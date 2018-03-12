Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
За хулиганство фанатов клубы будут исключать из еврокубков
Про это говорят после беспорядков в Греции.
Про это говорят после беспорядков в Греции.
УЕФА теперь скорее всего начнут просто исключать из еврокубков клубы, болельщики которых будут устраивать массовые беспорядки.
С радикальными фанатами собрались бороться очень жёстко.
Все это
В Бильбао недавно перед матчем «Атлетик» — «Спартак» погиб полицейский, которому попали в лицо фейерверком.
А в Греции и вообще приостанавливают чемпионат
Теперь УЕФА хотят ужесточить свои правила. Реально даже исключение клубов из соревнований за нарушения болельщиков.