4 : 5
|
|
|17.11.2017
|
Оттава Сенаторз – Питтсбург Пингвинз
|
1 : 3
|
|
|17.11.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Даллас Старз
|
6 : 1
|
|
|17.11.2017
|
Миннесота Уайлд – Нэшвилл Предаторз
|
6 : 4
|
|
|17.11.2017
|
Виннипег Джетс – Филадельфия Флайерз
|
3 : 2
Б
|
|
|17.11.2017
|
Колорадо Эвеланш – Вашингтон Кэпиталз
|
6 : 2
|
|
|17.11.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Сент-Луис Блюз
|
1 : 4
|
|
|17.11.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Вегас Голден Найтс
|
2 : 5
|
|
|17.11.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Бостон Брюинз
|
1 : 2
|
|
|17.11.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Флорида Пантерз
|
0 : 2
|
|
|18.11.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
2 : 0
|
|
|18.11.2017
|
Детройт Ред Уингз – Баффало Сэйбрз
|
3 : 1
|
|
|18.11.2017
|
Филадельфия Флайерз – Калгари Флэймз
|
4 : 5
ОТ
|
|
|18.11.2017
|
Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз
|
6 : 3
|
|
|18.11.2017
|
Оттава Сенаторз – Аризона Койотс
|
2 : 3
ОТ
|
|
|18.11.2017
|
Виннипег Джетс – Нью-Джерси Дэвилз
|
5 : 2
|
|
|18.11.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Флорида Пантерз
|
4 : 0
|
|
|19.11.2017
|
Баффало Сэйбрз – Каролина Харрикейнз
|
1 : 3
|
|
|19.11.2017
|
Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Ливз
|
0 : 6
|
|
|19.11.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс
|
3 : 5
|
|
|19.11.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Чикаго Блэкхокс
|
1 : 2
|
|
|19.11.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Миннесота Уайлд
|
3 : 1
|
|
|19.11.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Колорадо Эвеланш
|
5 : 2
|
|
|19.11.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Сент-Луис Блюз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|19.11.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Бостон Брюинз
|
1 : 3
|
|
|Неделя 8
|Дата, время
|Матч
|Счет
|20.11.2017
|
Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 2
|
|
|20.11.2017
|
Детройт Ред Уингз – Колорадо Эвеланш
|
3 : 4
ОТ
|
|
|20.11.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Оттава Сенаторз
|
3 : 0
|
|
|20.11.2017
|
Вегас Голден Найтс – Лос-Анджелес Кингз
|
4 : 2
|
|
|20.11.2017
|
Анахайм Дакс – Флорида Пантерз
|
3 : 2
|
|
|21.11.2017
|
Баффало Сэйбрз – Коламбус Блю Джэкетс
|
2 : 3
|
|
|21.11.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Аризона Койотс
|
1 : 4
|
|
|21.11.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Калгари Флэймз
|
1 : 4
|
|
|21.11.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Виннипег Джетс
|
5 : 3
|
|
|21.11.2017
|
Миннесота Уайлд – Нью-Джерси Дэвилз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|21.11.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Анахайм Дакс
|
2 : 3
Б
|
|
|22.11.2017
|
Филадельфия Флайерз – Ванкувер Кэнакс
|
2 : 5
|
|
|22.11.2017
|
Сент-Луис Блюз – Эдмонтон Ойлерз
|
8 : 3
|
|
|22.11.2017
|
Даллас Старз – Монреаль Канадиенс
|
3 : 1
|
|
|23.11.2017
|
Баффало Сэйбрз – Миннесота Уайлд
|
4 : 5
|
|
|23.11.2017
|
Детройт Ред Уингз – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 6
|
|
|23.11.2017
|
Флорида Пантерз – Торонто Мэйпл Ливз
|
2 : 1
Б
|
|
|23.11.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Бостон Брюинз
|
2 : 3
Б
|
|
|23.11.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Филадельфия Флайерз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|23.11.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Ванкувер Кэнакс
|
2 : 5
|
|
|23.11.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Оттава Сенаторз
|
5 : 2
|
|
|23.11.2017
|
Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
1 : 6
|
|
|23.11.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз
|
1 : 0
ОТ
|
|
|23.11.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|23.11.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Монреаль Канадиенс
|
3 : 2
Б
|
|
|23.11.2017
|
Колорадо Эвеланш – Даллас Старз
|
3 : 0
|
|
|23.11.2017
|
Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс
|
1 : 3
|
|
|23.11.2017
|
Анахайм Дакс – Вегас Голден Найтс
|
2 : 4
|
|
|23.11.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Виннипег Джетс
|
1 : 2
|
|
|24.11.2017
|
Бостон Брюинз – Питтсбург Пингвинз
|
4 : 3
|
|
|24.11.2017
|
Анахайм Дакс – Виннипег Джетс
|
1 : 4
|
|
|24.11.2017
|
Миннесота Уайлд – Колорадо Эвеланш
|
3 : 2
Б
|
|
|24.11.2017
|
Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 5
ОТ
|
|
|25.11.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
3 : 1
|
|
|25.11.2017
|
Вегас Голден Найтс – Сан-Хосе Шаркс
|
5 : 4
ОТ
|
|
|25.11.2017
|
Баффало Сэйбрз – Эдмонтон Ойлерз
|
3 : 1
|
|
|25.11.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Ванкувер Кэнакс
|
3 : 2
|
|
|25.11.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Детройт Ред Уингз
|
2 : 1
ОТ
|
|
|25.11.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Оттава Сенаторз
|
5 : 2
|
|
|25.11.2017
|
Каролина Харрикейнз – Торонто Мэйпл Ливз
|
4 : 5
|
|
|25.11.2017
|
Сент-Луис Блюз – Нэшвилл Предаторз
|
0 : 2
|
|
|25.11.2017
|
Аризона Койотс – Лос-Анджелес Кингз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|25.11.2017
|
Даллас Старз – Калгари Флэймз
|
6 : 4
|
|
|26.11.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Вашингтон Кэпиталз
|
2 : 4
|
|
|26.11.2017
|
Монреаль Канадиенс – Баффало Сэйбрз
|
3 : 0
|
|
|26.11.2017
|
Оттава Сенаторз – Нью-Йорк Айлендерс
|
1 : 2
|
|
|26.11.2017
|
Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|26.11.2017
|
Флорида Пантерз – Чикаго Блэкхокс
|
1 : 4
|
|
|26.11.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
5 : 2
|
|
|26.11.2017
|
Аризона Койотс – Вегас Голден Найтс
|
2 : 4
|
|
|26.11.2017
|
Сент-Луис Блюз – Миннесота Уайлд
|
6 : 3
|
|
|26.11.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Виннипег Джетс
|
4 : 0
|
|
|26.11.2017
|
Колорадо Эвеланш – Калгари Флэймз
|
2 : 3
|
|
|26.11.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Анахайм Дакс
|
2 : 1
Б
|
|
|26.11.2017
|
Каролина Харрикейнз – Нэшвилл Предаторз
|
4 : 3
Б
|
|
|26.11.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Ванкувер Кэнакс
|
4 : 3
Б
|
|
|Неделя 9
|Дата, время
|Матч
|Счет
|27.11.2017
|
Бостон Брюинз – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 4
|
|
|28.11.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Флорида Пантерз
|
2 : 3
|
|
|28.11.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз
|
5 : 4
ОТ
|
|
|28.11.2017
|
Монреаль Канадиенс – Коламбус Блю Джэкетс
|
3 : 1
|
|
|28.11.2017
|
Виннипег Джетс – Миннесота Уайлд
|
7 : 2
|
|
|28.11.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Анахайм Дакс
|
7 : 3
|
|
|29.11.2017
|
Баффало Сэйбрз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
0 : 2
|
|
|29.11.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер Кэнакс
|
5 : 2
|
|
|29.11.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз
|
4 : 5
|
|
|29.11.2017
|
Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс
|
1 : 3
|
|
|29.11.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Каролина Харрикейнз
|
3 : 2
Б
|
|
|29.11.2017
|
Детройт Ред Уингз – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 4
|
|
|29.11.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Чикаго Блэкхокс
|
3 : 2
|
|
|29.11.2017
|
Калгари Флэймз – Торонто Мэйпл Ливз
|
1 : 4
|
|
