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Селихов побил рекорд «Спартака» за последние 20 лет
Вратарь установил новую планку.
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Вратарь установил новую планку.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов
Но до этого он не пропускал в турнире 475 минут, а это лучший вратарский результат команды за последние 20 лет.
Следующий рекорд сейчас у Александра Филимонова. Он хранил свои ворота сухими 720 минут летом 1998 года.
Селихов отбивает 75.9% всех мячей, которые летят в створ. Во всем чемпионате это седьмой результат среди тех голкиперов, в ворота которых били больше 50 раз.