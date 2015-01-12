В чемпионате Испании по футболу (Примера) выступают 20 клубов. Турнир сезона 2017/2018 начнется 18 августа и завершится 20 мая. Каждая команда проведет 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своем поле и поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение - очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

1. Если команды сыграли оба матча между собой:

общее количество очков, набранных в этих встречах;

лучшая разница голов в матчах между собой;

общее количество забитых голов в матчах между собой.

2. Если сыгран только один матч между двумя командами или если место команды не определилось по вышеизложенным правилам:

лучшая общая разница голов;

общее количество забитых голов во всех матчах сезона.

Если и после этого в итоговой таблице чемпионата нельзя определить места, которые занимают команды, учитываются показатели Fair play:

Каждая желтая карточка оценивается в одно очко, двойная желтая карточка или удаление - 2 очка, прямая красная карточка - три очка. Дисквалификация тренера - 5 очков, неподобающее поведение болельщиков - 10 очков, закрытие стадиона - 10 очков.

Если после этого команды в итоговой таблице чемпионата занимают одинаковую позицию, проводится матч, который и определит их местоположение в таблице.

По итогам сезона три худшие команды переходят в низший дивизион (Сегунду), а две первые команды Сегунды переходят в примеру. Третья путевка в примеру разыгрывается между 3-6 командами Сегунды. Они играют между собой матчи навылет (третья команда против шестой, четвертая против пятой, победители пар встречаются между собой).

Победитель чемпионата Испании, а также команды, занявшие по итогам сезона второе, третье и четвертое места в турнирной таблице, получают право выступить в Лиге чемпионов начиная с группового этапа. Клуб, занявший 5-е место, выступит в Лиге Европы начиная с группового раунда Команда, занявшая 6-е место, начнет выступления в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.