|29.11.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Аризона Койотс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|29.11.2017
|
Вегас Голден Найтс – Даллас Старз
|
0 : 3
|
|
|30.11.2017
|
Бостон Брюинз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
3 : 2
|
|
|30.11.2017
|
Монреаль Канадиенс – Оттава Сенаторз
|
2 : 1
|
|
|30.11.2017
|
Сент-Луис Блюз – Анахайм Дакс
|
2 : 3
|
|
|30.11.2017
|
Колорадо Эвеланш – Виннипег Джетс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|1.12.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Лос-Анджелес Кингз
|
2 : 5
|
|
|1.12.2017
|
Детройт Ред Уингз – Монреаль Канадиенс
|
3 : 6
|
|
|1.12.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Ванкувер Кэнакс
|
3 : 5
|
|
|1.12.2017
|
Миннесота Уайлд – Вегас Голден Найтс
|
4 : 2
|
|
|1.12.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Даллас Старз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|1.12.2017
|
Калгари Флэймз – Аризона Койотс
|
3 : 0
|
|
|1.12.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Торонто Мэйпл Ливз
|
4 : 6
|
|
|2.12.2017
|
Баффало Сэйбрз – Питтсбург Пингвинз
|
0 : 4
|
|
|2.12.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Оттава Сенаторз
|
5 : 6
|
|
|2.12.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Каролина Харрикейнз
|
5 : 1
|
|
|2.12.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Анахайм Дакс
|
4 : 2
|
|
|2.12.2017
|
Флорида Пантерз – Сан-Хосе Шаркс
|
1 : 2
|
|
|2.12.2017
|
Сент-Луис Блюз – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 4
|
|
|2.12.2017
|
Виннипег Джетс – Вегас Голден Найтс
|
7 : 4
|
|
|2.12.2017
|
Колорадо Эвеланш – Нью-Джерси Дэвилз
|
1 : 2
|
|
|2.12.2017
|
Филадельфия Флайерз – Бостон Брюинз
|
0 : 3
|
|
|3.12.2017
|
Миннесота Уайлд – Сент-Луис Блюз
|
2 : 1
ОТ
|
|
|3.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Торонто Мэйпл Ливз
|
2 : 1
|
|
|3.12.2017
|
Монреаль Канадиенс – Детройт Ред Уингз
|
10 : 1
|
|
|3.12.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Сан-Хосе Шаркс
|
5 : 2
|
|
|3.12.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Баффало Сэйбрз
|
5 : 1
|
|
|3.12.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Коламбус Блю Джэкетс
|
4 : 3
|
|
|3.12.2017
|
Каролина Харрикейнз – Флорида Пантерз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|3.12.2017
|
Аризона Койотс – Нью-Джерси Дэвилз
|
5 : 0
|
|
|3.12.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Анахайм Дакс
|
3 : 2
Б
|
|
|3.12.2017
|
Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс
|
3 : 2
Б
|
|
|3.12.2017
|
Калгари Флэймз – Эдмонтон Ойлерз
|
5 : 7
|
|
|Неделя 10
|Дата, время
|Матч
|Счет
|4.12.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 3
|
|
|4.12.2017
|
Виннипег Джетс – Оттава Сенаторз
|
5 : 0
|
|
|4.12.2017
|
Вегас Голден Найтс – Аризона Койотс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|4.12.2017
|
Колорадо Эвеланш – Даллас Старз
|
2 : 7
|
|
|5.12.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Сан-Хосе Шаркс
|
4 : 1
|
|
|5.12.2017
|
Флорида Пантерз – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 5
Б
|
|
|5.12.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Бостон Брюинз
|
5 : 3
|
|
|5.12.2017
|
Калгари Флэймз – Филадельфия Флайерз
|
2 : 5
|
|
|6.12.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Джерси Дэвилз
|
1 : 4
|
|
|6.12.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
3 : 4
|
|
|6.12.2017
|
Монреаль Канадиенс – Сент-Луис Блюз
|
3 : 4
|
|
|6.12.2017
|
Детройт Ред Уингз – Виннипег Джетс
|
5 : 1
|
|
|6.12.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс
|
6 : 2
|
|
|6.12.2017
|
Даллас Старз – Нэшвилл Предаторз
|
2 : 5
|
|
|6.12.2017
|
Колорадо Эвеланш – Баффало Сэйбрз
|
2 : 4
|
|
|6.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Каролина Харрикейнз
|
3 : 0
|
|
|6.12.2017
|
Вегас Голден Найтс – Анахайм Дакс
|
4 : 3
Б
|
|
|6.12.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд
|
5 : 2
|
|
|7.12.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Калгари Флэймз
|
2 : 1
Б
|
|
|7.12.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Чикаго Блэкхокс
|
6 : 2
|
|
|7.12.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Филадельфия Флайерз
|
2 : 4
|
|
|7.12.2017
|
Анахайм Дакс – Оттава Сенаторз
|
3 : 0
|
|
|8.12.2017
|
Бостон Брюинз – Аризона Койотс
|
6 : 1
|
|
|8.12.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 3
ОТ
|
|
|8.12.2017
|
Монреаль Канадиенс – Калгари Флэймз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|8.12.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Колорадо Эвеланш
|
5 : 2
|
|
|8.12.2017
|
Флорида Пантерз – Виннипег Джетс
|
6 : 4
|
|
|8.12.2017
|
Сент-Луис Блюз – Даллас Старз
|
3 : 0
|
|
|8.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Филадельфия Флайерз
|
1 : 4
|
|
|8.12.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Оттава Сенаторз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|8.12.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Каролина Харрикейнз
|
5 : 4
ОТ
|
|
|9.12.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Коламбус Блю Джэкетс
|
3 : 5
|
|
|9.12.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
4 : 2
|
|
|9.12.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Вегас Голден Найтс
|
3 : 4
Б
|
|
|9.12.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Баффало Сэйбрз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|9.12.2017
|
Анахайм Дакс – Миннесота Уайлд
|
2 : 3
ОТ
|
|
|9.12.2017
|
Детройт Ред Уингз – Сент-Луис Блюз
|
1 : 6
|
|
|10.12.2017
|
Бостон Брюинз – Нью-Йорк Айлендерс
|
3 : 1
|
|
|10.12.2017
|
Монреаль Канадиенс – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 6
|
|
|10.12.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Виннипег Джетс
|
4 : 3
ОТ
|
|
|10.12.2017
|
Флорида Пантерз – Колорадо Эвеланш
|
3 : 7
|
|
|10.12.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Дэвилз
|
5 : 2
|
|
|10.12.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Торонто Мэйпл Ливз
|
3 : 4
|
|
|10.12.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Аризона Койотс
|
1 : 0
|
|
|10.12.2017
|
Даллас Старз – Вегас Голден Найтс
|
3 : 5
|
|
|10.12.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Оттава Сенаторз
|
5 : 0
|
|
|10.12.2017
|
Калгари Флэймз – Ванкувер Кэнакс
|
4 : 2
|
|
|10.12.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Каролина Харрикейнз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|Неделя 11
|Дата, время
|Матч
|Счет
|11.12.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Аризона Койотс
|
3 : 1
|
|
|11.12.2017
|
Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|11.12.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Эдмонтон Ойлерз
|
1 : 0
|
|
|11.12.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Миннесота Уайлд
|
3 : 4
ОТ
|
|
|12.12.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон Кэпиталз
|
3 : 1
|
|
|12.12.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Даллас Старз
|
1 : 2
Б
|
|
|12.12.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш
|
1 : 2
|
|
|12.12.2017
|
Детройт Ред Уингз – Флорида Пантерз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|12.12.2017
|
Виннипег Джетс – Ванкувер Кэнакс
|
5 : 1
|
|
|12.12.2017
|
Анахайм Дакс – Каролина Харрикейнз
|
3 : 2
|
|
|13.12.2017
|
Баффало Сэйбрз – Оттава Сенаторз
|
3 : 2
|
|
|13.12.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Лос-Анджелес Кингз
