|1/4 финала
|Дата, время
|Матч
|Счет
|2.01, 20:00
|Чехия U20 – Финляндия U20
|4 : 3 Б
|2.01, 23:59
|Канада U20 – Швейцария U20
|8 : 2
|3.01, 02:00
|Швеция U20 – Словакия U20
|3 : 2
|3.01, 04:00
|США U20 – Россия U20
|4 : 2
|1/2 финала
|Дата, время
|Матч
|Счет
|4.01, 23:59
|Швеция U20 – США U20
|4 : 2
|5.01, 04:00
|Канада U20 – Чехия U20
|7 : 2
|Матч за 3 место
|Дата, время
|Матч
|Счет
|5.01, 23:59
|Чехия U20 – США U20
|3 : 9
|Финал
|Дата, время
|Матч
|Счет
|6.01, 04:00
|Швеция U20 – Канада U20
|1 : 3