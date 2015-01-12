Формат турнира выдержки из регламента

В НХЛ выступают 31 команд, которые разделены на четыре дивизиона: Тихоокеанский (8 команд), Центральный (7 команд), Атлантический (8 команд) и Столичный (8 команд). Тихоокеанский и Центральный дивизионы формируют западную конференцию, Атлантический и Столичный - восточную.



Сезон 2017/2017 стартует 4 октября и завершится в июне.



Сезон в НХЛ состоит из регулярного чемпионата и плей-офф. В регулярном чемпионате каждая команда сыграет 82 матча - 41 дома и 41 в гостях. Последние матчи регулярного первенства пройдут 11 апреля.



Команды западной конференции проводят 29 матчей с соперниками своего дивизиона (5 матчей с 5 соперниками, с двумя из них 3 дома и 2 на выезде, с тремя - 2 дома и 3 на выезде, плюс 4 матча с одной командой в формате 2 дома и 2 в гостях), 21 матч с соперниками из другого дивизиона этой же конференции (против четырех соперников - 3 матча с каждой из команд, 2 дома и 1 на выезде, против трех оставшихся команд - 1 дома и 2 на выезде). Также каждая команда западной конференции проведет по 2 матча (1 дома и 1 в гостях) с клубами, представляющими восточную конференцию.



Команды, выступающие в восточной конференции, играют по 30 матчей в рамках своего дивизиона (по 5 матчей с двумя командами, с одной - 3 дома и 2 в гостях, со второй - 2 дома и 3 на выезде, а также по 4 матча с оставшимися пятью командами, по 2 дома и в гостях), по 24 матча с командами, представляющими другой дивизион восточной конференции (по 3 матча с каждым из клубов, против четырех команд - 2 дома и 1 в гостях, против оставшихся четырех - 1 дома и 2 в гостях). Помимо этого, каждая команда восточной конференции сыграет по 2 матча (1 дома и 1 в гостях) с командами западной конференции.



За победу команда получает два очка, одно очко команда получает за проигрыш в овертайме или по буллитам, и ни одного за проигрыш в основное время.



В плей-офф выходят по три команды из каждого дивизиона. Еще четыре команды (по 2 из каждой конференции), добираются в плей-офф по очкам. Команды, вышедшие в плей-офф, разыгрывают между собой Кубок Стэнли.



Плей-офф Кубка Стэнли — турнир на выбывание, в котором команды играют серии матчей до четырёх побед. В случае если основное время матча заканчивается вничью, играется овертайм до первой заброшенной шайбы.



Овертаймы в плей-офф Кубка Стэнли играются как полноценные двадцатиминутные периоды, в которых играют 5 на 5 полевых игроков, в отличие от овертаймов регулярного сезона, которые играются пять минут 4 на 4 полевых игрока. Овертаймы плей-офф, кроме того, не заканчиваются серией штрафных бросков, как в регулярном сезоне, а продолжаются до тех пор, пока одна из команд не забьёт шайбу.