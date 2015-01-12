|Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Португалия
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|Мексика
|3
|2
|1
|0
|6-4
|7
|Россия
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|Новая Зеландия
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Германия
|3
|2
|1
|0
|7-4
|7
|Чили
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|Австралия
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|Камерун
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
Обозначения
- И
- – количество сыгранных игр
- В
- – количество побед
- Н
- – количество ничьих
- П
- – количество поражений
- М
- – разница забитых и пропущенных мячей
- О
- – количество набранных очков