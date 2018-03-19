Селихов побил рекорд «Спартака» за последние 20 лет

Вратарь «Спартака» Александр Селихов все-таки пропустил в минувшем туре чемпионата России.



Но до этого он не пропускал в турнире 475 минут, а это лучший вратарский результат команды за последние 20 лет.



Следующий рекорд сейчас у Александра Филимонова. Он хранил свои ворота сухими 720 минут летом 1998 года.



Селихов отбивает 75.9% всех мячей, которые летят в створ. Во всем чемпионате это седьмой результат среди тех голкиперов, в ворота которых били больше 50 раз.