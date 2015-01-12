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Хоккей / НХЛ
Сезон: 2017-2018
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Неделя 1
Дата, время Матч Счет
5.10.2017 Виннипег Джетс – Торонто Мэйпл Ливз 2 : 7
5.10.2017 Питтсбург Пингвинз – Сент-Луис Блюз 4 : 5 ОТ
5.10.2017 Эдмонтон Ойлерз – Калгари Флэймз 3 : 0
5.10.2017 Сан-Хосе Шаркс – Филадельфия Флайерз 3 : 5
6.10.2017 Бостон Брюинз – Нэшвилл Предаторз 4 : 3
6.10.2017 Баффало Сэйбрз – Монреаль Канадиенс 2 : 3 Б
6.10.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Эвеланш 2 : 4
6.10.2017 Оттава Сенаторз – Вашингтон Кэпиталз 4 : 5 Б
6.10.2017 Детройт Ред Уингз – Миннесота Уайлд 4 : 2
6.10.2017 Чикаго Блэкхокс – Питтсбург Пингвинз 10 : 1
6.10.2017 Анахайм Дакс – Аризона Койотс 5 : 4
6.10.2017 Лос-Анджелес Кингз – Филадельфия Флайерз 2 : 0
7.10.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Йорк Айлендерс 5 : 0
7.10.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Флорида Пантерз 5 : 3
7.10.2017 Даллас Старз – Вегас Голден Найтс 1 : 2
7.10.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Колорадо Эвеланш 4 : 1
8.10.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Йорк Рейнджерс 8 : 5
8.10.2017 Оттава Сенаторз – Детройт Ред Уингз 1 : 2 Б
8.10.2017 Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг 5 : 4
8.10.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Баффало Сэйбрз 6 : 3
8.10.2017 Питтсбург Пингвинз – Нэшвилл Предаторз 4 : 0
8.10.2017 Вашингтон Кэпиталз – Монреаль Канадиенс 6 : 1
8.10.2017 Каролина Харрикейнз – Миннесота Уайлд 5 : 4 Б
8.10.2017 Сент-Луис Блюз – Даллас Старз 4 : 2
8.10.2017 Чикаго Блэкхокс – Коламбус Блю Джэкетс 5 : 1
8.10.2017 Аризона Койотс – Вегас Голден Найтс 1 : 2 ОТ
8.10.2017 Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз 3 : 2
8.10.2017 Анахайм Дакс – Филадельфия Флайерз 2 : 3 ОТ
8.10.2017 Калгари Флэймз – Виннипег Джетс 6 : 3
8.10.2017 Сан-Хосе Шаркс – Лос-Анджелес Кингз 1 : 4
Неделя 2
Дата, время Матч Счет
9.10.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Монреаль Канадиенс 2 : 0
9.10.2017 Бостон Брюинз – Колорадо Эвеланш 0 : 4
9.10.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Сент-Луис Блюз 2 : 3 Б
9.10.2017 Баффало Сэйбрз – Нью-Джерси Дэвилз 2 : 6
10.10.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Чикаго Блэкхокс 4 : 3 ОТ
10.10.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Вашингтон Кэпиталз 4 : 3 ОТ
10.10.2017 Эдмонтон Ойлерз – Виннипег Джетс 2 : 5
10.10.2017 Анахайм Дакс – Калгари Флэймз 0 : 2
11.10.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Сент-Луис Блюз 1 : 3
11.10.2017 Каролина Харрикейнз – Коламбус Блю Джэкетс 1 : 2 ОТ
11.10.2017 Монреаль Канадиенс – Чикаго Блэкхокс 1 : 3
11.10.2017 Нэшвилл Предаторз – Филадельфия Флайерз 6 : 5
11.10.2017 Даллас Старз – Детройт Ред Уингз 4 : 2
11.10.2017 Ванкувер Кэнакс – Оттава Сенаторз 2 : 3 Б
11.10.2017 Вегас Голден Найтс – Аризона Койотс 5 : 2
12.10.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 3 : 6
12.10.2017 Вашингтон Кэпиталз – Питтсбург Пингвинз 2 : 3
12.10.2017 Колорадо Эвеланш – Бостон Брюинз 6 : 3
12.10.2017 Анахайм Дакс – Нью-Йорк Айлендерс 3 : 2
12.10.2017 Лос-Анджелес Кингз – Калгари Флэймз 3 : 4 ОТ
13.10.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Питтсбург Пингвинз 5 : 4
13.10.2017 Флорида Пантерз – Сент-Луис Блюз 5 : 2
13.10.2017 Нэшвилл Предаторз – Даллас Старз 4 : 1
13.10.2017 Чикаго Блэкхокс – Миннесота Уайлд 2 : 5
13.10.2017 Ванкувер Кэнакс – Виннипег Джетс 2 : 4
13.10.2017 Аризона Койотс – Детройт Ред Уингз 2 : 4
13.10.2017 Сан-Хосе Шаркс – Баффало Сэйбрз 3 : 2
14.10.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Вашингтон Кэпиталз 2 : 5
14.10.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Йорк Рейнджерс 3 : 1
14.10.2017 Колорадо Эвеланш – Анахайм Дакс 3 : 1
14.10.2017 Калгари Флэймз – Оттава Сенаторз 0 : 6
14.10.2017 Вегас Голден Найтс – Детройт Ред Уингз 3 : 6
15.10.2017 Виннипег Джетс – Каролина Харрикейнз 2 : 1
15.10.2017 Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Ливз 3 : 4 ОТ
15.10.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Сент-Луис Блюз 2 : 1
15.10.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Дэвилз 2 : 3
15.10.2017 Филадельфия Флайерз – Вашингтон Кэпиталз 8 : 2
15.10.2017 Питтсбург Пингвинз – Флорида Пантерз 4 : 3
15.10.2017 Даллас Старз – Колорадо Эвеланш 3 : 1
15.10.2017 Миннесота Уайлд – Коламбус Блю Джэкетс 4 : 5 ОТ
15.10.2017 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 2 : 1 ОТ
15.10.2017 Аризона Койотс – Бостон Брюинз 2 : 6
15.10.2017 Ванкувер Кэнакс – Калгари Флэймз 2 : 5
15.10.2017 Эдмонтон Ойлерз – Оттава Сенаторз 1 : 6
15.10.2017 Лос-Анджелес Кингз – Баффало Сэйбрз 4 : 2
15.10.2017 Сан-Хосе Шаркс – Нью-Йорк Айлендерс 1 : 3
Неделя 3
Дата, время Матч Счет
16.10.2017 Вегас Голден Найтс – Бостон Брюинз 3 : 1
16.10.2017 Анахайм Дакс – Баффало Сэйбрз 1 : 3
16.10.2017 Лос-Анджелес Кингз – Нью-Йорк Айлендерс 3 : 2
17.10.2017 Детройт Ред Уингз – Тампа-Бэй Лайтнинг 2 : 3
18.10.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Пингвинз 4 : 5 ОТ
18.10.2017 Филадельфия Флайерз – Флорида Пантерз 5 : 1
18.10.2017 Вашингтон Кэпиталз – Торонто Мэйпл Ливз 0 : 2
18.10.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Тампа-Бэй Лайтнинг 5 : 4 Б
18.10.2017 Оттава Сенаторз – Ванкувер Кэнакс 0 : 3
18.10.2017 Нэшвилл Предаторз – Колорадо Эвеланш 4 : 1
18.10.2017 Виннипег Джетс – Коламбус Блю Джэкетс 2 : 5
18.10.2017 Даллас Старз – Аризона Койотс 3 : 1
18.10.2017 Эдмонтон Ойлерз – Каролина Харрикейнз 3 : 5
18.10.2017 Вегас Голден Найтс – Баффало Сэйбрз 5 : 4 ОТ
18.10.2017 Сан-Хосе Шаркс – Монреаль Канадиенс 5 : 2
19.10.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Детройт Ред Уингз 6 : 3
19.10.2017 Сент-Луис Блюз – Чикаго Блэкхокс 5 : 2
19.10.2017 Лос-Анджелес Кингз – Монреаль Канадиенс 5 : 1
20.10.2017 Бостон Брюинз – Ванкувер Кэнакс 6 : 3
20.10.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс 3 : 4 Б
20.10.2017 Филадельфия Флайерз – Нэшвилл Предаторз 0 : 1
20.10.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Тампа-Бэй Лайтнинг 0 : 2
20.10.2017 Оттава Сенаторз – Нью-Джерси Дэвилз 4 : 5 ОТ
20.10.2017 Чикаго Блэкхокс – Эдмонтон Ойлерз 1 : 2 ОТ
20.10.2017 Колорадо Эвеланш – Сент-Луис Блюз 3 : 4
20.10.2017 Калгари Флэймз – Каролина Харрикейнз 1 : 2
20.10.2017 Аризона Койотс – Даллас Старз 4 : 5
21.10.2017 Баффало Сэйбрз – Ванкувер Кэнакс 2 : 4
21.10.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Сан-Хосе Шаркс 0 : 3
21.10.2017 Детройт Ред Уингз – Вашингтон Кэпиталз 3 : 4 ОТ
21.10.2017 Флорида Пантерз – Питтсбург Пингвинз 3 : 4
21.10.2017 Виннипег Джетс – Миннесота Уайлд 4 : 3
21.10.2017 Анахайм Дакс – Монреаль Канадиенс 6 : 2
21.10.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Нэшвилл Предаторз 4 : 2
21.10.2017 Филадельфия Флайерз – Эдмонтон Ойлерз 2 : 1
22.10.2017 Бостон Брюинз – Баффало Сэйбрз 4 : 5 ОТ
22.10.2017 Оттава Сенаторз – Торонто Мэйпл Ливз 6 : 3
22.10.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Питтсбург Пингвинз 7 : 1
22.10.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Сан-Хосе Шаркс 5 : 3
22.10.2017 Вашингтон Кэпиталз – Флорида Пантерз 1 : 4
22.10.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Лос-Анджелес Кингз 4 : 6
22.10.2017 Даллас Старз – Каролина Харрикейнз 4 : 3
22.10.2017 Аризона Койотс – Чикаго Блэкхокс 2 : 4
22.10.2017 Калгари Флэймз – Миннесота Уайлд 2 : 4
22.10.2017 Вегас Голден Найтс – Сент-Луис Блюз 3 : 2 ОТ
Неделя 4
Дата, время Матч Счет
23.10.2017 Детройт Ред Уингз – Ванкувер Кэнакс 1 : 4
24.10.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Лос-Анджелес Кингз 3 : 2
24.10.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Сан-Хосе Шаркс 1 : 4
25.10.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Аризона Койотс 5 : 3
25.10.2017 Филадельфия Флайерз – Анахайм Дакс 2 : 6
25.10.2017 Питтсбург Пингвинз – Эдмонтон Ойлерз 2 : 1 ОТ