|
5 : 1
|
|
|13.12.2017
|
Филадельфия Флайерз – Торонто Мэйпл Ливз
|
4 : 2
|
|
|13.12.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Колорадо Эвеланш
|
5 : 2
|
|
|13.12.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 7
|
|
|13.12.2017
|
Сент-Луис Блюз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
0 : 3
|
|
|13.12.2017
|
Миннесота Уайлд – Калгари Флэймз
|
2 : 1
Б
|
|
|13.12.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Флорида Пантерз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|13.12.2017
|
Вегас Голден Найтс – Каролина Харрикейнз
|
2 : 3
Б
|
|
|14.12.2017
|
Оттава Сенаторз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
3 : 2
|
|
|14.12.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Даллас Старз
|
2 : 5
|
|
|14.12.2017
|
Детройт Ред Уингз – Бостон Брюинз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|14.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Нэшвилл Предаторз
|
1 : 7
|
|
|15.12.2017
|
Бостон Брюинз – Вашингтон Кэпиталз
|
3 : 5
|
|
|15.12.2017
|
Филадельфия Флайерз – Баффало Сэйбрз
|
2 : 1
|
|
|15.12.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Йорк Айлендерс
|
6 : 4
|
|
|15.12.2017
|
Монреаль Канадиенс – Нью-Джерси Дэвилз
|
2 : 1
ОТ
|
|
|15.12.2017
|
Сент-Луис Блюз – Анахайм Дакс
|
1 : 3
|
|
|15.12.2017
|
Миннесота Уайлд – Торонто Мэйпл Ливз
|
2 : 0
|
|
|15.12.2017
|
Виннипег Джетс – Чикаго Блэкхокс
|
1 : 5
|
|
|15.12.2017
|
Колорадо Эвеланш – Флорида Пантерз
|
2 : 1
|
|
|15.12.2017
|
Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс
|
2 : 3
|
|
|15.12.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Нэшвилл Предаторз
|
0 : 4
|
|
|15.12.2017
|
Аризона Койотс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
1 : 4
|
|
|15.12.2017
|
Вегас Голден Найтс – Питтсбург Пингвинз
|
2 : 1
|
|
|16.12.2017
|
Баффало Сэйбрз – Каролина Харрикейнз
|
4 : 5
ОТ
|
|
|16.12.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Даллас Старз
|
5 : 2
|
|
|16.12.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Лос-Анджелес Кингз
|
4 : 2
|
|
|16.12.2017
|
Детройт Ред Уингз – Торонто Мэйпл Ливз
|
3 : 1
|
|
|16.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Сан-Хосе Шаркс
|
4 : 3
ОТ
|
|
|16.12.2017
|
Миннесота Уайлд – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 3
|
|
|17.12.2017
|
Бостон Брюинз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
2 : 3
ОТ
|
|
|17.12.2017
|
Сент-Луис Блюз – Виннипег Джетс
|
2 : 0
|
|
|17.12.2017
|
Оттава Сенаторз – Монреаль Канадиенс
|
3 : 0
|
|
|17.12.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Лос-Анджелес Кингз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|17.12.2017
|
Филадельфия Флайерз – Даллас Старз
|
2 : 1
ОТ
|
|
|17.12.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Анахайм Дакс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|17.12.2017
|
Аризона Койотс – Питтсбург Пингвинз
|
2 : 4
|
|
|17.12.2017
|
Каролина Харрикейнз – Коламбус Блю Джэкетс
|
2 : 1
|
|
|17.12.2017
|
Колорадо Эвеланш – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
5 : 6
|
|
|17.12.2017
|
Калгари Флэймз – Нэшвилл Предаторз
|
0 : 2
|
|
|Неделя 12
|Дата, время
|Матч
|Счет
|18.12.2017
|
Виннипег Джетс – Сент-Луис Блюз
|
4 : 0
|
|
|18.12.2017
|
Чикаго Блэкхокс – Миннесота Уайлд
|
4 : 1
|
|
|18.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Калгари Флэймз
|
1 : 6
|
|
|18.12.2017
|
Вегас Голден Найтс – Флорида Пантерз
|
5 : 2
|
|
|19.12.2017
|
Бостон Брюинз – Коламбус Блю Джэкетс
|
7 : 2
|
|
|19.12.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Анахайм Дакс
|
5 : 3
|
|
|19.12.2017
|
Филадельфия Флайерз – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 4
|
|
|19.12.2017
|
Колорадо Эвеланш – Питтсбург Пингвинз
|
4 : 2
|
|
|19.12.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Сан-Хосе Шаркс
|
5 : 3
|
|
|19.12.2017
|
Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз
|
8 : 1
|
|
|20.12.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Детройт Ред Уингз
|
3 : 6
|
|
|20.12.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс
|
4 : 1
|
|
|20.12.2017
|
Оттава Сенаторз – Миннесота Уайлд
|
4 : 6
|
|
|20.12.2017
|
Баффало Сэйбрз – Бостон Брюинз
|
0 : 3
|
|
|20.12.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Виннипег Джетс
|
4 : 6
|
|
|20.12.2017
|
Даллас Старз – Вашингтон Кэпиталз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|20.12.2017
|
Аризона Койотс – Флорида Пантерз
|
2 : 3
|
|
|20.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Монреаль Канадиенс
|
5 : 7
|
|
|20.12.2017
|
Вегас Голден Найтс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
4 : 3
|
|
|21.12.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Торонто Мэйпл Ливз
|
4 : 2
|
|
|21.12.2017
|
Филадельфия Флайерз – Детройт Ред Уингз
|
4 : 3
|
|
|21.12.2017
|
Калгари Флэймз – Сент-Луис Блюз
|
2 : 1
|
|
|22.12.2017
|
Бостон Брюинз – Виннипег Джетс
|
2 : 1
Б
|
|
|22.12.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
4 : 3
Б
|
|
|22.12.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Анахайм Дакс
|
4 : 5
ОТ
|
|
|22.12.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Коламбус Блю Джэкетс
|
3 : 2
Б
|
|
|22.12.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Оттава Сенаторз
|
4 : 3
Б
|
|
|22.12.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Каролина Харрикейнз
|
1 : 4
|
|
|22.12.2017
|
Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс
|
4 : 0
|
|
|22.12.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Сент-Луис Блюз
|
3 : 2
|
|
|22.12.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Колорадо Эвеланш
|
2 : 1
ОТ
|
|
|22.12.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Ванкувер Кэнакс
|
5 : 4
ОТ
|
|
|23.12.2017
|
Баффало Сэйбрз – Филадельфия Флайерз
|
4 : 2
|
|
|23.12.2017
|
Флорида Пантерз – Миннесота Уайлд
|
4 : 2
|
|
|23.12.2017
|
Калгари Флэймз – Монреаль Канадиенс
|
2 : 3
|
|
|23.12.2017
|
Аризона Койотс – Вашингтон Кэпиталз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|23.12.2017
|
Бостон Брюинз – Детройт Ред Уингз
|
3 : 1
|
|
|23.12.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Виннипег Джетс
|
5 : 2
|
|
|24.12.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Монреаль Канадиенс
|
4 : 1
|
|
|24.12.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Миннесота Уайлд
|
3 : 0
|
|
|24.12.2017
|
Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз
|
1 : 0
|
|
|24.12.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Чикаго Блэкхокс
|
4 : 1
|
|
|24.12.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Торонто Мэйпл Ливз
|
2 : 3
|
|
|24.12.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Анахайм Дакс
|
0 : 4
|
|
|24.12.2017
|
Каролина Харрикейнз – Баффало Сэйбрз
|
4 : 2
|
|
|24.12.2017
|
Коламбус Блю Джэкетс – Филадельфия Флайерз
|
2 : 1
Б
|
|
|24.12.2017
|
Вегас Голден Найтс – Вашингтон Кэпиталз
|
3 : 0
|
|
|24.12.2017
|
Аризона Койотс – Колорадо Эвеланш
|
2 : 6
|
|
|24.12.2017
|
Даллас Старз – Нэшвилл Предаторз
|
4 : 3
Б
|
|
|24.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Сент-Луис Блюз
|
1 : 3
|
|
|24.12.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Лос-Анджелес Кингз
|
2 : 0
|
|
|Неделя 13
|Дата, время
|Матч
|Счет
|28.12.2017
|
Бостон Брюинз – Оттава Сенаторз
|
5 : 1
|
|
|28.12.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Детройт Ред Уингз
