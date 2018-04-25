Болельщики недовольны высокими ценами на финал Кубка Англии

Источник: Reuters

Попасть на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси», который пройдет на «Уэмбли», 19 мая можно будет за 45−145 фунтов.

«Это на 35% дороже, чем в прошлом сезоне и на 77% дороже, чем билеты на полуфиналы Кубка Англии в этом году. Билеты самой популярной категории B продаются за 115 фунтов (они стояли 85 фунтов год назад и 65 фунтов в полуфиналах этого года).