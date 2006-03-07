СОЧИ, 28 фев - РИА Новости, Александр Рогулев. Тренировочная база в Нижегородской области, где во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет располагаться сборная Уругвая, очень похожа на домашнюю базу команды, сообщил помощник главного тренера уругвайцев Сельсо Отеро.
СОЧИ, 28 фев - РИА Новости, Александр Рогулев. Футболисты сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года будут играть сильнее, чем обычно, команда Уругвая к этому готова, заявил помощник главного тренера уругвайцев Сельсо Отеро.
Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018 из-за подозрения России в причастности к отравлению в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Одновременно в Лондоне выразили опасения по поводу сговора российских и аргентинских фанатов с целью нападения на англичан во время турнира.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинградская область подготовила для футбольных болельщиков, которые приедут летом на чемпионат мира 2018 года, три туристических маршрута, в которые включены семь средневековых крепостей. Об этом рассказала ТАСС руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.
ТАСС, 9 марта. Компания Coca-Cola - официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года - представила песню "Colors", посвященную предстоящему турниру в России. Исполнителем песни является американский певец Джейсон Деруло, композицию можно послушать на официальном канале артиста в YouTube.
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер считает, что сборной Хорватии по силам преподнести сюрприз на чемпионате мира 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС.
Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной футбольной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко назвал имена игроков на мартовские товарищеские матчи с командами Азербайджана и Словении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".