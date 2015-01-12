|Группа A
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Канада U20
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|21-6
|10
|США U20
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|20-10
|8
|Финляндия U20
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|15-12
|6
|Словакия U20
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|10-14
|6
|Дания U20
|4
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|2-26
|0
|Группа B
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Швеция U20
|4
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|20-7
|11
|Чехия U20
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|18-15
|9
|Россия U20
|4
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|17-13
|7
|Швейцария U20
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|0
|10-20
|3
|Белоруссия U20
|4
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|10-20
|0
Обозначения
- И
- – количество сыгранных игр
- В
- – количество побед
- ВО
- – количество побед в овертайме
- ВБ
- – количество побед по буллитам
- П
- – количество поражений
- ПО
- – количество поражений в овертайме
- ПБ
- – количество поражений по буллитам
- Ш
- – разница забитых и пропущенных шайб
- О
- – количество набранных очков