25.10.2017 Каролина Харрикейнз – Тампа-Бэй Лайтнинг 1 : 5
25.10.2017 Баффало Сэйбрз – Детройт Ред Уингз 1 : 0
25.10.2017 Монреаль Канадиенс – Флорида Пантерз 5 : 1
25.10.2017 Оттава Сенаторз – Лос-Анджелес Кингз 2 : 3 Б
25.10.2017 Нэшвилл Предаторз – Калгари Флэймз 2 : 3 Б
25.10.2017 Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс 0 : 1
25.10.2017 Колорадо Эвеланш – Даллас Старз 5 : 3
25.10.2017 Вегас Голден Найтс – Чикаго Блэкхокс 4 : 2
26.10.2017 Сент-Луис Блюз – Калгари Флэймз 5 : 2
26.10.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Баффало Сэйбрз 5 : 1
27.10.2017 Бостон Брюинз – Сан-Хосе Шаркс 2 : 1
27.10.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 3 : 6
27.10.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Аризона Койотс 5 : 2
27.10.2017 Питтсбург Пингвинз – Виннипег Джетс 2 : 1 ОТ
27.10.2017 Монреаль Канадиенс – Лос-Анджелес Кингз 0 : 4
27.10.2017 Оттава Сенаторз – Филадельфия Флайерз 5 : 4
27.10.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Детройт Ред Уингз 3 : 2
27.10.2017 Флорида Пантерз – Анахайм Дакс 8 : 3
27.10.2017 Миннесота Уайлд – Нью-Йорк Айлендерс 6 : 4
27.10.2017 Эдмонтон Ойлерз – Даллас Старз 5 : 4
27.10.2017 Ванкувер Кэнакс – Вашингтон Кэпиталз 6 : 2
28.10.2017 Вегас Голден Найтс – Колорадо Эвеланш 7 : 0
28.10.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Оттава Сенаторз 5 : 4 Б
28.10.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Виннипег Джетс 2 : 1 ОТ
28.10.2017 Каролина Харрикейнз – Сент-Луис Блюз 1 : 2
28.10.2017 Чикаго Блэкхокс – Нэшвилл Предаторз 1 : 2
28.10.2017 Калгари Флэймз – Даллас Старз 1 : 2
28.10.2017 Баффало Сэйбрз – Сан-Хосе Шаркс 2 : 3
29.10.2017 Бостон Брюинз – Лос-Анджелес Кингз 1 : 2 ОТ
29.10.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Филадельфия Флайерз 2 : 4
29.10.2017 Монреаль Канадиенс – Нью-Йорк Рейнджерс 5 : 4
29.10.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Анахайм Дакс 1 : 4
29.10.2017 Флорида Пантерз – Детройт Ред Уингз 2 : 3 Б
29.10.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Аризона Койотс 4 : 3
29.10.2017 Сент-Луис Блюз – Коламбус Блю Джэкетс 4 : 1
29.10.2017 Нэшвилл Предаторз – Нью-Йорк Айлендерс 2 : 6
29.10.2017 Миннесота Уайлд – Питтсбург Пингвинз 2 : 1
29.10.2017 Колорадо Эвеланш – Чикаго Блэкхокс 6 : 3
29.10.2017 Эдмонтон Ойлерз – Вашингтон Кэпиталз 2 : 5
29.10.2017 Каролина Харрикейнз – Анахайм Дакс 3 : 4 Б
Неделя 5
Дата, время Матч Счет
30.10.2017 Виннипег Джетс – Питтсбург Пингвинз 7 : 1
30.10.2017 Калгари Флэймз – Вашингтон Кэпиталз 2 : 1
31.10.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Вегас Голден Найтс 6 : 3
31.10.2017 Филадельфия Флайерз – Аризона Койотс 3 : 4 ОТ
31.10.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Бостон Брюинз 4 : 3 Б
31.10.2017 Оттава Сенаторз – Монреаль Канадиенс 3 : 8
31.10.2017 Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг 5 : 8
31.10.2017 Сент-Луис Блюз – Лос-Анджелес Кингз 4 : 2
31.10.2017 Ванкувер Кэнакс – Даллас Старз 1 : 2 ОТ
31.10.2017 Сан-Хосе Шаркс – Торонто Мэйпл Ливз 3 : 2
1.11.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Голден Найтс 6 : 4
1.11.2017 Детройт Ред Уингз – Аризона Койотс 5 : 3
1.11.2017 Миннесота Уайлд – Виннипег Джетс 1 : 2
2.11.2017 Чикаго Блэкхокс – Филадельфия Флайерз 3 : 0
2.11.2017 Эдмонтон Ойлерз – Питтсбург Пингвинз 2 : 3
2.11.2017 Ванкувер Кэнакс – Нью-Джерси Дэвилз 0 : 2
2.11.2017 Анахайм Дакс – Торонто Мэйпл Ливз 1 : 3
2.11.2017 Сан-Хосе Шаркс – Нэшвилл Предаторз 4 : 1
3.11.2017 Бостон Брюинз – Вегас Голден Найтс 2 : 1
3.11.2017 Вашингтон Кэпиталз – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 3
3.11.2017 Оттава Сенаторз – Детройт Ред Уингз 3 : 1
3.11.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 1 : 2 ОТ
3.11.2017 Флорида Пантерз – Коламбус Блю Джэкетс 3 : 7
3.11.2017 Сент-Луис Блюз – Филадельфия Флайерз 0 : 2
3.11.2017 Миннесота Уайлд – Монреаль Канадиенс 6 : 3
3.11.2017 Виннипег Джетс – Даллас Старз 5 : 2
3.11.2017 Колорадо Эвеланш – Каролина Харрикейнз 5 : 3
3.11.2017 Калгари Флэймз – Питтсбург Пингвинз 2 : 1 ОТ
3.11.2017 Аризона Койотс – Баффало Сэйбрз 4 : 5
3.11.2017 Лос-Анджелес Кингз – Торонто Мэйпл Ливз 5 : 3
4.11.2017 Эдмонтон Ойлерз – Нью-Джерси Дэвилз 6 : 3
4.11.2017 Анахайм Дакс – Нэшвилл Предаторз 3 : 5
4.11.2017 Оттава Сенаторз – Вегас Голден Найтс 4 : 5
5.11.2017 Сент-Луис Блюз – Торонто Мэйпл Ливз 6 : 4
5.11.2017 Виннипег Джетс – Монреаль Канадиенс 4 : 5 ОТ
5.11.2017 Бостон Брюинз – Вашингтон Кэпиталз 2 : 3
5.11.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Коламбус Блю Джэкетс 5 : 4 Б
5.11.2017 Флорида Пантерз – Нью-Йорк Рейнджерс 4 : 5 ОТ
5.11.2017 Филадельфия Флайерз – Колорадо Эвеланш 4 : 5 Б
5.11.2017 Даллас Старз – Баффало Сэйбрз 5 : 1
5.11.2017 Миннесота Уайлд – Чикаго Блэкхокс 0 : 2
5.11.2017 Аризона Койотс – Каролина Харрикейнз 2 : 1 Б
5.11.2017 Ванкувер Кэнакс – Питтсбург Пингвинз 4 : 2
5.11.2017 Лос-Анджелес Кингз – Нэшвилл Предаторз 3 : 4 ОТ
5.11.2017 Сан-Хосе Шаркс – Анахайм Дакс 2 : 1 Б
5.11.2017 Эдмонтон Ойлерз – Детройт Ред Уингз 0 : 4
Неделя 6
Дата, время Матч Счет
6.11.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш 6 : 4
6.11.2017 Чикаго Блэкхокс – Монреаль Канадиенс 0 : 2
6.11.2017 Калгари Флэймз – Нью-Джерси Дэвилз 5 : 4 Б
7.11.2017 Бостон Брюинз – Миннесота Уайлд 5 : 3
7.11.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Вегас Голден Найтс 4 : 3 Б
7.11.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Коламбус Блю Джэкетс 5 : 3
7.11.2017 Вашингтон Кэпиталз – Аризона Койотс 3 : 2 ОТ
7.11.2017 Даллас Старз – Виннипег Джетс 1 : 4
7.11.2017 Ванкувер Кэнакс – Детройт Ред Уингз 2 : 3
8.11.2017 Баффало Сэйбрз – Вашингтон Кэпиталз 3 : 1
8.11.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Сент-Луис Блюз 1 : 3
8.11.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Эдмонтон Ойлерз 1 : 2 ОТ
8.11.2017 Питтсбург Пингвинз – Аризона Койотс 3 : 1
8.11.2017 Каролина Харрикейнз – Флорида Пантерз 3 : 1
8.11.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Нэшвилл Предаторз 1 : 3
8.11.2017 Монреаль Канадиенс – Вегас Голден Найтс 3 : 2
8.11.2017 Калгари Флэймз – Ванкувер Кэнакс 3 : 5
8.11.2017 Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз 3 : 4 ОТ
9.11.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Миннесота Уайлд 4 : 2
9.11.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Бостон Брюинз 4 : 2
9.11.2017 Сан-Хосе Шаркс – Тампа-Бэй Лайтнинг 1 : 5
10.11.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Эдмонтон Ойлерз 2 : 3 ОТ
10.11.2017 Филадельфия Флайерз – Чикаго Блэкхокс 3 : 1
10.11.2017 Монреаль Канадиенс – Миннесота Уайлд 0 : 3
10.11.2017 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 3 : 2 Б
10.11.2017 Калгари Флэймз – Детройт Ред Уингз 6 : 3
10.11.2017 Анахайм Дакс – Ванкувер Кэнакс 4 : 1
10.11.2017 Лос-Анджелес Кингз – Тампа-Бэй Лайтнинг 2 : 5
10.11.2017 Колорадо Эвеланш – Оттава Сенаторз 3 : 4 ОТ
11.11.2017 Баффало Сэйбрз – Флорида Пантерз 1 : 4
11.11.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Бостон Брюинз 3 : 2 ОТ
11.11.2017 Вашингтон Кэпиталз – Питтсбург Пингвинз 4 : 1
11.11.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Каролина Харрикейнз 1 : 3
11.11.2017 Даллас Старз – Нью-Йорк Айлендерс 5 : 0
11.11.2017 Вегас Голден Найтс – Виннипег Джетс 5 : 2
11.11.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Эдмонтон Ойлерз 4 : 2
11.11.2017 Оттава Сенаторз – Колорадо Эвеланш 4 : 3
12.11.2017 Бостон Брюинз – Торонто Мэйпл Ливз 1 : 4
12.11.2017 Монреаль Канадиенс – Баффало Сэйбрз 2 : 1 ОТ
12.11.2017 Детройт Ред Уингз – Коламбус Блю Джэкетс 1 : 2 Б
12.11.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Флорида Пантерз 2 : 1
12.11.2017 Филадельфия Флайерз – Миннесота Уайлд 0 : 1
12.11.2017 Каролина Харрикейнз – Чикаго Блэкхокс 3 : 4 ОТ
12.11.2017 Сент-Луис Блюз – Нью-Йорк Айлендерс 2 : 5
12.11.2017 Нэшвилл Предаторз – Питтсбург Пингвинз 5 : 4 Б
12.11.2017 Сан-Хосе Шаркс – Ванкувер Кэнакс 5 : 0
12.11.2017 Аризона Койотс – Виннипег Джетс 1 : 4
Неделя 7
Дата, время Матч Счет
