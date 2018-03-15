На предматчевой раскатке Бучневич отдал свою клюшку юному фанату по имени Бенджамин в свитере череповецкой «Северстали», который расплакался после получения подарка.
В Каталонии побили болельщиков «Челси»
На стадионе фанатов била полиция.
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На стадионе фанатов била полиция.
В Твитере лондонского «Челси» появилось заявление о том, что их болельщиков били на стадионе и в клубе знают об этом.
Фанатов просят сообщить клубу подробности, чтобы потом можно было принять меры и
В ответах на сообщение люди пишут, что полицейские начали бить их резиновыми дубинками уже после окончания матча.
В следующий раунд турнира прошла именно «Барселона», которая победила 3:0.