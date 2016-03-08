"Айнтрахт" одержал победу над мёнхенгладбахской "Боруссией" в матче 20-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".
"РБ Лейпциг", соперник "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы, сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в матче 25-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена" и завершилась со счётом 1:1.