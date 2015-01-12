|Тихоокеанский дивизион
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Вегас Голден Найтс
|68
|34
|7
|3
|19
|3
|2
|232-185
|93
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|29
|3
|4
|23
|6
|3
|198-186
|81
|Анахайм Дакс
|69
|28
|2
|4
|23
|5
|7
|193-189
|80
|Лос-Анджелес Кингз
|68
|28
|7
|2
|26
|5
|0
|197-173
|79
|Калгари Флэймз
|70
|25
|7
|2
|26
|5
|5
|197-206
|78
|Эдмонтон Ойлерз
|68
|19
|7
|4
|34
|3
|1
|193-221
|64
|Ванкувер Кэнакс
|69
|21
|4
|0
|35
|6
|3
|183-225
|59
|Аризона Койотс
|68
|14
|7
|1
|35
|6
|5
|163-219
|55
|Центральный дивизион
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Нэшвилл Предаторз
|68
|34
|5
|5
|14
|4
|6
|222-173
|98
|Виннипег Джетс
|68
|37
|2
|2
|18
|7
|2
|227-179
|91
|Миннесота Уайлд
|69
|32
|4
|3
|23
|5
|2
|216-198
|85
|Даллас Старз
|69
|30
|4
|4
|25
|4
|2
|198-180
|82
|Колорадо Эвеланш
|68
|29
|6
|1
|24
|7
|1
|215-202
|80
|Сент-Луис Блюз
|68
|29
|4
|3
|27
|5
|0
|187-180
|77
|Чикаго Блэкхокс
|70
|23
|6
|1
|32
|7
|1
|199-207
|68
|Атлантический дивизион
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|69
|36
|6
|6
|17
|2
|2
|253-191
|100
|Бостон Брюинз
|67
|35
|5
|3
|16
|6
|2
|226-172
|94
|Торонто Мэйпл Ливз
|69
|29
|5
|6
|22
|5
|2
|228-197
|87
|Флорида Пантерз
|66
|28
|3
|3
|25
|4
|3
|202-207
|75
|Детройт Ред Уингз
|68
|19
|3
|4
|31
|10
|1
|177-206
|63
|Монреаль Канадиенс
|68
|20
|3
|2
|31
|6
|6
|173-214
|62
|Оттава Сенаторз
|67
|15
|6
|2
|33
|4
|7
|181-233
|57
|Баффало Сэйбрз
|69
|16
|5
|1
|35
|10
|2
|165-224
|56
|Столичный дивизион
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Питтсбург Пингвинз
|70
|29
|9
|2
|26
|2
|2
|229-211
|84
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|29
|6
|3
|23
|6
|1
|206-200
|83
|Филадельфия Флайерз
|69
|25
|8
|2
|23
|5
|6
|203-202
|81
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|25
|5
|5
|26
|4
|4
|204-208
|78
|Коламбус Блю Джэкетс
|69
|23
|7
|6
|28
|1
|4
|188-193
|77
|Каролина Харрикейнз
|68
|25
|2
|3
|27
|8
|3
|181-206
|71
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|21
|6
|3
|29
|7
|3
|222-245
|70
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|21
|6
|3
|32
|2
|5
|195-221
|67
Обозначения
- И
- – количество сыгранных игр
- В
- – количество побед
- ВО
- – количество побед в овертайме
- ВБ
- – количество побед по буллитам
- П
- – количество поражений
- ПО
- – количество поражений в овертайме
- ПБ
- – количество поражений по буллитам
- Ш
- – разница забитых и пропущенных шайб
- О
- – количество набранных очков