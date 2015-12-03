Биатлон / Профиль спортсмена
Колин Варсен
- Дата рождения:
- 28.01.1993
- Гражданство:
- Франция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.12.2015
|Индивидуальная гонка
|74
|0
|5.12.2015
|Спринт
|28
|13
|6.12.2015
|Гонка преследования
|35
|6
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Спринт
|81
|0
|13.12.2015
|Эстафета
|5
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2015
|Индивидуальная гонка
|36
|5
|19.12.2015
|Спринт
|7
|36
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2016
|Спринт
|10
|31
|10.01.2016
|Спринт
|20
|21
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2016
|Спринт
|1
|60
|16.01.2016
|Гонка преследования
|3
|48
|17.01.2016
|Смешанная эстафета
|5
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2016
|Спринт
|47
|0
|23.01.2016
|Гонка преследования
|37
|4
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2016
|Спринт
|9
|32
|12.03.2016
|Спринт
|8
|34
|13.03.2016
|Смешанная эстафета
|2
|-