13.11.2017 Чикаго Блэкхокс – Нью-Джерси Дэвилз 5 : 7
13.11.2017 Вашингтон Кэпиталз – Эдмонтон Ойлерз 2 : 1 Б
13.11.2017 Анахайм Дакс – Тампа-Бэй Лайтнинг 1 : 2
13.11.2017 Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс 1 : 2
14.11.2017 Каролина Харрикейнз – Даллас Старз 5 : 1
14.11.2017 Калгари Флэймз – Сент-Луис Блюз 7 : 4
15.11.2017 Питтсбург Пингвинз – Баффало Сэйбрз 5 : 4 ОТ
15.11.2017 Монреаль Канадиенс – Коламбус Блю Джэкетс 1 : 2 ОТ
15.11.2017 Флорида Пантерз – Даллас Старз 4 : 3 Б
15.11.2017 Нэшвилл Предаторз – Вашингтон Кэпиталз 6 : 3
15.11.2017 Миннесота Уайлд – Филадельфия Флайерз 3 : 0
15.11.2017 Виннипег Джетс – Аризона Койотс 4 : 1
15.11.2017 Эдмонтон Ойлерз – Вегас Голден Найтс 8 : 2
15.11.2017 Лос-Анджелес Кингз – Ванкувер Кэнакс 2 : 3
16.11.2017 Детройт Ред Уингз – Калгари Флэймз 8 : 2
16.11.2017 Чикаго Блэкхокс – Нью-Йорк Рейнджерс 6 : 3
16.11.2017 Анахайм Дакс – Бостон Брюинз 4 : 2
17.11.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Джерси Дэвилз 1 : 0 ОТ
17.11.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Каролина Харрикейнз 6 : 4
17.11.2017 Монреаль Канадиенс – Аризона Койотс 4 : 5
17.11.2017 Оттава Сенаторз – Питтсбург Пингвинз 1 : 3
17.11.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Даллас Старз 6 : 1
17.11.2017 Миннесота Уайлд – Нэшвилл Предаторз 6 : 4
17.11.2017 Виннипег Джетс – Филадельфия Флайерз 3 : 2 Б
17.11.2017 Колорадо Эвеланш – Вашингтон Кэпиталз 6 : 2
17.11.2017 Эдмонтон Ойлерз – Сент-Луис Блюз 1 : 4
17.11.2017 Ванкувер Кэнакс – Вегас Голден Найтс 2 : 5
17.11.2017 Лос-Анджелес Кингз – Бостон Брюинз 1 : 2
17.11.2017 Сан-Хосе Шаркс – Флорида Пантерз 0 : 2
18.11.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Йорк Рейнджерс 2 : 0
18.11.2017 Детройт Ред Уингз – Баффало Сэйбрз 3 : 1
18.11.2017 Филадельфия Флайерз – Калгари Флэймз 4 : 5 ОТ
18.11.2017 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 6 : 3
18.11.2017 Оттава Сенаторз – Аризона Койотс 2 : 3 ОТ
18.11.2017 Виннипег Джетс – Нью-Джерси Дэвилз 5 : 2
18.11.2017 Лос-Анджелес Кингз – Флорида Пантерз 4 : 0
19.11.2017 Баффало Сэйбрз – Каролина Харрикейнз 1 : 3
19.11.2017 Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Ливз 0 : 6
19.11.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс 3 : 5
19.11.2017 Питтсбург Пингвинз – Чикаго Блэкхокс 1 : 2
19.11.2017 Вашингтон Кэпиталз – Миннесота Уайлд 3 : 1
19.11.2017 Нэшвилл Предаторз – Колорадо Эвеланш 5 : 2
19.11.2017 Ванкувер Кэнакс – Сент-Луис Блюз 3 : 4 ОТ
19.11.2017 Сан-Хосе Шаркс – Бостон Брюинз 1 : 3
Неделя 8
Дата, время Матч Счет
20.11.2017 Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 2
20.11.2017 Детройт Ред Уингз – Колорадо Эвеланш 3 : 4 ОТ
20.11.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Оттава Сенаторз 3 : 0
20.11.2017 Вегас Голден Найтс – Лос-Анджелес Кингз 4 : 2
20.11.2017 Анахайм Дакс – Флорида Пантерз 3 : 2
21.11.2017 Баффало Сэйбрз – Коламбус Блю Джэкетс 2 : 3
21.11.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Аризона Койотс 1 : 4
21.11.2017 Вашингтон Кэпиталз – Калгари Флэймз 1 : 4
21.11.2017 Нэшвилл Предаторз – Виннипег Джетс 5 : 3
21.11.2017 Миннесота Уайлд – Нью-Джерси Дэвилз 3 : 4 ОТ
21.11.2017 Сан-Хосе Шаркс – Анахайм Дакс 2 : 3 Б
22.11.2017 Филадельфия Флайерз – Ванкувер Кэнакс 2 : 5
22.11.2017 Сент-Луис Блюз – Эдмонтон Ойлерз 8 : 3
22.11.2017 Даллас Старз – Монреаль Канадиенс 3 : 1
23.11.2017 Баффало Сэйбрз – Миннесота Уайлд 4 : 5
23.11.2017 Детройт Ред Уингз – Эдмонтон Ойлерз 2 : 6
23.11.2017 Флорида Пантерз – Торонто Мэйпл Ливз 2 : 1 Б
23.11.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Бостон Брюинз 2 : 3 Б
23.11.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Филадельфия Флайерз 4 : 3 ОТ
23.11.2017 Питтсбург Пингвинз – Ванкувер Кэнакс 2 : 5
23.11.2017 Вашингтон Кэпиталз – Оттава Сенаторз 5 : 2
23.11.2017 Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Рейнджерс 1 : 6
23.11.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Калгари Флэймз 1 : 0 ОТ
23.11.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Чикаго Блэкхокс 3 : 2 ОТ
23.11.2017 Нэшвилл Предаторз – Монреаль Канадиенс 3 : 2 Б
23.11.2017 Колорадо Эвеланш – Даллас Старз 3 : 0
23.11.2017 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 1 : 3
23.11.2017 Анахайм Дакс – Вегас Голден Найтс 2 : 4
23.11.2017 Лос-Анджелес Кингз – Виннипег Джетс 1 : 2
24.11.2017 Бостон Брюинз – Питтсбург Пингвинз 4 : 3
24.11.2017 Анахайм Дакс – Виннипег Джетс 1 : 4
24.11.2017 Миннесота Уайлд – Колорадо Эвеланш 3 : 2 Б
24.11.2017 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 5 ОТ
25.11.2017 Вашингтон Кэпиталз – Тампа-Бэй Лайтнинг 3 : 1
25.11.2017 Вегас Голден Найтс – Сан-Хосе Шаркс 5 : 4 ОТ
25.11.2017 Баффало Сэйбрз – Эдмонтон Ойлерз 3 : 1
25.11.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Ванкувер Кэнакс 3 : 2
25.11.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Детройт Ред Уингз 2 : 1 ОТ
25.11.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Оттава Сенаторз 5 : 2
25.11.2017 Каролина Харрикейнз – Торонто Мэйпл Ливз 4 : 5
25.11.2017 Сент-Луис Блюз – Нэшвилл Предаторз 0 : 2
25.11.2017 Аризона Койотс – Лос-Анджелес Кингз 3 : 2 ОТ
25.11.2017 Даллас Старз – Калгари Флэймз 6 : 4
26.11.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Вашингтон Кэпиталз 2 : 4
26.11.2017 Монреаль Канадиенс – Баффало Сэйбрз 3 : 0
26.11.2017 Оттава Сенаторз – Нью-Йорк Айлендерс 1 : 2
26.11.2017 Детройт Ред Уингз – Нью-Джерси Дэвилз 3 : 4 ОТ
26.11.2017 Флорида Пантерз – Чикаго Блэкхокс 1 : 4
26.11.2017 Питтсбург Пингвинз – Тампа-Бэй Лайтнинг 5 : 2
26.11.2017 Аризона Койотс – Вегас Голден Найтс 2 : 4
26.11.2017 Сент-Луис Блюз – Миннесота Уайлд 6 : 3
26.11.2017 Сан-Хосе Шаркс – Виннипег Джетс 4 : 0
26.11.2017 Колорадо Эвеланш – Калгари Флэймз 2 : 3
26.11.2017 Лос-Анджелес Кингз – Анахайм Дакс 2 : 1 Б
26.11.2017 Каролина Харрикейнз – Нэшвилл Предаторз 4 : 3 Б
26.11.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Ванкувер Кэнакс 4 : 3 Б
Неделя 9
Дата, время Матч Счет
27.11.2017 Бостон Брюинз – Эдмонтон Ойлерз 2 : 4
28.11.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Флорида Пантерз 2 : 3
28.11.2017 Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз 5 : 4 ОТ
28.11.2017 Монреаль Канадиенс – Коламбус Блю Джэкетс 3 : 1
28.11.2017 Виннипег Джетс – Миннесота Уайлд 7 : 2
28.11.2017 Чикаго Блэкхокс – Анахайм Дакс 7 : 3
29.11.2017 Баффало Сэйбрз – Тампа-Бэй Лайтнинг 0 : 2
29.11.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер Кэнакс 5 : 2
29.11.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз 4 : 5
29.11.2017 Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 1 : 3
29.11.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Каролина Харрикейнз 3 : 2 Б
29.11.2017 Детройт Ред Уингз – Лос-Анджелес Кингз 1 : 4
29.11.2017 Нэшвилл Предаторз – Чикаго Блэкхокс 3 : 2
29.11.2017 Калгари Флэймз – Торонто Мэйпл Ливз 1 : 4
29.11.2017 Эдмонтон Ойлерз – Аризона Койотс 3 : 2 ОТ
29.11.2017 Вегас Голден Найтс – Даллас Старз 0 : 3
30.11.2017 Бостон Брюинз – Тампа-Бэй Лайтнинг 3 : 2
30.11.2017 Монреаль Канадиенс – Оттава Сенаторз 2 : 1
30.11.2017 Сент-Луис Блюз – Анахайм Дакс 2 : 3
30.11.2017 Колорадо Эвеланш – Виннипег Джетс 3 : 2 ОТ
1.12.2017 Вашингтон Кэпиталз – Лос-Анджелес Кингз 2 : 5
1.12.2017 Детройт Ред Уингз – Монреаль Канадиенс 3 : 6
1.12.2017 Нэшвилл Предаторз – Ванкувер Кэнакс 3 : 5
1.12.2017 Миннесота Уайлд – Вегас Голден Найтс 4 : 2
1.12.2017 Чикаго Блэкхокс – Даллас Старз 3 : 4 ОТ
1.12.2017 Калгари Флэймз – Аризона Койотс 3 : 0
1.12.2017 Эдмонтон Ойлерз – Торонто Мэйпл Ливз 4 : 6
2.12.2017 Баффало Сэйбрз – Питтсбург Пингвинз 0 : 4
2.12.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Оттава Сенаторз 5 : 6
2.12.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Каролина Харрикейнз 5 : 1
2.12.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Анахайм Дакс 4 : 2
2.12.2017 Флорида Пантерз – Сан-Хосе Шаркс 1 : 2
2.12.2017 Сент-Луис Блюз – Лос-Анджелес Кингз 1 : 4
2.12.2017 Виннипег Джетс – Вегас Голден Найтс 7 : 4