|
3 : 1
|
|
|28.12.2017
|
Нью-Йорк Айлендерс – Баффало Сэйбрз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|28.12.2017
|
Питтсбург Пингвинз – Коламбус Блю Джэкетс
|
5 : 4
Б
|
|
|28.12.2017
|
Каролина Харрикейнз – Монреаль Канадиенс
|
3 : 1
|
|
|28.12.2017
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Кэпиталз
|
1 : 0
Б
|
|
|28.12.2017
|
Сент-Луис Блюз – Нэшвилл Предаторз
|
1 : 2
|
|
|28.12.2017
|
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
|
4 : 2
|
|
|28.12.2017
|
Виннипег Джетс – Эдмонтон Ойлерз
|
4 : 3
|
|
|28.12.2017
|
Колорадо Эвеланш – Аризона Койотс
|
1 : 3
|
|
|28.12.2017
|
Анахайм Дакс – Вегас Голден Найтс
|
1 : 4
|
|
|29.12.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Бостон Брюинз
|
4 : 3
Б
|
|
|29.12.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Монреаль Канадиенс
|
3 : 1
|
|
|29.12.2017
|
Флорида Пантерз – Филадельфия Флайерз
|
3 : 2
|
|
|29.12.2017
|
Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз
|
4 : 7
|
|
|29.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Чикаго Блэкхокс
|
5 : 2
|
|
|29.12.2017
|
Лос-Анджелес Кингз – Вегас Голден Найтс
|
2 : 3
ОТ
|
|
|29.12.2017
|
Сан-Хосе Шаркс – Калгари Флэймз
|
3 : 2
Б
|
|
|30.12.2017
|
Нью-Джерси Дэвилз – Баффало Сэйбрз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|30.12.2017
|
Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс
|
5 : 4
|
|
|30.12.2017
|
Детройт Ред Уингз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
3 : 2
Б
|
|
|30.12.2017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Филадельфия Флайерз
|
3 : 5
|
|
|30.12.2017
|
Каролина Харрикейнз – Питтсбург Пингвинз
|
2 : 1
|
|
|30.12.2017
|
Миннесота Уайлд – Нэшвилл Предаторз
|
4 : 2
|
|
|30.12.2017
|
Виннипег Джетс – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 2
|
|
|30.12.2017
|
Даллас Старз – Сент-Луис Блюз
|
4 : 2
|
|
|30.12.2017
|
Колорадо Эвеланш – Торонто Мэйпл Ливз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|30.12.2017
|
Эдмонтон Ойлерз – Чикаго Блэкхокс
|
3 : 4
ОТ
|
|
|30.12.2017
|
Анахайм Дакс – Калгари Флэймз
|
2 : 1
|
|
|31.12.2017
|
Оттава Сенаторз – Бостон Брюинз
|
0 : 5
|
|
|31.12.2017
|
Флорида Пантерз – Монреаль Канадиенс
|
2 : 0
|
|
|31.12.2017
|
Вашингтон Кэпиталз – Нью-Джерси Дэвилз
|
5 : 2
|
|
|31.12.2017
|
Сент-Луис Блюз – Каролина Харрикейнз
|
3 : 2
|
|
|31.12.2017
|
Нэшвилл Предаторз – Миннесота Уайлд
|
3 : 0
|
|
|31.12.2017
|
Ванкувер Кэнакс – Лос-Анджелес Кингз
|
3 : 4
|
|
|31.12.2017
|
Вегас Голден Найтс – Торонто Мэйпл Ливз
|
6 : 3
|
|
|31.12.2017
|
Анахайм Дакс – Аризона Койотс
|
5 : 2
|
|
|Неделя 14
|Дата, время
|Матч
|Счет
|1.01, 02:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
0 : 5
|
|
|1.01, 03:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Виннипег Джетс
|
0 : 5
|
|
|1.01, 03:00
|
Детройт Ред Уингз – Питтсбург Пингвинз
|
4 : 1
|
|
|1.01, 04:00
|
Колорадо Эвеланш – Нью-Йорк Айлендерс
|
6 : 1
|
|
|1.01, 04:00
|
Даллас Старз – Сан-Хосе Шаркс
|
6 : 0
|
|
|1.01, 05:00
|
Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхокс
|
4 : 3
ОТ
|
|
|1.01, 21:00
|
Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
2 : 3
ОТ
|
|
|3.01, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
0 : 2
|
|
|3.01, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Бостон Брюинз
|
1 : 5
|
|
|3.01, 03:00
|
Филадельфия Флайерз – Питтсбург Пингвинз
|
1 : 5
|
|
|3.01, 03:00
|
Каролина Харрикейнз – Вашингтон Кэпиталз
|
4 : 5
ОТ
|
|
|3.01, 03:30
|
Монреаль Канадиенс – Сан-Хосе Шаркс
|
1 : 4
|
|
|3.01, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Нью-Джерси Дэвилз
|
3 : 2
Б
|
|
|3.01, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Флорида Пантерз
|
5 : 1
|
|
|3.01, 04:30
|
Даллас Старз – Коламбус Блю Джэкетс
|
1 : 2
|
|
|3.01, 05:00
|
Колорадо Эвеланш – Виннипег Джетс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|3.01, 05:30
|
Эдмонтон Ойлерз – Лос-Анджелес Кингз
|
0 : 5
|
|
|3.01, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Анахайм Дакс
|
0 : 5
|
|
|3.01, 06:00
|
Вегас Голден Найтс – Нэшвилл Предаторз
|
3 : 0
|
|
|4.01, 03:30
|
Детройт Ред Уингз – Оттава Сенаторз
|
2 : 1
ОТ
|
|
|4.01, 04:00
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Чикаго Блэкхокс
|
2 : 5
|
|
|5.01, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Сан-Хосе Шаркс
|
3 : 2
Б
|
|
|5.01, 03:00
|
Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс
|
6 : 4
|
|
|5.01, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Каролина Харрикейнз
|
0 : 4
|
|
|5.01, 03:30
|
Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
2 : 1
Б
|
|
|5.01, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Вегас Голден Найтс
|
2 : 1
|
|
|5.01, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Баффало Сэйбрз
|
6 : 2
|
|
|5.01, 04:30
|
Даллас Старз – Нью-Джерси Дэвилз
|
4 : 3
|
|
|5.01, 05:00
|
Колорадо Эвеланш – Коламбус Блю Джэкетс
|
2 : 0
|
|
|5.01, 05:00
|
Калгари Флэймз – Лос-Анджелес Кингз
|
4 : 3
|
|
|5.01, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Анахайм Дакс
|
2 : 1
Б
|
|
|5.01, 05:00
|
Аризона Койотс – Нэшвилл Предаторз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|6.01, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Питтсбург Пингвинз
|
0 : 4
|
|
|6.01, 03:30
|
Оттава Сенаторз – Сан-Хосе Шаркс
|
6 : 5
ОТ
|
|
|6.01, 03:30
|
Детройт Ред Уингз – Флорида Пантерз
|
4 : 2
|
|
|6.01, 04:00
|
Виннипег Джетс – Баффало Сэйбрз
|
4 : 3
|
|
|6.01, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Вегас Голден Найтс
|
4 : 5
|
|
|6.01, 21:00
|
Филадельфия Флайерз – Сент-Луис Блюз
|
6 : 3
|
|
|6.01, 23:00
|
Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз
|
5 : 1
|
|
|7.01, 03:00
|
Бостон Брюинз – Каролина Харрикейнз
|
7 : 1
|
|
|7.01, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Ванкувер Кэнакс
|
3 : 2
Б
|
|
|7.01, 03:00
|
Оттава Сенаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
6 : 3
|
|
|7.01, 04:00
|
Аризона Койотс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
1 : 2
Б
|
|
|7.01, 05:00
|
Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд
|
7 : 2
|
|
|7.01, 06:00
|
Калгари Флэймз – Анахайм Дакс
|
3 : 2
|
|
|7.01, 06:30
|
Лос-Анджелес Кингз – Нэшвилл Предаторз
|
3 : 4
|
|
|7.01, 21:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Джерси Дэвилз
|
5 : 4
Б
|
|
|7.01, 21:00
|
Филадельфия Флайерз – Баффало Сэйбрз
|
4 : 1
|
|
|7.01, 23:00
|
Чикаго Блэкхокс – Эдмонтон Ойлерз
|
4 : 1
|
|
|7.01, 23:00
|
Виннипег Джетс – Сан-Хосе Шаркс
|
4 : 1
|
|
|7.01, 23:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Сент-Луис Блюз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|Неделя 15
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.01, 01:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Флорида Пантерз
|
3 : 2
Б
|
|
|8.01, 03:00
|
Монреаль Канадиенс – Ванкувер Кэнакс
|
5 : 2
|
|
|8.01, 03:00
|
Детройт Ред Уингз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
2 : 5
|
|
|8.01, 03:30
|
Питтсбург Пингвинз – Бостон Брюинз
|
6 : 5
ОТ
|
|
|8.01, 05:30
|
Вегас Голден Найтс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
2 : 1
|
|
|9.01, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Коламбус Блю Джэкетс
|
2 : 3
ОТ
|
|
|10.01, 03:00
|
Баффало Сэйбрз – Виннипег Джетс
|
4 : 7
|
|
|10.01, 03:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Ванкувер Кэнакс
|
3 : 1
|
|
|10.01, 03:30
|
