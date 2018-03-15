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15:04 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Каталонии побили болельщиков «Челси»

На стадионе фанатов била полиция.

В Твитере лондонского «Челси» появилось заявление о том, что их болельщиков били на стадионе и в клубе знают об этом.

Фанатов просят сообщить клубу подробности, чтобы потом можно было принять меры и кого-то привлечь к ответственности.

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В ответах на сообщение люди пишут, что полицейские начали бить их резиновыми дубинками уже после окончания матча.

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В следующий раунд турнира прошла именно «Барселона», которая победила 3:0.

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