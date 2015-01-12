Сборная КНДР

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Новости Футбола

Марио Балотелли вернется в сборную Италии
8 марта | Вести.Ru

Марио Балотелли вернется в сборную Италии

Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли будет вызван в сборную Италии на товарищеские матчи с командами Аргентины и Англии. Балотелли не выступал за сборную на протяжении четырех лет.
Промес — в предварительной заявке Нидерландов на матчи с Англией и Португалией
7 марта | Чемпионат.com

Промес — в предварительной заявке Нидерландов на матчи с Англией и Португалией

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.
Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на мартовские матчи
7 марта | БЕЛТА

Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на мартовские матчи

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной футбольной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко назвал имена игроков на мартовские товарищеские матчи с командами Азербайджана и Словении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
35 футболистов вошли в расширенный список сборной Казахстана на матчи с Венгрией и Болгарией
7 марта | Sports.kz

35 футболистов вошли в расширенный список сборной Казахстана на матчи с Венгрией и Болгарией

Как сообщили Sports.kz в Казахстанской федерации футбола, в настоящее время в расширенном списке главного тренера национальной сборной Станимира Стоилова на товарищеские матчи против Венгрии и Болгарии - 35 футболистов.
Футболист Спартака Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие матчи
6 марта | Р-Спорт

Футболист «Спартака» Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие матчи

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Защитник московского "Спартака" Никола Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи с командами Марокко и Нигерии, сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
Пашалич и Чорлука вызваны в сборную Хорватии на матчи с командами Перу и Мексики
5 марта | Р-Спорт

Пашалич и Чорлука вызваны в сборную Хорватии на матчи с командами Перу и Мексики

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич и защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука вызваны в сборную Хорватии на ближайшие товарищеские матчи, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
Контрольный матч между сборными России и Турции пройдет на стадионе Динамо
2 марта | ТАСС

Контрольный матч между сборными России и Турции пройдет на стадионе «Динамо»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России проведет контрольный матч с командой Турции в Москве на стадионе "Динамо". Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев. В пятницу в Москве проходит заседание исполкома РФС.
Хавбек Зенита Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Италией и Испанией
1 марта | Чемпионат.com

Хавбек «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Италией и Испанией

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес оказался в числе игроков сборной Аргентины, которых главный тренер команды Хорхе Сампаоли выбрал для участия в мартовских товарищеских матчах с Италией и Испанией, сообщает пресс-служба национальной команды в "Твиттере".
06 марта

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