2.12.2017 Колорадо Эвеланш – Нью-Джерси Дэвилз 1 : 2
2.12.2017 Филадельфия Флайерз – Бостон Брюинз 0 : 3
3.12.2017 Миннесота Уайлд – Сент-Луис Блюз 2 : 1 ОТ
3.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Торонто Мэйпл Ливз 2 : 1
3.12.2017 Монреаль Канадиенс – Детройт Ред Уингз 10 : 1
3.12.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Сан-Хосе Шаркс 5 : 2
3.12.2017 Питтсбург Пингвинз – Баффало Сэйбрз 5 : 1
3.12.2017 Вашингтон Кэпиталз – Коламбус Блю Джэкетс 4 : 3
3.12.2017 Каролина Харрикейнз – Флорида Пантерз 3 : 2 ОТ
3.12.2017 Аризона Койотс – Нью-Джерси Дэвилз 5 : 0
3.12.2017 Нэшвилл Предаторз – Анахайм Дакс 3 : 2 Б
3.12.2017 Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс 3 : 2 Б
3.12.2017 Калгари Флэймз – Эдмонтон Ойлерз 5 : 7
Неделя 10
Дата, время Матч Счет
4.12.2017 Чикаго Блэкхокс – Лос-Анджелес Кингз 1 : 3
4.12.2017 Виннипег Джетс – Оттава Сенаторз 5 : 0
4.12.2017 Вегас Голден Найтс – Аризона Койотс 3 : 2 ОТ
4.12.2017 Колорадо Эвеланш – Даллас Старз 2 : 7
5.12.2017 Вашингтон Кэпиталз – Сан-Хосе Шаркс 4 : 1
5.12.2017 Флорида Пантерз – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 5 Б
5.12.2017 Нэшвилл Предаторз – Бостон Брюинз 5 : 3
5.12.2017 Калгари Флэймз – Филадельфия Флайерз 2 : 5
6.12.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Джерси Дэвилз 1 : 4
6.12.2017 Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Рейнджерс 3 : 4
6.12.2017 Монреаль Канадиенс – Сент-Луис Блюз 3 : 4
6.12.2017 Детройт Ред Уингз – Виннипег Джетс 5 : 1
6.12.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс 6 : 2
6.12.2017 Даллас Старз – Нэшвилл Предаторз 2 : 5
6.12.2017 Колорадо Эвеланш – Баффало Сэйбрз 2 : 4
6.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Каролина Харрикейнз 3 : 0
6.12.2017 Вегас Голден Найтс – Анахайм Дакс 4 : 3 Б
6.12.2017 Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд 5 : 2
7.12.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Калгари Флэймз 2 : 1 Б
7.12.2017 Вашингтон Кэпиталз – Чикаго Блэкхокс 6 : 2
7.12.2017 Эдмонтон Ойлерз – Филадельфия Флайерз 2 : 4
7.12.2017 Анахайм Дакс – Оттава Сенаторз 3 : 0
8.12.2017 Бостон Брюинз – Аризона Койотс 6 : 1
8.12.2017 Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 3 ОТ
8.12.2017 Монреаль Канадиенс – Калгари Флэймз 2 : 3 ОТ
8.12.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Колорадо Эвеланш 5 : 2
8.12.2017 Флорида Пантерз – Виннипег Джетс 6 : 4
8.12.2017 Сент-Луис Блюз – Даллас Старз 3 : 0
8.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Филадельфия Флайерз 1 : 4
8.12.2017 Лос-Анджелес Кингз – Оттава Сенаторз 4 : 3 ОТ
8.12.2017 Сан-Хосе Шаркс – Каролина Харрикейнз 5 : 4 ОТ
9.12.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Коламбус Блю Джэкетс 3 : 5
9.12.2017 Вашингтон Кэпиталз – Нью-Йорк Рейнджерс 4 : 2
9.12.2017 Нэшвилл Предаторз – Вегас Голден Найтс 3 : 4 Б
9.12.2017 Чикаго Блэкхокс – Баффало Сэйбрз 3 : 2 ОТ
9.12.2017 Анахайм Дакс – Миннесота Уайлд 2 : 3 ОТ
9.12.2017 Детройт Ред Уингз – Сент-Луис Блюз 1 : 6
10.12.2017 Бостон Брюинз – Нью-Йорк Айлендерс 3 : 1
10.12.2017 Монреаль Канадиенс – Эдмонтон Ойлерз 2 : 6
10.12.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Виннипег Джетс 4 : 3 ОТ
10.12.2017 Флорида Пантерз – Колорадо Эвеланш 3 : 7
10.12.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Дэвилз 5 : 2
10.12.2017 Питтсбург Пингвинз – Торонто Мэйпл Ливз 3 : 4
10.12.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Аризона Койотс 1 : 0
10.12.2017 Даллас Старз – Вегас Голден Найтс 3 : 5
10.12.2017 Сан-Хосе Шаркс – Оттава Сенаторз 5 : 0
10.12.2017 Калгари Флэймз – Ванкувер Кэнакс 4 : 2
10.12.2017 Лос-Анджелес Кингз – Каролина Харрикейнз 3 : 2 ОТ
Неделя 11
Дата, время Матч Счет
11.12.2017 Чикаго Блэкхокс – Аризона Койотс 3 : 1
11.12.2017 Сент-Луис Блюз – Баффало Сэйбрз 3 : 2 ОТ
11.12.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Эдмонтон Ойлерз 1 : 0
11.12.2017 Сан-Хосе Шаркс – Миннесота Уайлд 3 : 4 ОТ
12.12.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон Кэпиталз 3 : 1
12.12.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Даллас Старз 1 : 2 Б
12.12.2017 Питтсбург Пингвинз – Колорадо Эвеланш 1 : 2
12.12.2017 Детройт Ред Уингз – Флорида Пантерз 1 : 2 ОТ
12.12.2017 Виннипег Джетс – Ванкувер Кэнакс 5 : 1
12.12.2017 Анахайм Дакс – Каролина Харрикейнз 3 : 2
13.12.2017 Баффало Сэйбрз – Оттава Сенаторз 3 : 2
13.12.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Лос-Анджелес Кингз 5 : 1
13.12.2017 Филадельфия Флайерз – Торонто Мэйпл Ливз 4 : 2
13.12.2017 Вашингтон Кэпиталз – Колорадо Эвеланш 5 : 2
13.12.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Эдмонтон Ойлерз 2 : 7
13.12.2017 Сент-Луис Блюз – Тампа-Бэй Лайтнинг 0 : 3
13.12.2017 Миннесота Уайлд – Калгари Флэймз 2 : 1 Б
13.12.2017 Чикаго Блэкхокс – Флорида Пантерз 3 : 2 ОТ
13.12.2017 Вегас Голден Найтс – Каролина Харрикейнз 2 : 3 Б
14.12.2017 Оттава Сенаторз – Нью-Йорк Рейнджерс 3 : 2
14.12.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Даллас Старз 2 : 5
14.12.2017 Детройт Ред Уингз – Бостон Брюинз 2 : 3 ОТ
14.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Нэшвилл Предаторз 1 : 7
15.12.2017 Бостон Брюинз – Вашингтон Кэпиталз 3 : 5
15.12.2017 Филадельфия Флайерз – Баффало Сэйбрз 2 : 1
15.12.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Йорк Айлендерс 6 : 4
15.12.2017 Монреаль Канадиенс – Нью-Джерси Дэвилз 2 : 1 ОТ
15.12.2017 Сент-Луис Блюз – Анахайм Дакс 1 : 3
15.12.2017 Миннесота Уайлд – Торонто Мэйпл Ливз 2 : 0
15.12.2017 Виннипег Джетс – Чикаго Блэкхокс 1 : 5
15.12.2017 Колорадо Эвеланш – Флорида Пантерз 2 : 1
15.12.2017 Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс 2 : 3
15.12.2017 Эдмонтон Ойлерз – Нэшвилл Предаторз 0 : 4
15.12.2017 Аризона Койотс – Тампа-Бэй Лайтнинг 1 : 4
15.12.2017 Вегас Голден Найтс – Питтсбург Пингвинз 2 : 1
16.12.2017 Баффало Сэйбрз – Каролина Харрикейнз 4 : 5 ОТ
16.12.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Даллас Старз 5 : 2
16.12.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Лос-Анджелес Кингз 4 : 2
16.12.2017 Детройт Ред Уингз – Торонто Мэйпл Ливз 3 : 1
16.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Сан-Хосе Шаркс 4 : 3 ОТ
16.12.2017 Миннесота Уайлд – Эдмонтон Ойлерз 2 : 3
17.12.2017 Бостон Брюинз – Нью-Йорк Рейнджерс 2 : 3 ОТ
17.12.2017 Сент-Луис Блюз – Виннипег Джетс 2 : 0
17.12.2017 Оттава Сенаторз – Монреаль Канадиенс 3 : 0
17.12.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Лос-Анджелес Кингз 4 : 3 ОТ
17.12.2017 Филадельфия Флайерз – Даллас Старз 2 : 1 ОТ
17.12.2017 Вашингтон Кэпиталз – Анахайм Дакс 3 : 2 ОТ
17.12.2017 Аризона Койотс – Питтсбург Пингвинз 2 : 4
17.12.2017 Каролина Харрикейнз – Коламбус Блю Джэкетс 2 : 1
17.12.2017 Колорадо Эвеланш – Тампа-Бэй Лайтнинг 5 : 6
17.12.2017 Калгари Флэймз – Нэшвилл Предаторз 0 : 2
Неделя 12
Дата, время Матч Счет
18.12.2017 Виннипег Джетс – Сент-Луис Блюз 4 : 0
18.12.2017 Чикаго Блэкхокс – Миннесота Уайлд 4 : 1
18.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Калгари Флэймз 1 : 6
18.12.2017 Вегас Голден Найтс – Флорида Пантерз 5 : 2
19.12.2017 Бостон Брюинз – Коламбус Блю Джэкетс 7 : 2
19.12.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Анахайм Дакс 5 : 3
19.12.2017 Филадельфия Флайерз – Лос-Анджелес Кингз 1 : 4
19.12.2017 Колорадо Эвеланш – Питтсбург Пингвинз 4 : 2
19.12.2017 Эдмонтон Ойлерз – Сан-Хосе Шаркс 5 : 3
19.12.2017 Торонто Мэйпл Ливз – Каролина Харрикейнз 8 : 1
20.12.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Детройт Ред Уингз 3 : 6
20.12.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Анахайм Дакс 4 : 1
20.12.2017 Оттава Сенаторз – Миннесота Уайлд 4 : 6
20.12.2017 Баффало Сэйбрз – Бостон Брюинз 0 : 3
20.12.2017 Нэшвилл Предаторз – Виннипег Джетс 4 : 6
20.12.2017 Даллас Старз – Вашингтон Кэпиталз 3 : 4 ОТ
20.12.2017 Аризона Койотс – Флорида Пантерз 2 : 3
20.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Монреаль Канадиенс 5 : 7
20.12.2017 Вегас Голден Найтс – Тампа-Бэй Лайтнинг 4 : 3
