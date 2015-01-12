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Футбол / Зарубежный / Германия
Сезон: 2017/2018
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Общая Дома В гостях
Таблица
Место Команда И В Н П М О
1 Бавария 26 21 3 2 65-18 66
2 Шальке-04 26 13 7 6 40-30 46
3 Боруссия Д 26 12 9 5 53-33 45
4 Байер 26 12 8 6 47-33 44
5 Айнтрахт Ф 26 12 6 8 35-30 42
6 РБ Лейпциг 26 11 7 8 38-34 40
7 Хоффенхайм 26 10 8 8 43-38 38
8 Аугсбург 26 9 8 9 36-33 35
9 Боруссия М 26 10 5 11 33-39 35
10 Штутгарт 26 10 4 12 23-29 34
11 Герта 26 7 11 8 30-31 32
12 Ганновер-96 26 8 8 10 33-38 32
13 Фрайбург 26 6 12 8 25-42 30
14 Вердер 25 6 9 10 24-30 27
15 Вольфсбург 26 4 13 9 28-36 25
16 Майнц 26 6 7 13 29-43 25
17 Гамбург 26 4 6 16 18-41 18
18 Кельн 25 4 5 16 24-46 17
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
06 марта

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Формат турнира
выдержки из регламента

В чемпионате Германии по футболу (Бундеслига) выступают 18 клубов. Турнир 2017/2018 начнется 18 августа 2017 года и завершится 12 мая 2018 года. Каждая команда проведет 34 матча по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своём поле и поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение - очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

По завершении каждого сезона клуб, занявший первое место в турнирной таблице, получает чемпионский титул.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

  • лучшая разница забитых и пропущенных голов;
  • общее количество забитых голов;
  • количество набранных очков в матчах между собой;
  • количество забитых голов в матчах между собой;
  • количество забитых голов на выезде в матчах между собой;
  • общее количество забитых голов на выезде.

Если после этого команды в итоговой таблице чемпионата занимают одинаковую позицию, проводится дополнительный матч, который и определяет их местоположение в таблице.

Две команды, занявшие последние места в турнирной таблице, выбывают во вторую Бундеслигу. Команда, занявшая 16-е место в Бундеслиге, и команда, занявшая третье место во второй Бундеслиге, играют между собой 2 матча по системе плей-офф. Победитель получает право на выступление в Бундеслиге.

Победитель Бундеслиги, а также команды, занявшие второе, третье места и четвертое в турнирной таблице, получают право выступить в Лиге чемпионов, начиная с групповой стадии. Клуб, занявший по итогам сезона 5-е место, выступит в Лиге Европы, начиная с групповой стадии. Команда, занявшая 6-е место, выступит в Лиге Европы, начиная со второго квалификационного раунда.