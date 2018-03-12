За хулиганство фанатов клубы будут исключать из еврокубков

УЕФА теперь скорее всего начнут просто исключать из еврокубков клубы, болельщики которых будут устраивать массовые беспорядки.



С радикальными фанатами собрались бороться очень жёстко.



Все это из-за последних случаев во Франции, Англии, Испании и Греции.



В Бильбао недавно перед матчем «Атлетик» — «Спартак» погиб полицейский, которому попали в лицо фейерверком.



А в Греции и вообще приостанавливают чемпионат из-за того, что на прошлых выходных президент ПАОКа вышел на поле с оружием прямо во время матча.



Теперь УЕФА хотят ужесточить свои правила. Реально даже исключение клубов из соревнований за нарушения болельщиков.