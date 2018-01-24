Сборная Австралии

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, которого называют претендентом на вакантный пост наставника сборной Австралии, может возглавить национальную команду только для участия на чемпионате мира - 2018, по окончании которого он бы вернулся к деятельности в своём нынешнем клубе, сообщает The Weekend Australian.