21.12.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Торонто Мэйпл Ливз 4 : 2
21.12.2017 Филадельфия Флайерз – Детройт Ред Уингз 4 : 3
21.12.2017 Калгари Флэймз – Сент-Луис Блюз 2 : 1
22.12.2017 Бостон Брюинз – Виннипег Джетс 2 : 1 Б
22.12.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс 4 : 3 Б
22.12.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Анахайм Дакс 4 : 5 ОТ
22.12.2017 Питтсбург Пингвинз – Коламбус Блю Джэкетс 3 : 2 Б
22.12.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Оттава Сенаторз 4 : 3 Б
22.12.2017 Нэшвилл Предаторз – Каролина Харрикейнз 1 : 4
22.12.2017 Даллас Старз – Чикаго Блэкхокс 4 : 0
22.12.2017 Эдмонтон Ойлерз – Сент-Луис Блюз 3 : 2
22.12.2017 Лос-Анджелес Кингз – Колорадо Эвеланш 2 : 1 ОТ
22.12.2017 Сан-Хосе Шаркс – Ванкувер Кэнакс 5 : 4 ОТ
23.12.2017 Баффало Сэйбрз – Филадельфия Флайерз 4 : 2
23.12.2017 Флорида Пантерз – Миннесота Уайлд 4 : 2
23.12.2017 Калгари Флэймз – Монреаль Канадиенс 2 : 3
23.12.2017 Аризона Койотс – Вашингтон Кэпиталз 3 : 2 ОТ
23.12.2017 Бостон Брюинз – Детройт Ред Уингз 3 : 1
23.12.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Виннипег Джетс 5 : 2
24.12.2017 Эдмонтон Ойлерз – Монреаль Канадиенс 4 : 1
24.12.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Миннесота Уайлд 3 : 0
24.12.2017 Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз 1 : 0
24.12.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Чикаго Блэкхокс 4 : 1
24.12.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Торонто Мэйпл Ливз 2 : 3
24.12.2017 Питтсбург Пингвинз – Анахайм Дакс 0 : 4
24.12.2017 Каролина Харрикейнз – Баффало Сэйбрз 4 : 2
24.12.2017 Коламбус Блю Джэкетс – Филадельфия Флайерз 2 : 1 Б
24.12.2017 Вегас Голден Найтс – Вашингтон Кэпиталз 3 : 0
24.12.2017 Аризона Койотс – Колорадо Эвеланш 2 : 6
24.12.2017 Даллас Старз – Нэшвилл Предаторз 4 : 3 Б
24.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Сент-Луис Блюз 1 : 3
24.12.2017 Сан-Хосе Шаркс – Лос-Анджелес Кингз 2 : 0
Неделя 13
Дата, время Матч Счет
28.12.2017 Бостон Брюинз – Оттава Сенаторз 5 : 1
28.12.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Детройт Ред Уингз 3 : 1
28.12.2017 Нью-Йорк Айлендерс – Баффало Сэйбрз 3 : 2 ОТ
28.12.2017 Питтсбург Пингвинз – Коламбус Блю Джэкетс 5 : 4 Б
28.12.2017 Каролина Харрикейнз – Монреаль Канадиенс 3 : 1
28.12.2017 Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Кэпиталз 1 : 0 Б
28.12.2017 Сент-Луис Блюз – Нэшвилл Предаторз 1 : 2
28.12.2017 Миннесота Уайлд – Даллас Старз 4 : 2
28.12.2017 Виннипег Джетс – Эдмонтон Ойлерз 4 : 3
28.12.2017 Колорадо Эвеланш – Аризона Койотс 1 : 3
28.12.2017 Анахайм Дакс – Вегас Голден Найтс 1 : 4
29.12.2017 Вашингтон Кэпиталз – Бостон Брюинз 4 : 3 Б
29.12.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Монреаль Канадиенс 3 : 1
29.12.2017 Флорида Пантерз – Филадельфия Флайерз 3 : 2
29.12.2017 Аризона Койотс – Торонто Мэйпл Ливз 4 : 7
29.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Чикаго Блэкхокс 5 : 2
29.12.2017 Лос-Анджелес Кингз – Вегас Голден Найтс 2 : 3 ОТ
29.12.2017 Сан-Хосе Шаркс – Калгари Флэймз 3 : 2 Б
30.12.2017 Нью-Джерси Дэвилз – Баффало Сэйбрз 3 : 4 ОТ
30.12.2017 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джэкетс 5 : 4
30.12.2017 Детройт Ред Уингз – Нью-Йорк Рейнджерс 3 : 2 Б
30.12.2017 Тампа-Бэй Лайтнинг – Филадельфия Флайерз 3 : 5
30.12.2017 Каролина Харрикейнз – Питтсбург Пингвинз 2 : 1
30.12.2017 Миннесота Уайлд – Нэшвилл Предаторз 4 : 2
30.12.2017 Виннипег Джетс – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 2
30.12.2017 Даллас Старз – Сент-Луис Блюз 4 : 2
30.12.2017 Колорадо Эвеланш – Торонто Мэйпл Ливз 4 : 3 ОТ
30.12.2017 Эдмонтон Ойлерз – Чикаго Блэкхокс 3 : 4 ОТ
30.12.2017 Анахайм Дакс – Калгари Флэймз 2 : 1
31.12.2017 Оттава Сенаторз – Бостон Брюинз 0 : 5
31.12.2017 Флорида Пантерз – Монреаль Канадиенс 2 : 0
31.12.2017 Вашингтон Кэпиталз – Нью-Джерси Дэвилз 5 : 2
31.12.2017 Сент-Луис Блюз – Каролина Харрикейнз 3 : 2
31.12.2017 Нэшвилл Предаторз – Миннесота Уайлд 3 : 0
31.12.2017 Ванкувер Кэнакс – Лос-Анджелес Кингз 3 : 4
31.12.2017 Вегас Голден Найтс – Торонто Мэйпл Ливз 6 : 3
31.12.2017 Анахайм Дакс – Аризона Койотс 5 : 2
Неделя 14
Дата, время Матч Счет
1.01, 02:00 Коламбус Блю Джэкетс – Тампа-Бэй Лайтнинг 0 : 5
1.01, 03:00 Эдмонтон Ойлерз – Виннипег Джетс 0 : 5
1.01, 03:00 Детройт Ред Уингз – Питтсбург Пингвинз 4 : 1
1.01, 04:00 Колорадо Эвеланш – Нью-Йорк Айлендерс 6 : 1
1.01, 04:00 Даллас Старз – Сан-Хосе Шаркс 6 : 0
1.01, 05:00 Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхокс 4 : 3 ОТ
1.01, 21:00 Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс 2 : 3 ОТ
3.01, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Тампа-Бэй Лайтнинг 0 : 2
3.01, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Бостон Брюинз 1 : 5
3.01, 03:00 Филадельфия Флайерз – Питтсбург Пингвинз 1 : 5
3.01, 03:00 Каролина Харрикейнз – Вашингтон Кэпиталз 4 : 5 ОТ
3.01, 03:30 Монреаль Канадиенс – Сан-Хосе Шаркс 1 : 4
3.01, 04:00 Сент-Луис Блюз – Нью-Джерси Дэвилз 3 : 2 Б
3.01, 04:00 Миннесота Уайлд – Флорида Пантерз 5 : 1
3.01, 04:30 Даллас Старз – Коламбус Блю Джэкетс 1 : 2
3.01, 05:00 Колорадо Эвеланш – Виннипег Джетс 3 : 2 ОТ
3.01, 05:30 Эдмонтон Ойлерз – Лос-Анджелес Кингз 0 : 5
3.01, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Анахайм Дакс 0 : 5
3.01, 06:00 Вегас Голден Найтс – Нэшвилл Предаторз 3 : 0
4.01, 03:30 Детройт Ред Уингз – Оттава Сенаторз 2 : 1 ОТ
4.01, 04:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Чикаго Блэкхокс 2 : 5
5.01, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Сан-Хосе Шаркс 3 : 2 Б
5.01, 03:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Айлендерс 6 : 4
5.01, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Каролина Харрикейнз 0 : 4
5.01, 03:30 Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг 2 : 1 Б
5.01, 04:00 Сент-Луис Блюз – Вегас Голден Найтс 2 : 1
5.01, 04:00 Миннесота Уайлд – Баффало Сэйбрз 6 : 2
5.01, 04:30 Даллас Старз – Нью-Джерси Дэвилз 4 : 3
5.01, 05:00 Колорадо Эвеланш – Коламбус Блю Джэкетс 2 : 0
5.01, 05:00 Калгари Флэймз – Лос-Анджелес Кингз 4 : 3
5.01, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Анахайм Дакс 2 : 1 Б
5.01, 05:00 Аризона Койотс – Нэшвилл Предаторз 3 : 2 ОТ
6.01, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Питтсбург Пингвинз 0 : 4
6.01, 03:30 Оттава Сенаторз – Сан-Хосе Шаркс 6 : 5 ОТ
6.01, 03:30 Детройт Ред Уингз – Флорида Пантерз 4 : 2
6.01, 04:00 Виннипег Джетс – Баффало Сэйбрз 4 : 3
6.01, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Вегас Голден Найтс 4 : 5
6.01, 21:00 Филадельфия Флайерз – Сент-Луис Блюз 6 : 3
6.01, 23:00 Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз 5 : 1
7.01, 03:00 Бостон Брюинз – Каролина Харрикейнз 7 : 1
7.01, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Ванкувер Кэнакс 3 : 2 Б
7.01, 03:00 Оттава Сенаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг 6 : 3
7.01, 04:00 Аризона Койотс – Нью-Йорк Рейнджерс 1 : 2 Б
7.01, 05:00 Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд 7 : 2
7.01, 06:00 Калгари Флэймз – Анахайм Дакс 3 : 2
7.01, 06:30 Лос-Анджелес Кингз – Нэшвилл Предаторз 3 : 4
7.01, 21:00 Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Джерси Дэвилз 5 : 4 Б
7.01, 21:00 Филадельфия Флайерз – Баффало Сэйбрз 4 : 1
7.01, 23:00 Чикаго Блэкхокс – Эдмонтон Ойлерз 4 : 1
7.01, 23:00 Виннипег Джетс – Сан-Хосе Шаркс 4 : 1
7.01, 23:00 Вашингтон Кэпиталз – Сент-Луис Блюз 4 : 3 ОТ
Неделя 15
Дата, время Матч Счет
8.01, 01:00 Коламбус Блю Джэкетс – Флорида Пантерз 3 : 2 Б
8.01, 03:00 Монреаль Канадиенс – Ванкувер Кэнакс 5 : 2
8.01, 03:00 Детройт Ред Уингз – Тампа-Бэй Лайтнинг 2 : 5
8.01, 03:30 Питтсбург Пингвинз – Бостон Брюинз 6 : 5 ОТ
8.01, 05:30 Вегас Голден Найтс – Нью-Йорк Рейнджерс 2 : 1
9.01, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Коламбус Блю Джэкетс 2 : 3 ОТ
10.01, 03:00 Баффало Сэйбрз – Виннипег Джетс 4 : 7
10.01, 03:00 Вашингтон Кэпиталз – Ванкувер Кэнакс 3 : 1
10.01, 03:30 Оттава Сенаторз – Чикаго Блэкхокс 2 : 8
