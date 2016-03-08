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Айнтрахт Ф

Страна/Город
Германия
Франкфурт-на-Майне
Год основания
1899
главный тренер
Нико Ковач (с 8.03.2016 по н.в.)

Новости команды

Айнтрахт ворвался в первую тройку Бундеслиги обыграв РБ Лейпциг
20 февраля | Чемпионат.com

«Айнтрахт» ворвался в первую тройку Бундеслиги, обыграв «РБ Лейпциг»

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" принимал на своём поле "РБ Лейпциг". Встреча проходила во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена " и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Айнтрахт обыграл Боруссию и вышел на второе место в Бундеслиге
27 января | Чемпионат.com

«Айнтрахт» обыграл «Боруссию» и вышел на второе место в Бундеслиге

"Айнтрахт" одержал победу над мёнхенгладбахской "Боруссией" в матче 20-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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Новости Футбола

Роберт Левандовский выбирает между Реалом и Челси
10 марта | Вести.Ru

Роберт Левандовский выбирает между «Реалом» и «Челси»

Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".
Шальке с минимальным счётом обыграл Майнц
10 марта | Чемпионат.com

«Шальке» с минимальным счётом обыграл «Майнц»

"Шальке" одержал победу с минимальным счётом над "Майнцем" в матче 26-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Майнце на стадионе "Опель-Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу "кобальтовых".
Соперник Зенита в ЛЕ РБ Лейпциг сыграл вничью с дортмундской Боруссией
3 марта | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» в ЛЕ «РБ Лейпциг» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией»

"РБ Лейпциг", соперник "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы, сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в матче 25-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена" и завершилась со счётом 1:1.
06 марта

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