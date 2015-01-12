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Хоккей / НХЛ
Сезон: 2017-2018
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Дивизионы Конференции
Тихоокеанский дивизион
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Вегас Голден Найтс 68 34 7 3 19 3 2 232-185 93
Сан-Хосе Шаркс 68 29 3 4 23 6 3 198-186 81
Анахайм Дакс 69 28 2 4 23 5 7 193-189 80
Лос-Анджелес Кингз 68 28 7 2 26 5 0 197-173 79
Калгари Флэймз 70 25 7 2 26 5 5 197-206 78
Эдмонтон Ойлерз 68 19 7 4 34 3 1 193-221 64
Ванкувер Кэнакс 69 21 4 0 35 6 3 183-225 59
Аризона Койотс 68 14 7 1 35 6 5 163-219 55
Центральный дивизион
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Нэшвилл Предаторз 68 34 5 5 14 4 6 222-173 98
Виннипег Джетс 68 37 2 2 18 7 2 227-179 91
Миннесота Уайлд 69 32 4 3 23 5 2 216-198 85
Даллас Старз 69 30 4 4 25 4 2 198-180 82
Колорадо Эвеланш 68 29 6 1 24 7 1 215-202 80
Сент-Луис Блюз 68 29 4 3 27 5 0 187-180 77
Чикаго Блэкхокс 70 23 6 1 32 7 1 199-207 68
Атлантический дивизион
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Тампа-Бэй Лайтнинг 69 36 6 6 17 2 2 253-191 100
Бостон Брюинз 67 35 5 3 16 6 2 226-172 94
Торонто Мэйпл Ливз 69 29 5 6 22 5 2 228-197 87
Флорида Пантерз 66 28 3 3 25 4 3 202-207 75
Детройт Ред Уингз 68 19 3 4 31 10 1 177-206 63
Монреаль Канадиенс 68 20 3 2 31 6 6 173-214 62
Оттава Сенаторз 67 15 6 2 33 4 7 181-233 57
Баффало Сэйбрз 69 16 5 1 35 10 2 165-224 56
Столичный дивизион
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Питтсбург Пингвинз 70 29 9 2 26 2 2 229-211 84
Вашингтон Кэпиталз 68 29 6 3 23 6 1 206-200 83
Филадельфия Флайерз 69 25 8 2 23 5 6 203-202 81
Нью-Джерси Дэвилз 69 25 5 5 26 4 4 204-208 78
Коламбус Блю Джэкетс 69 23 7 6 28 1 4 188-193 77
Каролина Харрикейнз 68 25 2 3 27 8 3 181-206 71
Нью-Йорк Айлендерс 69 21 6 3 29 7 3 222-245 70
Нью-Йорк Рейнджерс 69 21 6 3 32 2 5 195-221 67
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
ВО
– количество побед в овертайме
ВБ
– количество побед по буллитам
П
– количество поражений
ПО
– количество поражений в овертайме
ПБ
– количество поражений по буллитам
Ш
– разница забитых и пропущенных шайб
О
– количество набранных очков
06 марта

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Формат турнира
выдержки из регламента
В НХЛ выступают 31 команд, которые разделены на четыре дивизиона: Тихоокеанский (8 команд), Центральный (7 команд), Атлантический (8 команд) и Столичный (8 команд). Тихоокеанский и Центральный дивизионы формируют западную конференцию, Атлантический и Столичный - восточную.

Сезон 2017/2017 стартует 4 октября и завершится в июне.

Сезон в НХЛ состоит из регулярного чемпионата и плей-офф. В регулярном чемпионате каждая команда сыграет 82 матча - 41 дома и 41 в гостях. Последние матчи регулярного первенства пройдут 11 апреля.

Команды западной конференции проводят 29 матчей с соперниками своего дивизиона (5 матчей с 5 соперниками, с двумя из них 3 дома и 2 на выезде, с тремя - 2 дома и 3 на выезде, плюс 4 матча с одной командой в формате 2 дома и 2 в гостях), 21 матч с соперниками из другого дивизиона этой же конференции (против четырех соперников - 3 матча с каждой из команд, 2 дома и 1 на выезде, против трех оставшихся команд - 1 дома и 2 на выезде). Также каждая команда западной конференции проведет по 2 матча (1 дома и 1 в гостях) с клубами, представляющими восточную конференцию.

Команды, выступающие в восточной конференции, играют по 30 матчей в рамках своего дивизиона (по 5 матчей с двумя командами, с одной - 3 дома и 2 в гостях, со второй - 2 дома и 3 на выезде, а также по 4 матча с оставшимися пятью командами, по 2 дома и в гостях), по 24 матча с командами, представляющими другой дивизион восточной конференции (по 3 матча с каждым из клубов, против четырех команд - 2 дома и 1 в гостях, против оставшихся четырех - 1 дома и 2 в гостях). Помимо этого, каждая команда восточной конференции сыграет по 2 матча (1 дома и 1 в гостях) с командами западной конференции.

За победу команда получает два очка, одно очко команда получает за проигрыш в овертайме или по буллитам, и ни одного за проигрыш в основное время.

В плей-офф выходят по три команды из каждого дивизиона. Еще четыре команды (по 2 из каждой конференции), добираются в плей-офф по очкам. Команды, вышедшие в плей-офф, разыгрывают между собой Кубок Стэнли.

Плей-офф Кубка Стэнли — турнир на выбывание, в котором команды играют серии матчей до четырёх побед. В случае если основное время матча заканчивается вничью, играется овертайм до первой заброшенной шайбы.

Овертаймы в плей-офф Кубка Стэнли играются как полноценные двадцатиминутные периоды, в которых играют 5 на 5 полевых игроков, в отличие от овертаймов регулярного сезона, которые играются пять минут 4 на 4 полевых игрока. Овертаймы плей-офф, кроме того, не заканчиваются серией штрафных бросков, как в регулярном сезоне, а продолжаются до тех пор, пока одна из команд не забьёт шайбу.