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11:34 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Манчестер Сити» устроил торжественные проводы Яя Туре

После домашнего матча с «Брайтоном» (3:1) «Манчестер Сити» провел церемонию прощания с полузащитником Яя Туре, который играл за «горожан» 8 лет.

Клуб устроил сюрприз для Яя Туре, пригласив его брата Коло. Игроку вручили футболку с номером 316 — по количеству матчей за «Манчестер Сити».

Также Яя Туре получил сезонный абонемент на матчи «Сити» до конца жизни. Это второй такой абонемент, первый у бывшего защитника «горожан» Пабло Сабалеты.

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Кроме того, игроку подарили мозаику, где он изображен в финале Кубка Англии-2011.

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«Это первый клуб, где я остался надолго. После 8 лет игры за него, думаю, пора двигаться дальше. Путь молодые парни продолжают брать ответственность за результат на себя.

Я правда очень рад, рад, что был частью этого клуба. Команда играет в фантастический футбол, надеюсь, в следующем сезоне все будет так же. Очень рад, что выиграл три чемпионских титула здесь. Если посмотреть на прогресс «Ман Сити» за эти 8 лет, это просто невероятно", — сказал Яя Туре.

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