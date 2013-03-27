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Тампа-Бэй Лайтнинг

Страна/Город
США
Тампа
Главный тренер
Джон Купер (с 27.03.2013 по н.в.)

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Кучеров и Малкин претендуют на приз самому ценному игроку сезона НХЛ
3 марта | Газета.Ру

Кучеров и Малкин претендуют на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занимает первое место в рейтинге претендентов на "Харт Трофи" (приз, вручаемый самому ценному игроку сезона - "Газета.Ru"), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров получил травму но сможет сыграть в следующем матче Тампы Бэй
27 февраля | Р-Спорт

Кучеров получил травму, но сможет сыграть в следующем матче «Тампы Бэй»

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" россиянин Никита Кучеров получил травму верхней части тела в матче с "Торонто Мейпл Лифс", но сможет сыграть в следующей встрече НХЛ, сообщает Tampa Bay Times.
Хоккеист Наместников выразил слова благодарности руководству и болельщикам Тампы-Бэй
27 февраля | ТАСС

Хоккеист Наместников выразил слова благодарности руководству и болельщикам «Тампы-Бэй»

ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий Владислав Наместников, перешедший из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" в "Нью-Йорк Рейнджерс", поблагодарил руководство и болельщиков своей бывшей команды. Спортсмен разместил свое обращение в Twitter.
06 марта

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