Оттава Сенаторз – Чикаго Блэкхокс
|
2 : 8
|
|
|10.01, 03:30
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Каролина Харрикейнз
|
5 : 4
|
|
|10.01, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Флорида Пантерз
|
4 : 7
|
|
|10.01, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 1
|
|
|10.01, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Калгари Флэймз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|11.01, 03:30
|
Торонто Мэйпл Ливз – Оттава Сенаторз
|
3 : 4
|
|
|11.01, 04:00
|
Чикаго Блэкхокс – Миннесота Уайлд
|
1 : 2
|
|
|12.01, 03:00
|
Баффало Сэйбрз – Коламбус Блю Джэкетс
|
3 : 1
|
|
|12.01, 03:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Каролина Харрикейнз
|
1 : 3
|
|
|12.01, 03:30
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Калгари Флэймз
|
1 : 5
|
|
|13.01, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Ванкувер Кэнакс
|
2 : 5
|
|
|13.01, 03:30
|
Флорида Пантерз – Калгари Флэймз
|
2 : 4
|
|
|13.01, 03:30
|
Каролина Харрикейнз – Вашингтон Кэпиталз
|
3 : 4
|
|
|13.01, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Виннипег Джетс
|
2 : 1
|
|
|13.01, 05:00
|
Аризона Койотс – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 4
|
|
|13.01, 21:00
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс
|
2 : 7
|
|
|13.01, 21:00
|
Питтсбург Пингвинз – Детройт Ред Уингз
|
4 : 1
|
|
|14.01, 03:00
|
Миннесота Уайлд – Виннипег Джетс
|
4 : 1
|
|
|14.01, 03:00
|
Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинз
|
3 : 4
Б
|
|
|14.01, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Филадельфия Флайерз
|
3 : 5
|
|
|14.01, 05:00
|
Даллас Старз – Колорадо Эвеланш
|
1 : 4
|
|
|14.01, 06:00
|
Вегас Голден Найтс – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|14.01, 06:30
|
Лос-Анджелес Кингз – Анахайм Дакс
|
2 : 4
|
|
|14.01, 06:30
|
Сан-Хосе Шаркс – Аризона Койотс
|
6 : 5
ОТ
|
|
|14.01, 20:30
|
Чикаго Блэкхокс – Детройт Ред Уингз
|
0 : 4
|
|
|14.01, 23:00
|
Каролина Харрикейнз – Калгари Флэймз
|
1 : 4
|
|
|Неделя 16
|Дата, время
|Матч
|Счет
|15.01, 03:30
|
Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
5 : 2
|
|
|15.01, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс
|
2 : 3
ОТ
|
|
|15.01, 21:00
|
Бостон Брюинз – Даллас Старз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|15.01, 23:00
|
Колорадо Эвеланш – Анахайм Дакс
|
3 : 1
|
|
|15.01, 23:59
|
Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс
|
1 : 4
|
|
|16.01, 03:30
|
Монреаль Канадиенс – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 5
ОТ
|
|
|17.01, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Сент-Луис Блюз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|17.01, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Джерси Дэвилз
|
1 : 4
|
|
|17.01, 03:00
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия Флайерз
|
5 : 1
|
|
|17.01, 03:30
|
Детройт Ред Уингз – Даллас Старз
|
2 : 4
|
|
|17.01, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Вегас Голден Найтс
|
1 : 0
|
|
|17.01, 05:00
|
Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс
|
2 : 3
Б
|
|
|18.01, 03:30
|
Бостон Брюинз – Монреаль Канадиенс
|
4 : 1
|
|
|18.01, 06:00
|
Анахайм Дакс – Питтсбург Пингвинз
|
5 : 3
|
|
|19.01, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Вашингтон Кэпиталз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|19.01, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Бостон Брюинз
|
2 : 5
|
|
|19.01, 03:00
|
Филадельфия Флайерз – Торонто Мэйпл Ливз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|19.01, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Даллас Старз
|
2 : 1
Б
|
|
|19.01, 03:30
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Баффало Сэйбрз
|
4 : 3
|
|
|19.01, 03:30
|
Оттава Сенаторз – Сент-Луис Блюз
|
1 : 4
|
|
|19.01, 03:30
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Вегас Голден Найтс
|
1 : 4
|
|
|19.01, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Аризона Койотс
|
3 : 2
Б
|
|
|19.01, 05:00
|
Колорадо Эвеланш – Сан-Хосе Шаркс
|
5 : 3
|
|
|19.01, 06:00
|
Лос-Анджелес Кингз – Питтсбург Пингвинз
|
1 : 3
|
|
|20.01, 03:30
|
Флорида Пантерз – Вегас Голден Найтс
|
4 : 3
ОТ
|
|
|20.01, 03:30
|
Вашингтон Кэпиталз – Монреаль Канадиенс
|
2 : 3
|
|
|20.01, 06:00
|
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
|
2 : 1
|
|
|20.01, 21:00
|
Баффало Сэйбрз – Даллас Старз
|
1 : 7
|
|
|20.01, 21:00
|
Филадельфия Флайерз – Нью-Джерси Дэвилз
|
3 : 1
|
|
|20.01, 23:00
|
Колорадо Эвеланш – Нью-Йорк Рейнджерс
|
3 : 1
|
|
|20.01, 23:00
|
Калгари Флэймз – Виннипег Джетс
|
1 : 2
Б
|
|
|21.01, 03:00
|
Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинз
|
1 : 4
|
|
|21.01, 03:00
|
Оттава Сенаторз – Торонто Мэйпл Ливз
|
3 : 4
|
|
|21.01, 03:00
|
Детройт Ред Уингз – Каролина Харрикейнз
|
1 : 3
|
|
|21.01, 04:00
|
Сан-Хосе Шаркс – Питтсбург Пингвинз
|
2 : 1
|
|
|21.01, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс
|
2 : 5
|
|
|21.01, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Флорида Пантерз
|
4 : 3
|
|
|21.01, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Нью-Йорк Айлендерс
|
3 : 7
|
|
|21.01, 05:00
|
Миннесота Уайлд – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
5 : 2
|
|
|21.01, 06:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Ванкувер Кэнакс
|
5 : 2
|
|
|21.01, 20:30
|
Вашингтон Кэпиталз – Филадельфия Флайерз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|Неделя 17
|Дата, время
|Матч
|Счет
|22.01, 02:00
|
Каролина Харрикейнз – Вегас Голден Найтс
|
1 : 5
|
|
|22.01, 04:00
|
Виннипег Джетс – Ванкувер Кэнакс
|
1 : 0
|
|
|22.01, 05:00
|
Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс
|
2 : 6
|
|
|22.01, 06:30
|
Лос-Анджелес Кингз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
4 : 2
|
|
|23.01, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Колорадо Эвеланш
|
2 : 4
|
|
|23.01, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Детройт Ред Уингз
|
0 : 3
|
|
|23.01, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Оттава Сенаторз
|
3 : 1
|
|
|23.01, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
0 : 2
|
|
|23.01, 05:00
|
Калгари Флэймз – Баффало Сэйбрз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|23.01, 05:00
|
Аризона Койотс – Нью-Йорк Айлендерс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|24.01, 03:00
|
Бостон Брюинз – Нью-Джерси Дэвилз
|
3 : 2
|
|
|24.01, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Каролина Харрикейнз
|
3 : 1
|
|
|24.01, 03:30
|
Монреаль Канадиенс – Колорадо Эвеланш
|
4 : 2
|
|
|24.01, 03:30
|
Детройт Ред Уингз – Филадельфия Флайерз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|24.01, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Оттава Сенаторз
|
3 : 0
|
|
|24.01, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
3 : 4
ОТ
|
|
|24.01, 04:30
|
Даллас Старз – Флорида Пантерз
|
6 : 1
|
|
|24.01, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Баффало Сэйбрз
|
0 : 5
|
|
|24.01, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Лос-Анджелес Кингз
|
6 : 2
|
|
|24.01, 06:00
|
Вегас Голден Найтс – Коламбус Блю Джэкетс
|
6 : 3
|
|
|24.01, 06:00
|
Анахайм Дакс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
6 : 3
|
|
|24.01, 06:30
|
Сан-Хосе Шаркс – Виннипег Джетс
|
4 : 5
ОТ
|
|
|25.01, 04:00
|
Чикаго Блэкхокс – Торонто Мэйпл Ливз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|25.01, 06:00
