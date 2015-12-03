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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014

Колин Варсен

Дата рождения:
28.01.1993
Гражданство:
  Франция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
3.12.2015 Индивидуальная гонка 74 0
5.12.2015 Спринт 28 13
6.12.2015 Гонка преследования 35 6
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Спринт 81 0
13.12.2015 Эстафета 5 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2015 Индивидуальная гонка 36 5
19.12.2015 Спринт 7 36
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2016 Спринт 10 31
10.01.2016 Спринт 20 21
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2016 Спринт 1 60
16.01.2016 Гонка преследования 3 48
17.01.2016 Смешанная эстафета 5 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2016 Спринт 47 0
23.01.2016 Гонка преследования 37 4
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2016 Спринт 9 32
12.03.2016 Спринт 8 34
13.03.2016 Смешанная эстафета 2 -
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