Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занимает первое место в рейтинге претендентов на "Харт Трофи" (приз, вручаемый самому ценному игроку сезона - "Газета.Ru"), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" россиянин Никита Кучеров получил травму верхней части тела в матче с "Торонто Мейпл Лифс", но сможет сыграть в следующей встрече НХЛ, сообщает Tampa Bay Times.
ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий Владислав Наместников, перешедший из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" в "Нью-Йорк Рейнджерс", поблагодарил руководство и болельщиков своей бывшей команды. Спортсмен разместил свое обращение в Twitter.