|
Калгари Флэймз – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|26.01, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Нэшвилл Предаторз
|
0 : 3
|
|
|26.01, 03:00
|
Филадельфия Флайерз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
1 : 5
|
|
|26.01, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Миннесота Уайлд
|
6 : 3
|
|
|26.01, 03:30
|
Монреаль Канадиенс – Каролина Харрикейнз
|
5 : 6
|
|
|26.01, 03:30
|
Оттава Сенаторз – Бостон Брюинз
|
2 : 3
|
|
|26.01, 03:30
|
Детройт Ред Уингз – Чикаго Блэкхокс
|
1 : 5
|
|
|26.01, 03:30
|
Флорида Пантерз – Вашингтон Кэпиталз
|
2 : 4
|
|
|26.01, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Колорадо Эвеланш
|
3 : 1
|
|
|26.01, 04:30
|
Даллас Старз – Торонто Мэйпл Ливз
|
1 : 4
|
|
|26.01, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Калгари Флэймз
|
4 : 3
Б
|
|
|26.01, 05:00
|
Аризона Койотс – Коламбус Блю Джэкетс
|
1 : 2
|
|
|26.01, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Баффало Сэйбрз
|
0 : 4
|
|
|26.01, 06:00
|
Вегас Голден Найтс – Нью-Йорк Айлендерс
|
1 : 2
|
|
|26.01, 06:00
|
Анахайм Дакс – Виннипег Джетс
|
4 : 3
Б
|
|
|26.01, 06:30
|
Сан-Хосе Шаркс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
5 : 6
|
|
|Неделя 18
|Дата, время
|Матч
|Счет
|31.01, 03:00
|
Бостон Брюинз – Анахайм Дакс
|
1 : 3
|
|
|31.01, 03:00
|
Баффало Сэйбрз – Нью-Джерси Дэвилз
|
1 : 3
|
|
|31.01, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Флорида Пантерз
|
1 : 4
|
|
|31.01, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Сан-Хосе Шаркс
|
5 : 2
|
|
|31.01, 03:00
|
Каролина Харрикейнз – Оттава Сенаторз
|
2 : 1
|
|
|31.01, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Миннесота Уайлд
|
2 : 3
Б
|
|
|31.01, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Монреаль Канадиенс
|
3 : 1
|
|
|31.01, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Чикаго Блэкхокс
|
1 : 2
|
|
|31.01, 04:00
|
Виннипег Джетс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
3 : 1
|
|
|31.01, 04:30
|
Даллас Старз – Лос-Анджелес Кингз
|
0 : 3
|
|
|31.01, 05:00
|
Калгари Флэймз – Вегас Голден Найтс
|
2 : 4
|
|
|31.01, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Колорадо Эвеланш
|
4 : 3
ОТ
|
|
|1.02, 03:30
|
Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Йорк Айлендерс
|
5 : 0
|
|
|1.02, 04:00
|
Детройт Ред Уингз – Сан-Хосе Шаркс
|
2 : 1
Б
|
|
|1.02, 04:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Филадельфия Флайерз
|
5 : 3
|
|
|2.02, 03:00
|
Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз
|
3 : 1
|
|
|2.02, 03:00
|
Баффало Сэйбрз – Флорида Пантерз
|
2 : 4
|
|
|2.02, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Филадельфия Флайерз
|
4 : 3
|
|
|2.02, 03:00
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Торонто Мэйпл Ливз
|
0 : 4
|
|
|2.02, 03:00
|
Каролина Харрикейнз – Монреаль Канадиенс
|
2 : 0
|
|
|2.02, 03:00
|
Оттава Сенаторз – Анахайм Дакс
|
2 : 1
ОТ
|
|
|2.02, 04:00
|
Виннипег Джетс – Вегас Голден Найтс
|
2 : 3
ОТ
|
|
|2.02, 04:30
|
Нэшвилл Предаторз – Лос-Анджелес Кингз
|
5 : 0
|
|
|2.02, 05:00
|
Калгари Флэймз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
4 : 7
|
|
|2.02, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Колорадо Эвеланш
|
3 : 4
ОТ
|
|
|2.02, 05:00
|
Аризона Койотс – Даллас Старз
|
1 : 4
|
|
|2.02, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Чикаго Блэкхокс
|
4 : 2
|
|
|3.02, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Вашингтон Кэпиталз
|
7 : 4
|
|
|3.02, 03:00
|
Каролина Харрикейнз – Детройт Ред Уингз
|
1 : 4
|
|
|3.02, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Сан-Хосе Шаркс
|
1 : 3
|
|
|3.02, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Вегас Голден Найтс
|
5 : 2
|
|
|3.02, 21:00
|
Монреаль Канадиенс – Анахайм Дакс
|
5 : 2
|
|
|3.02, 21:00
|
Филадельфия Флайерз – Оттава Сенаторз
|
3 : 4
Б
|
|
|4.02, 03:00
|
Виннипег Джетс – Колорадо Эвеланш
|
3 : 0
|
|
|4.02, 03:00
|
Бостон Брюинз – Торонто Мэйпл Ливз
|
4 : 1
|
|
|4.02, 03:00
|
Баффало Сэйбрз – Сент-Луис Блюз
|
0 : 1
|
|
|4.02, 03:00
|
Флорида Пантерз – Детройт Ред Уингз
|
3 : 2
|
|
|4.02, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Питтсбург Пингвинз
|
3 : 1
|
|
|4.02, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Блю Джэкетс
|
4 : 3
|
|
|4.02, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
5 : 2
|
|
|4.02, 04:00
|
Даллас Старз – Миннесота Уайлд
|
6 : 1
|
|
|4.02, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
2 : 4
|
|
|4.02, 06:00
|
Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхокс
|
4 : 3
ОТ
|
|
|4.02, 06:30
|
Лос-Анджелес Кингз – Аризона Койотс
|
6 : 0
|
|
|4.02, 20:30
|
Вашингтон Кэпиталз – Вегас Голден Найтс
|
3 : 4
|
|
|4.02, 21:00
|
Монреаль Канадиенс – Оттава Сенаторз
|
4 : 1
|
|
|4.02, 21:00
|
Каролина Харрикейнз – Сан-Хосе Шаркс
|
1 : 3
|
|
|Неделя 19
|Дата, время
|Матч
|Счет
|6.02, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Анахайм Дакс
|
7 : 4
|
|
|6.02, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Нэшвилл Предаторз
|
4 : 5
ОТ
|
|
|6.02, 04:30
|
Даллас Старз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
2 : 1
|
|
|6.02, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
6 : 2
|
|
|7.02, 03:00
|
Баффало Сэйбрз – Анахайм Дакс
|
3 : 4
ОТ
|
|
|7.02, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Вегас Голден Найтс
|
5 : 4
|
|
|7.02, 03:00
|
Каролина Харрикейнз – Филадельфия Флайерз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|7.02, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Вашингтон Кэпиталз
|
2 : 3
|
|
|7.02, 03:30
|
Оттава Сенаторз – Нью-Джерси Дэвилз
|
5 : 3
|
|
|7.02, 03:30
|
Детройт Ред Уингз – Бостон Брюинз
|
2 : 3
|
|
|7.02, 03:30
|
Флорида Пантерз – Ванкувер Кэнакс
|
3 : 1
|
|
|7.02, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Миннесота Уайлд
|
2 : 6
|
|
|7.02, 04:00
|
Виннипег Джетс – Аризона Койотс
|
4 : 3
|
|
|7.02, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Калгари Флэймз
|
2 : 3
|
|
|7.02, 05:00
|
Колорадо Эвеланш – Сан-Хосе Шаркс
|
3 : 1
|
|
|8.02, 03:30
|
Торонто Мэйпл Ливз – Нэшвилл Предаторз
|
3 : 2
Б
|
|
|8.02, 04:00
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Бостон Брюинз
|
1 : 6
|
|
|8.02, 06:30
|
Лос-Анджелес Кингз – Эдмонтон Ойлерз
|
5 : 2
|
|
|9.02, 03:00
|
Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 3
|
|
|9.02, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Калгари Флэймз
|
2 : 3
|
|
|9.02, 03:00
|
Филадельфия Флайерз – Монреаль Канадиенс
|
5 : 3
|
|
|9.02, 03:30
|
Оттава Сенаторз – Нэшвилл Предаторз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|9.02, 03:30
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс
|
5 : 2
|
|
|9.02, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Колорадо Эвеланш
|
6 : 1
|
|
|9.02, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Аризона Койотс
|
3 : 4
ОТ
|
|
|9.02, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Даллас Старз
|
2 : 4
|
|
|9.02, 06:30
|
Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс
|
3 : 5
|
|
|10.02, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Детройт Ред Уингз
|
7 : 6
ОТ
|
|
|10.02, 03:00
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Калгари Флэймз
|
4 : 3
|
|
|10.02, 03:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Коламбус Блю Джэкетс
|
4 : 2
|
|
