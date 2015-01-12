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Хоккей / Чемпионат и Кубок мира
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Группа A
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Канада U20 4 3 0 0 0 0 1 21-6 10
США U20 4 2 0 1 1 0 0 20-10 8
Финляндия U20 4 2 0 0 2 0 0 15-12 6
Словакия U20 4 2 0 0 2 0 0 10-14 6
Дания U20 4 0 0 0 4 0 0 2-26 0
Группа B
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Швеция U20 4 3 0 1 0 0 0 20-7 11
Чехия U20 4 3 0 0 1 0 0 18-15 9
Россия U20 4 2 0 0 1 0 1 17-13 7
Швейцария U20 4 1 0 0 3 0 0 10-20 3
Белоруссия U20 4 0 0 0 4 0 0 10-20 0
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
ВО
– количество побед в овертайме
ВБ
– количество побед по буллитам
П
– количество поражений
ПО
– количество поражений в овертайме
ПБ
– количество поражений по буллитам
Ш
– разница забитых и пропущенных шайб
О
– количество набранных очков
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