10.01, 03:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Каролина Харрикейнз 5 : 4
10.01, 04:00 Сент-Луис Блюз – Флорида Пантерз 4 : 7
10.01, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Эдмонтон Ойлерз 2 : 1
10.01, 04:00 Миннесота Уайлд – Калгари Флэймз 2 : 3 ОТ
11.01, 03:30 Торонто Мэйпл Ливз – Оттава Сенаторз 3 : 4
11.01, 04:00 Чикаго Блэкхокс – Миннесота Уайлд 1 : 2
12.01, 03:00 Баффало Сэйбрз – Коламбус Блю Джэкетс 3 : 1
12.01, 03:00 Вашингтон Кэпиталз – Каролина Харрикейнз 1 : 3
12.01, 03:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Калгари Флэймз 1 : 5
13.01, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Ванкувер Кэнакс 2 : 5
13.01, 03:30 Флорида Пантерз – Калгари Флэймз 2 : 4
13.01, 03:30 Каролина Харрикейнз – Вашингтон Кэпиталз 3 : 4
13.01, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Виннипег Джетс 2 : 1
13.01, 05:00 Аризона Койотс – Эдмонтон Ойлерз 2 : 4
13.01, 21:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс 2 : 7
13.01, 21:00 Питтсбург Пингвинз – Детройт Ред Уингз 4 : 1
14.01, 03:00 Миннесота Уайлд – Виннипег Джетс 4 : 1
14.01, 03:00 Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинз 3 : 4 Б
14.01, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Филадельфия Флайерз 3 : 5
14.01, 05:00 Даллас Старз – Колорадо Эвеланш 1 : 4
14.01, 06:00 Вегас Голден Найтс – Эдмонтон Ойлерз 2 : 3 ОТ
14.01, 06:30 Лос-Анджелес Кингз – Анахайм Дакс 2 : 4
14.01, 06:30 Сан-Хосе Шаркс – Аризона Койотс 6 : 5 ОТ
14.01, 20:30 Чикаго Блэкхокс – Детройт Ред Уингз 0 : 4
14.01, 23:00 Каролина Харрикейнз – Калгари Флэймз 1 : 4
Неделя 16
Дата, время Матч Счет
15.01, 03:30 Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Рейнджерс 5 : 2
15.01, 04:00 Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс 2 : 3 ОТ
15.01, 21:00 Бостон Брюинз – Даллас Старз 2 : 3 ОТ
15.01, 23:00 Колорадо Эвеланш – Анахайм Дакс 3 : 1
15.01, 23:59 Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс 1 : 4
16.01, 03:30 Монреаль Канадиенс – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 5 ОТ
17.01, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Сент-Луис Блюз 1 : 2 ОТ
17.01, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Джерси Дэвилз 1 : 4
17.01, 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия Флайерз 5 : 1
17.01, 03:30 Детройт Ред Уингз – Даллас Старз 2 : 4
17.01, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Вегас Голден Найтс 1 : 0
17.01, 05:00 Аризона Койотс – Сан-Хосе Шаркс 2 : 3 Б
18.01, 03:30 Бостон Брюинз – Монреаль Канадиенс 4 : 1
18.01, 06:00 Анахайм Дакс – Питтсбург Пингвинз 5 : 3
19.01, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Вашингтон Кэпиталз 4 : 3 ОТ
19.01, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Бостон Брюинз 2 : 5
19.01, 03:00 Филадельфия Флайерз – Торонто Мэйпл Ливз 3 : 2 ОТ
19.01, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Даллас Старз 2 : 1 Б
19.01, 03:30 Нью-Йорк Рейнджерс – Баффало Сэйбрз 4 : 3
19.01, 03:30 Оттава Сенаторз – Сент-Луис Блюз 1 : 4
19.01, 03:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Вегас Голден Найтс 1 : 4
19.01, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Аризона Койотс 3 : 2 Б
19.01, 05:00 Колорадо Эвеланш – Сан-Хосе Шаркс 5 : 3
19.01, 06:00 Лос-Анджелес Кингз – Питтсбург Пингвинз 1 : 3
20.01, 03:30 Флорида Пантерз – Вегас Голден Найтс 4 : 3 ОТ
20.01, 03:30 Вашингтон Кэпиталз – Монреаль Канадиенс 2 : 3
20.01, 06:00 Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз 2 : 1
20.01, 21:00 Баффало Сэйбрз – Даллас Старз 1 : 7
20.01, 21:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Джерси Дэвилз 3 : 1
20.01, 23:00 Колорадо Эвеланш – Нью-Йорк Рейнджерс 3 : 1
20.01, 23:00 Калгари Флэймз – Виннипег Джетс 1 : 2 Б
21.01, 03:00 Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинз 1 : 4
21.01, 03:00 Оттава Сенаторз – Торонто Мэйпл Ливз 3 : 4
21.01, 03:00 Детройт Ред Уингз – Каролина Харрикейнз 1 : 3
21.01, 04:00 Сан-Хосе Шаркс – Питтсбург Пингвинз 2 : 1
21.01, 04:00 Сент-Луис Блюз – Аризона Койотс 2 : 5
21.01, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Флорида Пантерз 4 : 3
21.01, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Нью-Йорк Айлендерс 3 : 7
21.01, 05:00 Миннесота Уайлд – Тампа-Бэй Лайтнинг 5 : 2
21.01, 06:00 Эдмонтон Ойлерз – Ванкувер Кэнакс 5 : 2
21.01, 20:30 Вашингтон Кэпиталз – Филадельфия Флайерз 1 : 2 ОТ
Неделя 17
Дата, время Матч Счет
22.01, 02:00 Каролина Харрикейнз – Вегас Голден Найтс 1 : 5
22.01, 04:00 Виннипег Джетс – Ванкувер Кэнакс 1 : 0
22.01, 05:00 Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс 2 : 6
22.01, 06:30 Лос-Анджелес Кингз – Нью-Йорк Рейнджерс 4 : 2
23.01, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Колорадо Эвеланш 2 : 4
23.01, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Детройт Ред Уингз 0 : 3
23.01, 04:00 Миннесота Уайлд – Оттава Сенаторз 3 : 1
23.01, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Тампа-Бэй Лайтнинг 0 : 2
23.01, 05:00 Калгари Флэймз – Баффало Сэйбрз 1 : 2 ОТ
23.01, 05:00 Аризона Койотс – Нью-Йорк Айлендерс 3 : 2 ОТ
24.01, 03:00 Бостон Брюинз – Нью-Джерси Дэвилз 3 : 2
24.01, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Каролина Харрикейнз 3 : 1
24.01, 03:30 Монреаль Канадиенс – Колорадо Эвеланш 4 : 2
24.01, 03:30 Детройт Ред Уингз – Филадельфия Флайерз 2 : 3 ОТ
24.01, 04:00 Сент-Луис Блюз – Оттава Сенаторз 3 : 0
24.01, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг 3 : 4 ОТ
24.01, 04:30 Даллас Старз – Флорида Пантерз 6 : 1
24.01, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Баффало Сэйбрз 0 : 5
24.01, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Лос-Анджелес Кингз 6 : 2
24.01, 06:00 Вегас Голден Найтс – Коламбус Блю Джэкетс 6 : 3
24.01, 06:00 Анахайм Дакс – Нью-Йорк Рейнджерс 6 : 3
24.01, 06:30 Сан-Хосе Шаркс – Виннипег Джетс 4 : 5 ОТ
25.01, 04:00 Чикаго Блэкхокс – Торонто Мэйпл Ливз 2 : 3 ОТ
25.01, 06:00 Калгари Флэймз – Лос-Анджелес Кингз 1 : 2 ОТ
26.01, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Нэшвилл Предаторз 0 : 3
26.01, 03:00 Филадельфия Флайерз – Тампа-Бэй Лайтнинг 1 : 5
26.01, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Миннесота Уайлд 6 : 3
26.01, 03:30 Монреаль Канадиенс – Каролина Харрикейнз 5 : 6
26.01, 03:30 Оттава Сенаторз – Бостон Брюинз 2 : 3
26.01, 03:30 Детройт Ред Уингз – Чикаго Блэкхокс 1 : 5
26.01, 03:30 Флорида Пантерз – Вашингтон Кэпиталз 2 : 4
26.01, 04:00 Сент-Луис Блюз – Колорадо Эвеланш 3 : 1
26.01, 04:30 Даллас Старз – Торонто Мэйпл Ливз 1 : 4
26.01, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Калгари Флэймз 4 : 3 Б
26.01, 05:00 Аризона Койотс – Коламбус Блю Джэкетс 1 : 2
26.01, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Баффало Сэйбрз 0 : 4
26.01, 06:00 Вегас Голден Найтс – Нью-Йорк Айлендерс 1 : 2
26.01, 06:00 Анахайм Дакс – Виннипег Джетс 4 : 3 Б
26.01, 06:30 Сан-Хосе Шаркс – Нью-Йорк Рейнджерс 5 : 6
Неделя 18
Дата, время Матч Счет
31.01, 03:00 Бостон Брюинз – Анахайм Дакс 1 : 3
31.01, 03:00 Баффало Сэйбрз – Нью-Джерси Дэвилз 1 : 3
31.01, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Флорида Пантерз 1 : 4
31.01, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Сан-Хосе Шаркс 5 : 2
31.01, 03:00 Каролина Харрикейнз – Оттава Сенаторз 2 : 1
31.01, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Миннесота Уайлд 2 : 3 Б
31.01, 04:00 Сент-Луис Блюз – Монреаль Канадиенс 3 : 1
31.01, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Чикаго Блэкхокс 1 : 2
31.01, 04:00 Виннипег Джетс – Тампа-Бэй Лайтнинг 3 : 1
31.01, 04:30 Даллас Старз – Лос-Анджелес Кингз 0 : 3
31.01, 05:00 Калгари Флэймз – Вегас Голден Найтс 2 : 4
31.01, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Колорадо Эвеланш 4 : 3 ОТ
1.02, 03:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Йорк Айлендерс 5 : 0
1.02, 04:00 Детройт Ред Уингз – Сан-Хосе Шаркс 2 : 1 Б
1.02, 04:00 Вашингтон Кэпиталз – Филадельфия Флайерз 5 : 3
2.02, 03:00 Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз 3 : 1
2.02, 03:00 Баффало Сэйбрз – Флорида Пантерз 2 : 4