|10.02, 03:30
|
Флорида Пантерз – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 3
|
|
|10.02, 03:30
|
Каролина Харрикейнз – Ванкувер Кэнакс
|
4 : 1
|
|
|10.02, 04:00
|
Виннипег Джетс – Сент-Луис Блюз
|
2 : 5
|
|
|10.02, 04:30
|
Даллас Старз – Питтсбург Пингвинз
|
4 : 3
Б
|
|
|10.02, 06:00
|
Анахайм Дакс – Эдмонтон Ойлерз
|
3 : 2
|
|
|11.02, 03:00
|
Бостон Брюинз – Баффало Сэйбрз
|
2 : 4
|
|
|11.02, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Оттава Сенаторз
|
6 : 3
|
|
|11.02, 03:00
|
Монреаль Канадиенс – Нэшвилл Предаторз
|
2 : 3
Б
|
|
|11.02, 03:00
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Лос-Анджелес Кингз
|
4 : 3
|
|
|11.02, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Джерси Дэвилз
|
6 : 1
|
|
|11.02, 04:00
|
Каролина Харрикейнз – Колорадо Эвеланш
|
3 : 1
|
|
|11.02, 04:00
|
Аризона Койотс – Филадельфия Флайерз
|
3 : 4
Б
|
|
|11.02, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Чикаго Блэкхокс
|
3 : 0
|
|
|11.02, 06:00
|
Сан-Хосе Шаркс – Эдмонтон Ойлерз
|
6 : 4
|
|
|11.02, 20:00
|
Сент-Луис Блюз – Питтсбург Пингвинз
|
1 : 4
|
|
|11.02, 23:00
|
Виннипег Джетс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
1 : 3
|
|
|11.02, 23:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз
|
4 : 5
ОТ
|
|
|11.02, 23:59
|
Даллас Старз – Ванкувер Кэнакс
|
0 : 6
|
|
|Неделя 20
|Дата, время
|Матч
|Счет
|12.02, 03:00
|
Баффало Сэйбрз – Колорадо Эвеланш
|
4 : 5
|
|
|12.02, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Бостон Брюинз
|
3 : 5
|
|
|12.02, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Калгари Флэймз
|
2 : 3
|
|
|12.02, 04:00
|
Вегас Голден Найтс – Филадельфия Флайерз
|
1 : 4
|
|
|12.02, 04:00
|
Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс
|
2 : 3
Б
|
|
|13.02, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
4 : 3
|
|
|13.02, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Флорида Пантерз
|
5 : 7
|
|
|13.02, 05:00
|
Аризона Койотс – Чикаго Блэкхокс
|
6 : 1
|
|
|14.02, 03:00
|
Бостон Брюинз – Калгари Флэймз
|
5 : 2
|
|
|14.02, 03:00
|
Баффало Сэйбрз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
5 : 3
|
|
|14.02, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Блю Джэкетс
|
1 : 4
|
|
|14.02, 03:00
|
Филадельфия Флайерз – Нью-Джерси Дэвилз
|
4 : 5
Б
|
|
|14.02, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Оттава Сенаторз
|
6 : 3
|
|
|14.02, 03:00
|
Каролина Харрикейнз – Лос-Анджелес Кингз
|
7 : 3
|
|
|14.02, 03:30
|
Детройт Ред Уингз – Анахайм Дакс
|
2 : 1
|
|
|14.02, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Сент-Луис Блюз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|14.02, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Нью-Йорк Рейнджерс
|
3 : 2
|
|
|14.02, 04:00
|
Виннипег Джетс – Вашингтон Кэпиталз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|14.02, 06:00
|
Вегас Голден Найтс – Чикаго Блэкхокс
|
5 : 2
|
|
|14.02, 06:30
|
Сан-Хосе Шаркс – Аризона Койотс
|
1 : 2
|
|
|15.02, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Коламбус Блю Джэкетс
|
6 : 3
|
|
|15.02, 05:30
|
Колорадо Эвеланш – Монреаль Канадиенс
|
2 : 0
|
|
|15.02, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Флорида Пантерз
|
3 : 4
|
|
|16.02, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Каролина Харрикейнз
|
5 : 2
|
|
|16.02, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
3 : 0
|
|
|16.02, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Лос-Анджелес Кингз
|
3 : 1
|
|
|16.02, 03:30
|
Оттава Сенаторз – Баффало Сэйбрз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|16.02, 03:30
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Детройт Ред Уингз
|
4 : 1
|
|
|16.02, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Калгари Флэймз
|
3 : 4
|
|
|16.02, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Вашингтон Кэпиталз
|
2 : 5
|
|
|16.02, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Анахайм Дакс
|
2 : 3
|
|
|16.02, 05:00
|
Аризона Койотс – Монреаль Канадиенс
|
5 : 2
|
|
|16.02, 06:00
|
Вегас Голден Найтс – Эдмонтон Ойлерз
|
4 : 1
|
|
|16.02, 06:30
|
Сан-Хосе Шаркс – Ванкувер Кэнакс
|
4 : 1
|
|
|17.02, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Филадельфия Флайерз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|17.02, 03:30
|
Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Айлендерс
|
0 : 3
|
|
|17.02, 04:00
|
Виннипег Джетс – Колорадо Эвеланш
|
6 : 1
|
|
|17.02, 04:30
|
Даллас Старз – Сент-Луис Блюз
|
2 : 1
|
|
|17.02, 21:00
|
Баффало Сэйбрз – Лос-Анджелес Кингз
|
2 : 4
|
|
|17.02, 22:00
|
Миннесота Уайлд – Анахайм Дакс
|
2 : 3
Б
|
|
|17.02, 22:00
|
Оттава Сенаторз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
6 : 3
|
|
|17.02, 23:59
|
Аризона Койотс – Эдмонтон Ойлерз
|
1 : 0
|
|
|18.02, 03:00
|
Вегас Голден Найтс – Монреаль Канадиенс
|
6 : 3
|
|
|18.02, 03:00
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Джерси Дэвилз
|
3 : 4
|
|
|18.02, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Торонто Мэйпл Ливз
|
5 : 3
|
|
|18.02, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Детройт Ред Уингз
|
1 : 3
|
|
|18.02, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Вашингтон Кэпиталз
|
7 : 1
|
|
|18.02, 06:00
|
Калгари Флэймз – Флорида Пантерз
|
3 : 6
|
|
|18.02, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Бостон Брюинз
|
6 : 1
|
|
|18.02, 20:00
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия Флайерз
|
4 : 7
|
|
|18.02, 23:00
|
Колорадо Эвеланш – Эдмонтон Ойлерз
|
2 : 4
|
|
|Неделя 21
|Дата, время
|Матч
|Счет
|19.02, 01:00
|
Каролина Харрикейнз – Нью-Джерси Дэвилз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|19.02, 02:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Питтсбург Пингвинз
|
2 : 5
|
|
|19.02, 03:00
|
Детройт Ред Уингз – Торонто Мэйпл Ливз
|
2 : 3
|
|
|19.02, 04:00
|
Сан-Хосе Шаркс – Даллас Старз
|
5 : 2
|
|
|19.02, 04:00
|
Виннипег Джетс – Флорида Пантерз
|
7 : 2
|
|
|19.02, 21:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Миннесота Уайлд
|
3 : 5
|
|
|19.02, 23:00
|
Баффало Сэйбрз – Вашингтон Кэпиталз
|
2 : 3
|
|
|19.02, 23:59
|
Калгари Флэймз – Бостон Брюинз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|20.02, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Оттава Сенаторз
|
5 : 2
|
|
|20.02, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 3
|
|
|20.02, 06:00
|
Вегас Голден Найтс – Анахайм Дакс
|
0 : 2
|
|
|21.02, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Флорида Пантерз
|
1 : 0
|
|
|21.02, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Коламбус Блю Джэкетс
|
1 : 2
|
|
|21.02, 03:00
|
Филадельфия Флайерз – Монреаль Канадиенс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|21.02, 03:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
2 : 4
|
|
|21.02, 03:30
|
Детройт Ред Уингз – Нэшвилл Предаторз
|
2 : 3
|
|
|21.02, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Сан-Хосе Шаркс
|
2 : 3
|
|
|21.02, 04:00
|
Виннипег Джетс – Лос-Анджелес Кингз
|
3 : 4
|
|
|21.02, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Бостон Брюинз
|
2 : 3
|
|
|21.02, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Колорадо Эвеланш
|
4 : 5
ОТ
|
|
|22.02, 04:00
|
Чикаго Блэкхокс – Оттава Сенаторз
|
3 : 2
Б
|
|
|22.02, 06:00
|
Анахайм Дакс – Даллас Старз
|
2 : 0
|
|
|22.02, 06:30
|
Вегас Голден Найтс – Калгари Флэймз
|
7 : 3
|
|
