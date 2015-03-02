Сборная Египта

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Помощник главного тренера сборной Египта Хуан Карлос Фантагуцци считает полузащитника национальной команды и английского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха одним из сильнейших футболистов планеты. Такое мнение он высказал журналистам.
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Представитель Египетской футбольной ассоциации (EFA) Карам Курди выразил надежду, что игроки сборной Египта ответственно отнесутся к выступлению на чемпионате мира в России, национальная команда сумеет выйти в плей-офф и проведет на турнире еще не один матч.
ГРОЗНЫЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Пятнадцать врачей разных специальностей со знаниями английского языка определены в Грозном для закрепления за сборной Египта во время чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018 из-за подозрения России в причастности к отравлению в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Одновременно в Лондоне выразили опасения по поводу сговора российских и аргентинских фанатов с целью нападения на англичан во время турнира.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинградская область подготовила для футбольных болельщиков, которые приедут летом на чемпионат мира 2018 года, три туристических маршрута, в которые включены семь средневековых крепостей. Об этом рассказала ТАСС руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.
ТАСС, 9 марта. Компания Coca-Cola - официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года - представила песню "Colors", посвященную предстоящему турниру в России. Исполнителем песни является американский певец Джейсон Деруло, композицию можно послушать на официальном канале артиста в YouTube.