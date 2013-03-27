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ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий Владислав Наместников, перешедший из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" в "Нью-Йорк Рейнджерс", поблагодарил руководство и болельщиков своей бывшей команды. Спортсмен разместил свое обращение в Twitter.