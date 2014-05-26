МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 40 шайб в девяти сезонах, сообщается на официальном сайте лиги.
ТАСС, 4 марта. "Вашингтон" победил "Торонто" со счетом 5:2 в матче на открытом воздухе в рамках стадионной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча регулярного чемпионата состоялась на стадионе Navy-Marine Corps Memorial в Аннаполисе (штат Мэриленд).
ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин вышел на первое место в истории клуба по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
ТАСС, 18 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) осудила расистские выкрики со стороны болельщиков команды "Чикаго" в адрес хоккеиста "Вашингтона" Деванте Смита-Пелли. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.
ТАСС, 18 февраля. "Чикаго" извинился перед хоккеистом "Вашингтона" Деванте Смитом-Пелле, который подвергся расистским комментариям со стороны болельщиков команды на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заявление клуба приводит пресс-служба "Чикаго".