2.02, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Филадельфия Флайерз 4 : 3
2.02, 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Торонто Мэйпл Ливз 0 : 4
2.02, 03:00 Каролина Харрикейнз – Монреаль Канадиенс 2 : 0
2.02, 03:00 Оттава Сенаторз – Анахайм Дакс 2 : 1 ОТ
2.02, 04:00 Виннипег Джетс – Вегас Голден Найтс 2 : 3 ОТ
2.02, 04:30 Нэшвилл Предаторз – Лос-Анджелес Кингз 5 : 0
2.02, 05:00 Калгари Флэймз – Тампа-Бэй Лайтнинг 4 : 7
2.02, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Колорадо Эвеланш 3 : 4 ОТ
2.02, 05:00 Аризона Койотс – Даллас Старз 1 : 4
2.02, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Чикаго Блэкхокс 4 : 2
3.02, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Вашингтон Кэпиталз 7 : 4
3.02, 03:00 Каролина Харрикейнз – Детройт Ред Уингз 1 : 4
3.02, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Сан-Хосе Шаркс 1 : 3
3.02, 04:00 Миннесота Уайлд – Вегас Голден Найтс 5 : 2
3.02, 21:00 Монреаль Канадиенс – Анахайм Дакс 5 : 2
3.02, 21:00 Филадельфия Флайерз – Оттава Сенаторз 3 : 4 Б
4.02, 03:00 Виннипег Джетс – Колорадо Эвеланш 3 : 0
4.02, 03:00 Бостон Брюинз – Торонто Мэйпл Ливз 4 : 1
4.02, 03:00 Баффало Сэйбрз – Сент-Луис Блюз 0 : 1
4.02, 03:00 Флорида Пантерз – Детройт Ред Уингз 3 : 2
4.02, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Питтсбург Пингвинз 3 : 1
4.02, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Блю Джэкетс 4 : 3
4.02, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Нью-Йорк Рейнджерс 5 : 2
4.02, 04:00 Даллас Старз – Миннесота Уайлд 6 : 1
4.02, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Тампа-Бэй Лайтнинг 2 : 4
4.02, 06:00 Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхокс 4 : 3 ОТ
4.02, 06:30 Лос-Анджелес Кингз – Аризона Койотс 6 : 0
4.02, 20:30 Вашингтон Кэпиталз – Вегас Голден Найтс 3 : 4
4.02, 21:00 Монреаль Канадиенс – Оттава Сенаторз 4 : 1
4.02, 21:00 Каролина Харрикейнз – Сан-Хосе Шаркс 1 : 3
Неделя 19
Дата, время Матч Счет
6.02, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Анахайм Дакс 7 : 4
6.02, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Нэшвилл Предаторз 4 : 5 ОТ
6.02, 04:30 Даллас Старз – Нью-Йорк Рейнджерс 2 : 1
6.02, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Тампа-Бэй Лайтнинг 6 : 2
7.02, 03:00 Баффало Сэйбрз – Анахайм Дакс 3 : 4 ОТ
7.02, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Вегас Голден Найтс 5 : 4
7.02, 03:00 Каролина Харрикейнз – Филадельфия Флайерз 1 : 2 ОТ
7.02, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Вашингтон Кэпиталз 2 : 3
7.02, 03:30 Оттава Сенаторз – Нью-Джерси Дэвилз 5 : 3
7.02, 03:30 Детройт Ред Уингз – Бостон Брюинз 2 : 3
7.02, 03:30 Флорида Пантерз – Ванкувер Кэнакс 3 : 1
7.02, 04:00 Сент-Луис Блюз – Миннесота Уайлд 2 : 6
7.02, 04:00 Виннипег Джетс – Аризона Койотс 4 : 3
7.02, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Калгари Флэймз 2 : 3
7.02, 05:00 Колорадо Эвеланш – Сан-Хосе Шаркс 3 : 1
8.02, 03:30 Торонто Мэйпл Ливз – Нэшвилл Предаторз 3 : 2 Б
8.02, 04:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Бостон Брюинз 1 : 6
8.02, 06:30 Лос-Анджелес Кингз – Эдмонтон Ойлерз 5 : 2
9.02, 03:00 Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 3
9.02, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Калгари Флэймз 2 : 3
9.02, 03:00 Филадельфия Флайерз – Монреаль Канадиенс 5 : 3
9.02, 03:30 Оттава Сенаторз – Нэшвилл Предаторз 4 : 3 ОТ
9.02, 03:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Ванкувер Кэнакс 5 : 2
9.02, 04:00 Сент-Луис Блюз – Колорадо Эвеланш 6 : 1
9.02, 04:00 Миннесота Уайлд – Аризона Койотс 3 : 4 ОТ
9.02, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Даллас Старз 2 : 4
9.02, 06:30 Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс 3 : 5
10.02, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Детройт Ред Уингз 7 : 6 ОТ
10.02, 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Калгари Флэймз 4 : 3
10.02, 03:00 Вашингтон Кэпиталз – Коламбус Блю Джэкетс 4 : 2
10.02, 03:30 Флорида Пантерз – Лос-Анджелес Кингз 1 : 3
10.02, 03:30 Каролина Харрикейнз – Ванкувер Кэнакс 4 : 1
10.02, 04:00 Виннипег Джетс – Сент-Луис Блюз 2 : 5
10.02, 04:30 Даллас Старз – Питтсбург Пингвинз 4 : 3 Б
10.02, 06:00 Анахайм Дакс – Эдмонтон Ойлерз 3 : 2
11.02, 03:00 Бостон Брюинз – Баффало Сэйбрз 2 : 4
11.02, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Оттава Сенаторз 6 : 3
11.02, 03:00 Монреаль Канадиенс – Нэшвилл Предаторз 2 : 3 Б
11.02, 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг – Лос-Анджелес Кингз 4 : 3
11.02, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Нью-Джерси Дэвилз 6 : 1
11.02, 04:00 Каролина Харрикейнз – Колорадо Эвеланш 3 : 1
11.02, 04:00 Аризона Койотс – Филадельфия Флайерз 3 : 4 Б
11.02, 04:00 Миннесота Уайлд – Чикаго Блэкхокс 3 : 0
11.02, 06:00 Сан-Хосе Шаркс – Эдмонтон Ойлерз 6 : 4
11.02, 20:00 Сент-Луис Блюз – Питтсбург Пингвинз 1 : 4
11.02, 23:00 Виннипег Джетс – Нью-Йорк Рейнджерс 1 : 3
11.02, 23:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз 4 : 5 ОТ
11.02, 23:59 Даллас Старз – Ванкувер Кэнакс 0 : 6
Неделя 20
Дата, время Матч Счет
12.02, 03:00 Баффало Сэйбрз – Колорадо Эвеланш 4 : 5
12.02, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Бостон Брюинз 3 : 5
12.02, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Калгари Флэймз 2 : 3
12.02, 04:00 Вегас Голден Найтс – Филадельфия Флайерз 1 : 4
12.02, 04:00 Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс 2 : 3 Б
13.02, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Тампа-Бэй Лайтнинг 4 : 3
13.02, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Флорида Пантерз 5 : 7
13.02, 05:00 Аризона Койотс – Чикаго Блэкхокс 6 : 1
14.02, 03:00 Бостон Брюинз – Калгари Флэймз 5 : 2
14.02, 03:00 Баффало Сэйбрз – Тампа-Бэй Лайтнинг 5 : 3
14.02, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Блю Джэкетс 1 : 4
14.02, 03:00 Филадельфия Флайерз – Нью-Джерси Дэвилз 4 : 5 Б
14.02, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Оттава Сенаторз 6 : 3
14.02, 03:00 Каролина Харрикейнз – Лос-Анджелес Кингз 7 : 3
14.02, 03:30 Детройт Ред Уингз – Анахайм Дакс 2 : 1
14.02, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Сент-Луис Блюз 4 : 3 ОТ
14.02, 04:00 Миннесота Уайлд – Нью-Йорк Рейнджерс 3 : 2
14.02, 04:00 Виннипег Джетс – Вашингтон Кэпиталз 4 : 3 ОТ
14.02, 06:00 Вегас Голден Найтс – Чикаго Блэкхокс 5 : 2
14.02, 06:30 Сан-Хосе Шаркс – Аризона Койотс 1 : 2
15.02, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Коламбус Блю Джэкетс 6 : 3
15.02, 05:30 Колорадо Эвеланш – Монреаль Канадиенс 2 : 0
15.02, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Флорида Пантерз 3 : 4
16.02, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Каролина Харрикейнз 5 : 2
16.02, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Йорк Рейнджерс 3 : 0
16.02, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Лос-Анджелес Кингз 3 : 1
16.02, 03:30 Оттава Сенаторз – Баффало Сэйбрз 3 : 2 ОТ
16.02, 03:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Детройт Ред Уингз 4 : 1
16.02, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Калгари Флэймз 3 : 4
16.02, 04:00 Миннесота Уайлд – Вашингтон Кэпиталз 2 : 5
16.02, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Анахайм Дакс 2 : 3
16.02, 05:00 Аризона Койотс – Монреаль Канадиенс 5 : 2
16.02, 06:00 Вегас Голден Найтс – Эдмонтон Ойлерз 4 : 1
16.02, 06:30 Сан-Хосе Шаркс – Ванкувер Кэнакс 4 : 1
17.02, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Филадельфия Флайерз 1 : 2 ОТ
17.02, 03:30 Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Айлендерс 0 : 3
17.02, 04:00 Виннипег Джетс – Колорадо Эвеланш 6 : 1
17.02, 04:30 Даллас Старз – Сент-Луис Блюз 2 : 1
17.02, 21:00 Баффало Сэйбрз – Лос-Анджелес Кингз 2 : 4
17.02, 22:00 Миннесота Уайлд – Анахайм Дакс 2 : 3 Б
17.02, 22:00 Оттава Сенаторз – Нью-Йорк Рейнджерс 6 : 3
17.02, 23:59 Аризона Койотс – Эдмонтон Ойлерз 1 : 0
18.02, 03:00 Вегас Голден Найтс – Монреаль Канадиенс 6 : 3
18.02, 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Джерси Дэвилз 3 : 4
