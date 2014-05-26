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Вашингтон Кэпиталз

Страна/Город
США
Вашингтон
Главный тренер
Барри Тротц (с 26.05.2014 по н.в.)

Новости команды

Ковалев приехал в гости к Овечкину
7 марта | Газета.Ру

Ковалев приехал в гости к Овечкину

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин встретился с чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым.
Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ забросившим 40 шайб в девяти сезонах
4 марта | Р-Спорт

Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 40 шайб в девяти сезонах

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 40 шайб в девяти сезонах, сообщается на официальном сайте лиги.
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Актуальные новости

Голы Овечкина и Кузнецова позволили Вашингтону победить в матче стадионной серии НХЛ
4 марта | ТАСС

Голы Овечкина и Кузнецова позволили «Вашингтону» победить в матче стадионной серии НХЛ

ТАСС, 4 марта. "Вашингтон" победил "Торонто" со счетом 5:2 в матче на открытом воздухе в рамках стадионной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча регулярного чемпионата состоялась на стадионе Navy-Marine Corps Memorial в Аннаполисе (штат Мэриленд).
Овечкин вышел на первое место в истории Вашингтона по количеству проведенных матчей
27 февраля | ТАСС

Овечкин вышел на первое место в истории «Вашингтона» по количеству проведенных матчей

ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин вышел на первое место в истории клуба по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ осудила расистские выкрики болельщиков в адрес хоккеиста Вашингтона
18 февраля | ТАСС

НХЛ осудила расистские выкрики болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»

ТАСС, 18 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) осудила расистские выкрики со стороны болельщиков команды "Чикаго" в адрес хоккеиста "Вашингтона" Деванте Смита-Пелли. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.
Чикаго извинился за расистские комментарии болельщиков в адрес хоккеиста Вашингтона
18 февраля | ТАСС

«Чикаго» извинился за расистские комментарии болельщиков в адрес хоккеиста «Вашингтона»

ТАСС, 18 февраля. "Чикаго" извинился перед хоккеистом "Вашингтона" Деванте Смитом-Пелле, который подвергся расистским комментариям со стороны болельщиков команды на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заявление клуба приводит пресс-служба "Чикаго".
06 марта

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