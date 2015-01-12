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Хоккей / Чемпионат и Кубок мира
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
по турам по датам
1/4 финала
Дата, время Матч Счет
2.01, 20:00 Чехия U20 – Финляндия U20 4 : 3 Б
2.01, 23:59 Канада U20 – Швейцария U20 8 : 2
3.01, 02:00 Швеция U20 – Словакия U20 3 : 2
3.01, 04:00 США U20 – Россия U20 4 : 2
1/2 финала
Дата, время Матч Счет
4.01, 23:59 Швеция U20 – США U20 4 : 2
5.01, 04:00 Канада U20 – Чехия U20 7 : 2
Матч за 3 место
Дата, время Матч Счет
5.01, 23:59 Чехия U20 – США U20 3 : 9
Финал
Дата, время Матч Счет
6.01, 04:00 Швеция U20 – Канада U20 1 : 3
06 марта

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