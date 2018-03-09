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Авто/мото / Формула-1
Сироткин стал 10-м в заключительный день тестов «Формулы-1»
«Мерседес» опасается «Ред Булл»: зимние тесты Формулы-1 позади
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Хэмилтон: Мне всё равно, какое время показал Феттель
Актуальные новости
9 мартаСоветский спорт
Кубица добровольно уступил Строллу свое время на тестахРезервный пилот «Уильямса» Роберт Кубица принял решение уступить свое время в заключительный день тестов в Барселоне призовому пилоту команды Лэнсу Строллу, сообщает Autosport.
8 мартаЧемпионат.com
Хэмилтон: Многие из проблем прошлогодней машины «Мерседеса» устраненыГонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен работой команды в предпоследний день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне. Британец за полдня проехал 84 круга.
8 мартаТАСС
Феттель стал первым в третий день заключительных тестов «Формулы-1»ТАСС, 8 марта. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третий день заключительных предсезонных тестов в Барселоне. Свой лучший из 188 кругов он преодолел за 1 минуту 17,182 секунды.
8 мартаСпорт-Экспресс
Феттель обновил рекорд на трассе в БарселонеНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в утренней сессии третьего дня предсезонных тестов в Барселоне.
8 мартаLenta.Ru
Автогонщица признала слабость женщин в «Формуле-1» и подверглась критикеИспанская автогонщица и пилот по развитию команды «Рено» Кармен Хорда поделилась мнением об управлении женщинами болидов «Формулы-1», после чего была подвергнута критике со стороны мужчины-пилота «Формулы-1» Дженсона Баттона. Об этом сообщает CNN.
7 мартаЧемпионат.com
Риккардо — лидер второго дня тестов Формулы-1, Сироткин — 14-йАвстралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время по итогам второго дня второй тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне.
6 мартаЧемпионат.com
Феттель лидирует в первый день тестов, Сироткин — 7-йНемецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель лидирует по итогам утренней части первого дня второй сессии официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
5 мартаЧемпионат.com
У «Феррари» тесты начнёт Феттель, «Мерседес» поделит день между пилотамиКоманды-фавориты Формулы-1 определились с графиком работы своих гонщиков на старте второй тестовой сессии в Барселоне, сообщает пресс-служба трассы «Каталунья».
5 мартаГазета.Ру
Сироткин: Престиж российских пилотов в «Формуле» зависит от каждогоВ «Формуле-1» в самом разгаре подготовка к новому сезону, который стартует 23 марта в Австралии. В Барселоне уже завершилась первая часть тестовых заездов. Единственный российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», в интервью «Газете.Ru» рассказал об ощущениях от дебюта в «королевских гонках», от скорого соперничества с Льюисом Хэмилтоном, а также оценил репутацию гонщиков из России.
3 мартаЧемпионат.com
Цирк уродцев: машины Формулы-1 с каждым годом всё страшнееИ дело не только в «гало».
3 мартаЧемпионат.com
Выплаты командам Формулы-1 в 2017 году сократились на 5%Руководство Формулы-1 опубликовало финансовый отчёт за 2017 год. Как и предполагалось, доходы чемпионата по сравнению с 2016 годом сократились. В прошлом году они составляли на $ 12 млн. меньше, чем в 2016 году.
2 мартаТАСС
Губернатор: Cмена собственника трассы «Формулы-1» в Сочи позволит повысить качество гонокМОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Смена собственника «Сочи Автодрома», где проходит этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», позволит еще больше повысить качество организации соревнования. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
2 мартаЧемпионат.com
Снег против Сироткина и за «Мерседес»: что мы поняли из первых тестов Ф-1Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первых тестах Формулы-1, а вот Сироткину постоянно не везло с погодой.
1 мартаСоветский спорт
Тото Вольфф: У Сироткина не так много опыта, но он компенсирует это скоростьюГлава «Мерседеса» Тото Вольфф поделился ожиданиями от нового сезона в «Формуле-1».
1 мартаТАСС
Сироткин стал 15-м в четвертый день тестов «Формулы-1» в БарселонеТАСС, 1 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Сергей Сироткин показал 15-е время в четвертый день предсезонных тестов в Барселоне.
1 мартаЧемпионат.com
Источник: Гран-при Майами, Вьетнама и Аргентины могут пройти уже в 2019 годуLiberty Media планирует провести три новых этапа Формулы-1 в сезоне 2019 года, сообщает Auto Motor und Sport.
28 февраляСоветский спорт
Непогода сорвала третий день тестов «Формулы-1» в БарселонеНизкая температура и осадки помешали третьему дню первой зимней серии тестов «Формулы-1» в Барселоне.
28 февраляР-Спорт
«Мерседес» из «Формулы-1» признан командой года по версии академии LaureusПобедитель Кубка конструкторов в «Формуле-1» в сезоне-2017 «Мерседес» признан командой года по версии академии Laureus, сообщается на официальном сайте организации.
27 февраляТАСС
Сироткин стал восьмым во второй день тестов «Формулы-1» в БарселонеТАСС, 27 февраля. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Сергей Сироткин показал восьмое время во второй день предсезонных тестов в испанской Барселоне.
27 февраляСоветский спорт
«Рено» установил «Ред Булл» дедлайн по продлению контракта на следующий сезонГлава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что «Ред Булл» должен до середины мая определиться с тем, будет ли продлевать контракт с французским поставщиком мотором.
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