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Футбол / Сборные / Кубок Конфедераций
Группа A
Команда И В Н П М О
Португалия 3 2 1 0 7-2 7
Мексика 3 2 1 0 6-4 7
Россия 3 1 0 2 3-3 3
Новая Зеландия 3 0 0 3 1-8 0
Группа B
Команда И В Н П М О
Германия 3 2 1 0 7-4 7
Чили 3 1 2 0 4-2 5
Австралия 3 0 2 1 4-5 2
Камерун 3 0 1 2 2-6 1
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
06 марта

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