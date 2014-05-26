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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 40 шайб в девяти сезонах, сообщается на официальном сайте лиги.