Сборная КНДР

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной футбольной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко назвал имена игроков на мартовские товарищеские матчи с командами Азербайджана и Словении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Как сообщили Sports.kz в Казахстанской федерации футбола, в настоящее время в расширенном списке главного тренера национальной сборной Станимира Стоилова на товарищеские матчи против Венгрии и Болгарии - 35 футболистов.
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Защитник московского "Спартака" Никола Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи с командами Марокко и Нигерии, сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич и защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука вызваны в сборную Хорватии на ближайшие товарищеские матчи, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России проведет контрольный матч с командой Турции в Москве на стадионе "Динамо". Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев. В пятницу в Москве проходит заседание исполкома РФС.
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес оказался в числе игроков сборной Аргентины, которых главный тренер команды Хорхе Сампаоли выбрал для участия в мартовских товарищеских матчах с Италией и Испанией, сообщает пресс-служба национальной команды в "Твиттере".