В чемпионате Германии по футболу (Бундеслига) выступают 18 клубов. Турнир 2017/2018 начнется 18 августа 2017 года и завершится 12 мая 2018 года. Каждая команда проведет 34 матча по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своём поле и поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение - очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

По завершении каждого сезона клуб, занявший первое место в турнирной таблице, получает чемпионский титул.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

лучшая разница забитых и пропущенных голов;

общее количество забитых голов;

количество набранных очков в матчах между собой;

количество забитых голов в матчах между собой;

количество забитых голов на выезде в матчах между собой;

общее количество забитых голов на выезде.

Если после этого команды в итоговой таблице чемпионата занимают одинаковую позицию, проводится дополнительный матч, который и определяет их местоположение в таблице.

Две команды, занявшие последние места в турнирной таблице, выбывают во вторую Бундеслигу. Команда, занявшая 16-е место в Бундеслиге, и команда, занявшая третье место во второй Бундеслиге, играют между собой 2 матча по системе плей-офф. Победитель получает право на выступление в Бундеслиге.

Победитель Бундеслиги, а также команды, занявшие второе, третье места и четвертое в турнирной таблице, получают право выступить в Лиге чемпионов, начиная с групповой стадии. Клуб, занявший по итогам сезона 5-е место, выступит в Лиге Европы, начиная с групповой стадии. Команда, занявшая 6-е место, выступит в Лиге Европы, начиная со второго квалификационного раунда.