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11:58 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Селихов побил рекорд «Спартака» за последние 20 лет

Вратарь установил новую планку.

Источник: РИА "Новости"

Вратарь «Спартака» Александр Селихов все-таки пропустил в минувшем туре чемпионата России.

Но до этого он не пропускал в турнире 475 минут, а это лучший вратарский результат команды за последние 20 лет.

Следующий рекорд сейчас у Александра Филимонова. Он хранил свои ворота сухими 720 минут летом 1998 года.

Селихов отбивает 75.9% всех мячей, которые летят в створ. Во всем чемпионате это седьмой результат среди тех голкиперов, в ворота которых били больше 50 раз.

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