18.02, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Торонто Мэйпл Ливз 5 : 3
18.02, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Детройт Ред Уингз 1 : 3
18.02, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Вашингтон Кэпиталз 7 : 1
18.02, 06:00 Калгари Флэймз – Флорида Пантерз 3 : 6
18.02, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Бостон Брюинз 6 : 1
18.02, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия Флайерз 4 : 7
18.02, 23:00 Колорадо Эвеланш – Эдмонтон Ойлерз 2 : 4
Неделя 21
Дата, время Матч Счет
19.02, 01:00 Каролина Харрикейнз – Нью-Джерси Дэвилз 2 : 3 ОТ
19.02, 02:00 Коламбус Блю Джэкетс – Питтсбург Пингвинз 2 : 5
19.02, 03:00 Детройт Ред Уингз – Торонто Мэйпл Ливз 2 : 3
19.02, 04:00 Сан-Хосе Шаркс – Даллас Старз 5 : 2
19.02, 04:00 Виннипег Джетс – Флорида Пантерз 7 : 2
19.02, 21:00 Нью-Йорк Айлендерс – Миннесота Уайлд 3 : 5
19.02, 23:00 Баффало Сэйбрз – Вашингтон Кэпиталз 2 : 3
19.02, 23:59 Калгари Флэймз – Бостон Брюинз 1 : 2 ОТ
20.02, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Оттава Сенаторз 5 : 2
20.02, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Лос-Анджелес Кингз 1 : 3
20.02, 06:00 Вегас Голден Найтс – Анахайм Дакс 0 : 2
21.02, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Флорида Пантерз 1 : 0
21.02, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Коламбус Блю Джэкетс 1 : 2
21.02, 03:00 Филадельфия Флайерз – Монреаль Канадиенс 3 : 2 ОТ
21.02, 03:00 Вашингтон Кэпиталз – Тампа-Бэй Лайтнинг 2 : 4
21.02, 03:30 Детройт Ред Уингз – Нэшвилл Предаторз 2 : 3
21.02, 04:00 Сент-Луис Блюз – Сан-Хосе Шаркс 2 : 3
21.02, 04:00 Виннипег Джетс – Лос-Анджелес Кингз 3 : 4
21.02, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Бостон Брюинз 2 : 3
21.02, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Колорадо Эвеланш 4 : 5 ОТ
22.02, 04:00 Чикаго Блэкхокс – Оттава Сенаторз 3 : 2 Б
22.02, 06:00 Анахайм Дакс – Даллас Старз 2 : 0
22.02, 06:30 Вегас Голден Найтс – Калгари Флэймз 7 : 3
23.02, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 3 Б
23.02, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Миннесота Уайлд 2 : 4
23.02, 03:00 Филадельфия Флайерз – Коламбус Блю Джэкетс 2 : 1
23.02, 03:30 Монреаль Канадиенс – Нью-Йорк Рейнджерс 3 : 1
23.02, 03:30 Оттава Сенаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг 3 : 4
23.02, 03:30 Детройт Ред Уингз – Баффало Сэйбрз 2 : 3 ОТ
23.02, 03:30 Флорида Пантерз – Вашингтон Кэпиталз 3 : 2
23.02, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Сан-Хосе Шаркс 7 : 1
23.02, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Колорадо Эвеланш 3 : 2 ОТ
23.02, 05:00 Аризона Койотс – Калгари Флэймз 2 : 5
23.02, 06:30 Лос-Анджелес Кингз – Даллас Старз 0 : 2
24.02, 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Миннесота Уайлд 1 : 4
24.02, 03:30 Каролина Харрикейнз – Питтсбург Пингвинз 1 : 6
24.02, 04:00 Сент-Луис Блюз – Виннипег Джетс 0 : 4
24.02, 04:30 Чикаго Блэкхокс – Сан-Хосе Шаркс 3 : 1
24.02, 06:30 Вегас Голден Найтс – Ванкувер Кэнакс 6 : 3
24.02, 22:00 Оттава Сенаторз – Филадельфия Флайерз 3 : 5
24.02, 23:59 Калгари Флэймз – Колорадо Эвеланш 5 : 1
25.02, 02:15 Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Айлендерс 2 : 1
25.02, 03:00 Даллас Старз – Виннипег Джетс 3 : 5
25.02, 03:00 Торонто Мэйпл Ливз – Бостон Брюинз 4 : 3
25.02, 03:00 Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг 3 : 4 Б
25.02, 03:00 Детройт Ред Уингз – Каролина Харрикейнз 3 : 1
25.02, 03:00 Флорида Пантерз – Питтсбург Пингвинз 6 : 5
25.02, 03:00 Вашингтон Кэпиталз – Баффало Сэйбрз 5 : 1
25.02, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Чикаго Блэкхокс 3 : 2
25.02, 04:00 Аризона Койотс – Анахайм Дакс 2 : 0
25.02, 06:00 Лос-Анджелес Кингз – Эдмонтон Ойлерз 3 : 4
25.02, 20:00 Нэшвилл Предаторз – Сент-Луис Блюз 4 : 0
Неделя 22
Дата, время Матч Счет
26.02, 01:00 Баффало Сэйбрз – Бостон Брюинз 4 : 1
26.02, 03:30 Нью-Йорк Рейнджерс – Детройт Ред Уингз 2 : 3 ОТ
26.02, 04:00 Анахайм Дакс – Эдмонтон Ойлерз 5 : 6 Б
26.02, 04:00 Миннесота Уайлд – Сан-Хосе Шаркс 3 : 2 ОТ
26.02, 05:30 Аризона Койотс – Ванкувер Кэнакс 1 : 3
27.02, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Вашингтон Кэпиталз 5 : 1
27.02, 03:30 Монреаль Канадиенс – Филадельфия Флайерз 0 : 1 Б
27.02, 03:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Торонто Мэйпл Ливз 4 : 3 Б
27.02, 05:00 Колорадо Эвеланш – Ванкувер Кэнакс 3 : 1
27.02, 06:30 Лос-Анджелес Кингз – Вегас Голден Найтс 3 : 2 ОТ
28.02, 03:00 Бостон Брюинз – Каролина Харрикейнз 4 : 3 ОТ
28.02, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Нью-Джерси Дэвилз 2 : 3
28.02, 03:00 Вашингтон Кэпиталз – Оттава Сенаторз 3 : 2
28.02, 03:30 Флорида Пантерз – Торонто Мэйпл Ливз 3 : 2 ОТ
28.02, 04:00 Миннесота Уайлд – Сент-Луис Блюз 8 : 3
28.02, 04:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл Предаторз 5 : 6
28.02, 04:30 Даллас Старз – Калгари Флэймз 2 : 0
28.02, 06:30 Вегас Голден Найтс – Лос-Анджелес Кингз 1 : 4
28.02, 06:30 Сан-Хосе Шаркс – Эдмонтон Ойлерз 5 : 2
1.03, 03:00 Монреаль Канадиенс – Нью-Йорк Айлендерс 3 : 1
1.03, 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг – Баффало Сэйбрз 1 : 2 ОТ
1.03, 04:00 Сент-Луис Блюз – Детройт Ред Уингз 2 : 1
1.03, 05:30 Колорадо Эвеланш – Калгари Флэймз 5 : 2
1.03, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Нью-Йорк Рейнджерс 5 : 6 ОТ
2.03, 03:00 Бостон Брюинз – Питтсбург Пингвинз 8 : 4
2.03, 03:00 Филадельфия Флайерз – Каролина Харрикейнз 1 : 4
2.03, 03:30 Флорида Пантерз – Нью-Джерси Дэвилз 3 : 2
2.03, 04:30 Даллас Старз – Тампа-Бэй Лайтнинг 4 : 5 ОТ
2.03, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Нэшвилл Предаторз 2 : 4
2.03, 05:00 Аризона Койотс – Миннесота Уайлд 5 : 3
2.03, 06:00 Сан-Хосе Шаркс – Чикаго Блэкхокс 7 : 2
2.03, 06:30 Лос-Анджелес Кингз – Коламбус Блю Джэкетс 5 : 2
3.03, 03:00 Нью-Йорк Айлендерс – Монреаль Канадиенс 3 : 6
3.03, 03:30 Флорида Пантерз – Баффало Сэйбрз 4 : 1
3.03, 03:30 Каролина Харрикейнз – Нью-Джерси Дэвилз 3 : 1
3.03, 04:00 Виннипег Джетс – Детройт Ред Уингз 4 : 3
3.03, 05:00 Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд 7 : 1
3.03, 05:00 Калгари Флэймз – Нью-Йорк Рейнджерс 1 : 3
3.03, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Нэшвилл Предаторз 3 : 4 ОТ
3.03, 06:00 Вегас Голден Найтс – Оттава Сенаторз 4 : 5
3.03, 06:00 Анахайм Дакс – Коламбус Блю Джэкетс 4 : 2
3.03, 21:00 Тампа-Бэй Лайтнинг – Филадельфия Флайерз 7 : 6 Б
3.03, 22:00 Даллас Старз – Сент-Луис Блюз 3 : 2 ОТ
3.03, 23:59 Лос-Анджелес Кингз – Чикаго Блэкхокс 3 : 5
4.03, 01:00 Бостон Брюинз – Монреаль Канадиенс 2 : 1 ОТ
4.03, 01:00 Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Айлендерс 3 : 2 ОТ
4.03, 04:00 Аризона Койотс – Оттава Сенаторз 2 : 1
4.03, 04:00 Вашингтон Кэпиталз – Торонто Мэйпл Ливз 5 : 2
4.03, 06:30 Эдмонтон Ойлерз – Нью-Йорк Рейнджерс 2 : 3
4.03, 23:00 Колорадо Эвеланш – Нэшвилл Предаторз 3 : 4 ОТ
4.03, 23:00 Флорида Пантерз – Филадельфия Флайерз 4 : 1
4.03, 23:59 Анахайм Дакс – Чикаго Блэкхокс 6 : 3
Неделя 23
Дата, время Матч Счет
5.03, 01:00 Нью-Джерси Дэвилз – Вегас Голден Найтс 2 : 3
5.03, 03:00 Каролина Харрикейнз – Виннипег Джетс 2 : 3
5.03, 03:30 Миннесота Уайлд – Детройт Ред Уингз 4 : 1
5.03, 05:00 Сан-Хосе Шаркс – Коламбус Блю Джэкетс 2 : 4
6.03, 03:00 Питтсбург Пингвинз – Калгари Флэймз 4 : 3 ОТ
6.03, 03:30 Баффало Сэйбрз – Торонто Мэйпл Ливз 5 : 3
6.03, 04:30 Даллас Старз – Оттава Сенаторз 2 : 3 ОТ
6.03, 05:00 Эдмонтон Ойлерз – Аризона Койотс 4 : 3 ОТ
6.03, 06:00 Ванкувер Кэнакс – Нью-Йорк Айлендерс 4 : 3 ОТ
7.03, 03:00 Бостон Брюинз – Детройт Ред Уингз 6 : 5 ОТ
7.03, 03:00 Нью-Джерси Дэвилз – Монреаль Канадиенс 6 : 4
7.03, 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Виннипег Джетс 0 : 3
7.03, 03:00 Коламбус Блю Джэкетс – Вегас Голден Найтс 4 : 1
7.03, 03:30 Тампа-Бэй Лайтнинг – Флорида Пантерз 5 : 4 ОТ
7.03, 04:00 Нэшвилл Предаторз – Даллас Старз 2 : 0
7.03, 04:00 Миннесота Уайлд – Каролина Харрикейнз 6 : 2
7.03, 04:30