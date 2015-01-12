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Футбол / Зарубежный / Испания
Сезон: 2017/2018
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Общая Дома В гостях
Таблица
Место Команда И В Н П М О
1 Барселона 28 22 6 0 72-13 72
2 Атлетико 28 19 7 2 48-12 64
3 Реал 28 17 6 5 67-30 57
4 Валенсия 28 17 5 6 54-30 56
5 Севилья 28 14 3 11 36-42 45
6 Вильярреал 28 13 5 10 38-32 44
7 Жирона 28 12 7 9 40-36 43
8 Эйбар 28 11 6 11 35-41 39
9 Сельта 28 11 5 12 45-42 38
10 Бетис 27 11 4 12 43-52 37
11 Хетафе 28 9 9 10 33-26 36
12 Атлетик 28 8 11 9 29-31 35
13 Эспаньол 28 8 11 9 26-34 35
14 Леганес 28 9 6 13 23-34 33
15 Реал Сосьедад 28 9 6 13 50-50 33
16 Алавес 27 10 1 16 24-39 31
17 Леванте 28 4 12 12 23-42 24
18 Лас-Пальмас 28 5 5 18 20-57 20
19 Депортиво 28 4 7 17 25-59 19
20 Малага 28 3 4 21 16-45 13
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
06 марта

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Формат турнира
выдержки из регламента

В чемпионате Испании по футболу (Примера) выступают 20 клубов. Турнир сезона 2017/2018 начнется 18 августа и завершится 20 мая. Каждая команда проведет 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своем поле и поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение - очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

1. Если команды сыграли оба матча между собой:

  • общее количество очков, набранных в этих встречах;
  • лучшая разница голов в матчах между собой;
  • общее количество забитых голов в матчах между собой.

2. Если сыгран только один матч между двумя командами или если место команды не определилось по вышеизложенным правилам:

  • лучшая общая разница голов;
  • общее количество забитых голов во всех матчах сезона.

Если и после этого в итоговой таблице чемпионата нельзя определить места, которые занимают команды, учитываются показатели Fair play:
Каждая желтая карточка оценивается в одно очко, двойная желтая карточка или удаление - 2 очка, прямая красная карточка - три очка. Дисквалификация тренера - 5 очков, неподобающее поведение болельщиков - 10 очков, закрытие стадиона - 10 очков.

Если после этого команды в итоговой таблице чемпионата занимают одинаковую позицию, проводится матч, который и определит их местоположение в таблице.

По итогам сезона три худшие команды переходят в низший дивизион (Сегунду), а две первые команды Сегунды переходят в примеру. Третья путевка в примеру разыгрывается между 3-6 командами Сегунды. Они играют между собой матчи навылет (третья команда против шестой, четвертая против пятой, победители пар встречаются между собой).

Победитель чемпионата Испании, а также команды, занявшие по итогам сезона второе, третье и четвертое места в турнирной таблице, получают право выступить в Лиге чемпионов начиная с группового этапа. Клуб, занявший 5-е место, выступит в Лиге Европы начиная с группового раунда Команда, занявшая 6-е место, начнет выступления в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.