|23.02, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 3
Б
|
|
|23.02, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Миннесота Уайлд
|
2 : 4
|
|
|23.02, 03:00
|
Филадельфия Флайерз – Коламбус Блю Джэкетс
|
2 : 1
|
|
|23.02, 03:30
|
Монреаль Канадиенс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
3 : 1
|
|
|23.02, 03:30
|
Оттава Сенаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
3 : 4
|
|
|23.02, 03:30
|
Детройт Ред Уингз – Баффало Сэйбрз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|23.02, 03:30
|
Флорида Пантерз – Вашингтон Кэпиталз
|
3 : 2
|
|
|23.02, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Сан-Хосе Шаркс
|
7 : 1
|
|
|23.02, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Колорадо Эвеланш
|
3 : 2
ОТ
|
|
|23.02, 05:00
|
Аризона Койотс – Калгари Флэймз
|
2 : 5
|
|
|23.02, 06:30
|
Лос-Анджелес Кингз – Даллас Старз
|
0 : 2
|
|
|24.02, 03:00
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Миннесота Уайлд
|
1 : 4
|
|
|24.02, 03:30
|
Каролина Харрикейнз – Питтсбург Пингвинз
|
1 : 6
|
|
|24.02, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Виннипег Джетс
|
0 : 4
|
|
|24.02, 04:30
|
Чикаго Блэкхокс – Сан-Хосе Шаркс
|
3 : 1
|
|
|24.02, 06:30
|
Вегас Голден Найтс – Ванкувер Кэнакс
|
6 : 3
|
|
|24.02, 22:00
|
Оттава Сенаторз – Филадельфия Флайерз
|
3 : 5
|
|
|24.02, 23:59
|
Калгари Флэймз – Колорадо Эвеланш
|
5 : 1
|
|
|25.02, 02:15
|
Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Айлендерс
|
2 : 1
|
|
|25.02, 03:00
|
Даллас Старз – Виннипег Джетс
|
3 : 5
|
|
|25.02, 03:00
|
Торонто Мэйпл Ливз – Бостон Брюинз
|
4 : 3
|
|
|25.02, 03:00
|
Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
3 : 4
Б
|
|
|25.02, 03:00
|
Детройт Ред Уингз – Каролина Харрикейнз
|
3 : 1
|
|
|25.02, 03:00
|
Флорида Пантерз – Питтсбург Пингвинз
|
6 : 5
|
|
|25.02, 03:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Баффало Сэйбрз
|
5 : 1
|
|
|25.02, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Чикаго Блэкхокс
|
3 : 2
|
|
|25.02, 04:00
|
Аризона Койотс – Анахайм Дакс
|
2 : 0
|
|
|25.02, 06:00
|
Лос-Анджелес Кингз – Эдмонтон Ойлерз
|
3 : 4
|
|
|25.02, 20:00
|
Нэшвилл Предаторз – Сент-Луис Блюз
|
4 : 0
|
|
|Неделя 22
|Дата, время
|Матч
|Счет
|26.02, 01:00
|
Баффало Сэйбрз – Бостон Брюинз
|
4 : 1
|
|
|26.02, 03:30
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Детройт Ред Уингз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|26.02, 04:00
|
Анахайм Дакс – Эдмонтон Ойлерз
|
5 : 6
Б
|
|
|26.02, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Сан-Хосе Шаркс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|26.02, 05:30
|
Аризона Койотс – Ванкувер Кэнакс
|
1 : 3
|
|
|27.02, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Вашингтон Кэпиталз
|
5 : 1
|
|
|27.02, 03:30
|
Монреаль Канадиенс – Филадельфия Флайерз
|
0 : 1
Б
|
|
|27.02, 03:30
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Торонто Мэйпл Ливз
|
4 : 3
Б
|
|
|27.02, 05:00
|
Колорадо Эвеланш – Ванкувер Кэнакс
|
3 : 1
|
|
|27.02, 06:30
|
Лос-Анджелес Кингз – Вегас Голден Найтс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|28.02, 03:00
|
Бостон Брюинз – Каролина Харрикейнз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|28.02, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Нью-Джерси Дэвилз
|
2 : 3
|
|
|28.02, 03:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Оттава Сенаторз
|
3 : 2
|
|
|28.02, 03:30
|
Флорида Пантерз – Торонто Мэйпл Ливз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|28.02, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Сент-Луис Блюз
|
8 : 3
|
|
|28.02, 04:00
|
Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз
|
5 : 6
|
|
|28.02, 04:30
|
Даллас Старз – Калгари Флэймз
|
2 : 0
|
|
|28.02, 06:30
|
Вегас Голден Найтс – Лос-Анджелес Кингз
|
1 : 4
|
|
|28.02, 06:30
|
Сан-Хосе Шаркс – Эдмонтон Ойлерз
|
5 : 2
|
|
|1.03, 03:00
|
Монреаль Канадиенс – Нью-Йорк Айлендерс
|
3 : 1
|
|
|1.03, 03:00
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Баффало Сэйбрз
|
1 : 2
ОТ
|
|
|1.03, 04:00
|
Сент-Луис Блюз – Детройт Ред Уингз
|
2 : 1
|
|
|1.03, 05:30
|
Колорадо Эвеланш – Калгари Флэймз
|
5 : 2
|
|
|1.03, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Нью-Йорк Рейнджерс
|
5 : 6
ОТ
|
|
|2.03, 03:00
|
Бостон Брюинз – Питтсбург Пингвинз
|
8 : 4
|
|
|2.03, 03:00
|
Филадельфия Флайерз – Каролина Харрикейнз
|
1 : 4
|
|
|2.03, 03:30
|
Флорида Пантерз – Нью-Джерси Дэвилз
|
3 : 2
|
|
|2.03, 04:30
|
Даллас Старз – Тампа-Бэй Лайтнинг
|
4 : 5
ОТ
|
|
|2.03, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Нэшвилл Предаторз
|
2 : 4
|
|
|2.03, 05:00
|
Аризона Койотс – Миннесота Уайлд
|
5 : 3
|
|
|2.03, 06:00
|
Сан-Хосе Шаркс – Чикаго Блэкхокс
|
7 : 2
|
|
|2.03, 06:30
|
Лос-Анджелес Кингз – Коламбус Блю Джэкетс
|
5 : 2
|
|
|3.03, 03:00
|
Нью-Йорк Айлендерс – Монреаль Канадиенс
|
3 : 6
|
|
|3.03, 03:30
|
Флорида Пантерз – Баффало Сэйбрз
|
4 : 1
|
|
|3.03, 03:30
|
Каролина Харрикейнз – Нью-Джерси Дэвилз
|
3 : 1
|
|
|3.03, 04:00
|
Виннипег Джетс – Детройт Ред Уингз
|
4 : 3
|
|
|3.03, 05:00
|
Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд
|
7 : 1
|
|
|3.03, 05:00
|
Калгари Флэймз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
1 : 3
|
|
|3.03, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Нэшвилл Предаторз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|3.03, 06:00
|
Вегас Голден Найтс – Оттава Сенаторз
|
4 : 5
|
|
|3.03, 06:00
|
Анахайм Дакс – Коламбус Блю Джэкетс
|
4 : 2
|
|
|3.03, 21:00
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Филадельфия Флайерз
|
7 : 6
Б
|
|
|3.03, 22:00
|
Даллас Старз – Сент-Луис Блюз
|
3 : 2
ОТ
|
|
|3.03, 23:59
|
Лос-Анджелес Кингз – Чикаго Блэкхокс
|
3 : 5
|
|
|4.03, 01:00
|
Бостон Брюинз – Монреаль Канадиенс
|
2 : 1
ОТ
|
|
|4.03, 01:00
|
Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Айлендерс
|
3 : 2
ОТ
|
|
|4.03, 04:00
|
Аризона Койотс – Оттава Сенаторз
|
2 : 1
|
|
|4.03, 04:00
|
Вашингтон Кэпиталз – Торонто Мэйпл Ливз
|
5 : 2
|
|
|4.03, 06:30
|
Эдмонтон Ойлерз – Нью-Йорк Рейнджерс
|
2 : 3
|
|
|4.03, 23:00
|
Колорадо Эвеланш – Нэшвилл Предаторз
|
3 : 4
ОТ
|
|
|4.03, 23:00
|
Флорида Пантерз – Филадельфия Флайерз
|
4 : 1
|
|
|4.03, 23:59
|
Анахайм Дакс – Чикаго Блэкхокс
|
6 : 3
|
|
|Неделя 23
|Дата, время
|Матч
|Счет
|5.03, 01:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Вегас Голден Найтс
|
2 : 3
|
|
|5.03, 03:00
|
Каролина Харрикейнз – Виннипег Джетс
|
2 : 3
|
|
|5.03, 03:30
|
Миннесота Уайлд – Детройт Ред Уингз
|
4 : 1
|
|
|5.03, 05:00
|
Сан-Хосе Шаркс – Коламбус Блю Джэкетс
|
2 : 4
|
|
|6.03, 03:00
|
Питтсбург Пингвинз – Калгари Флэймз
|
4 : 3
ОТ
|
|
|6.03, 03:30
|
Баффало Сэйбрз – Торонто Мэйпл Ливз
|
5 : 3
|
|
|6.03, 04:30
|
Даллас Старз – Оттава Сенаторз
|
2 : 3
ОТ
|
|
|6.03, 05:00
|
Эдмонтон Ойлерз – Аризона Койотс
|
4 : 3
ОТ
|
|
|6.03, 06:00
|
Ванкувер Кэнакс – Нью-Йорк Айлендерс
|
4 : 3
ОТ
|
|
|7.03, 03:00
|
Бостон Брюинз – Детройт Ред Уингз
|
6 : 5
ОТ
|
|
|7.03, 03:00
|
Нью-Джерси Дэвилз – Монреаль Канадиенс
|
6 : 4
|
|
|7.03, 03:00
|
Нью-Йорк Рейнджерс – Виннипег Джетс
|
0 : 3
|
|
|7.03, 03:00
|
Коламбус Блю Джэкетс – Вегас Голден Найтс
|
4 : 1
|
|
|7.03, 03:30
|
Тампа-Бэй Лайтнинг – Флорида Пантерз
|
5 : 4
ОТ
|
|
|7.03, 04:00
|
Нэшвилл Предаторз – Даллас Старз
|
2 : 0
|
|
|7.03, 04:00
|
Миннесота Уайлд – Каролина Харрикейнз
|
6 : 2
|
|
|7.03, 04:30