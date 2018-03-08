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Актуальные новости
8 мартаЧемпионат.com
Главный тренер «Сиднея» возглавит сборную АвстралииСтало известно имя нового главного национальной команды Австралии, сообщает пресс-служба федерации футбола страны на своём официальном сайте.
8 мартаГазета.Ру
Черышев рассказал о главной проблеме российского футболаБывший футболист национальной команды России и экс-тренер «Севильи» Дмитрий Черышев назвал главную проблему российского футбола.
8 мартаTeamRussia.pro
Федор Смолов назвал лучшую идею для первого свиданияНападающий сборной России Федор Смолов ответил на вопросы о знакомствах с девушками.
7 мартаЧемпионат.com
Промес — в предварительной заявке Нидерландов на матчи с Англией и ПортугалиейТренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.
7 мартаСпорт-Экспресс
Березуцкий отказался возвращаться в сборную. Но есть другие вариантыИз-за травм крестообразных связок колена на длительный срок выбыли основные центральные защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин. Велика вероятность, что они не смогут сыграть на чемпионате мира. А сегодня стало известно, что Василий Березуцкий принял окончательное решение не возвращаться в сборную. «СЭ» разбирается, как быть с самой проблемной линией национальной команды — центром обороны.
7 мартаСпорт-Экспресс
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России12 марта тренерский штаб национальной сборной России назовет состав для подготовки к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут соответственно 23 и 27 марта. Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России.
6 мартаЧемпионат.com
Акинфеев: Через пять лет все еще вижу себя в воротахГолкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков на странице национальной команды в социальной сети «ВКонтакте».
6 мартаР-Спорт
Футболист «Спартака» Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие матчиМОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Никола Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи с командами Марокко и Нигерии, сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
5 мартаЧемпионат.com
Сборная России по пляжному футболу осталась четвёртой в мировом рейтингеВсемирная организация пляжного футбола (BSWW) опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных по итогам февраля 2018 года.
5 мартаР-Спорт
Пашалич и Чорлука вызваны в сборную Хорватии на матчи с командами Перу и МексикиМОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич и защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука вызваны в сборную Хорватии на ближайшие товарищеские матчи, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
5 мартаТАСС
Победившая в конкурсе РФС девочка получила в подарок от сборной России автомобильТАСС, 5 марта. Тринадцатилетняя Настя Романова, победившая в конкурсе Российского футбольного союза (РФС), получила в подарок от игроков сборной России новый автомобиль, который поможет ей регулярно посещать реабилитационный центр для лечения. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
5 мартаСпорт-Экспресс
Станислав Черчесов: Поговорим с Березуцкими до мартовского сбора12 марта должен быть объявлен список игроков, приглашенных на сбор национальной команды, которой предстоят контрольные матчи с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). А в дни первого тура после возобновления чемпионата России с главным тренером сборной пообщался обозреватель «СЭ».
4 мартаЧемпионат.com
Снейдер завершил карьеру в сборной НидерландовБывший полузащитник «Интера» и «Реала» Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов.
3 мартаСпорт-Экспресс
Сборная России теряет оборонуСегодняшняя травма Мариу Фернандеса стала уже третьим с нового года повреждением, полученным игроком обороны нашей национальной команды.
2 мартаЧемпионат.com
Главный тренер сборной Швеции опроверг слухи о возвращении ИбрагимовичаГлавный тренер сборной Швеции Янне Андерссон опроверг информацию о возможном возвращении нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в состав национальной команды в преддверии чемпионата мира-2018, сообщает Associated Press в своём «твиттере».
2 мартаТАСС
Контрольный матч между сборными России и Турции пройдет на стадионе «Динамо»МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России проведет контрольный матч с командой Турции в Москве на стадионе «Динамо». Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев. В пятницу в Москве проходит заседание исполкома РФС.
1 мартаЧемпионат.com
Хавбек «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Италией и ИспаниейПолузащитник «Зенита» Леандро Паредес оказался в числе игроков сборной Аргентины, которых главный тренер команды Хорхе Сампаоли выбрал для участия в мартовских товарищеских матчах с Италией и Испанией, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
1 мартаСоветский спорт
Хорхе Сампаоли: Мы знаем возможности Икарди и Дибалы, нужно проверить других футболистовГлавный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал состав команды на товарищеские матчи в марте.
1 мартаР-Спорт
Стойлов назначен главным тренером сборной КазахстанаМОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Болгарин Станимир Стойлов назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу, сообщается в официальном аккаунте УЕФА в Twitter.
28 февраляР-Спорт
Соперник россиян по группе ЧМ сборная Саудовской Аравии по футболу проиграла иракцамСоперники россиян на домашнем чемпионате мира футболисты сборной Саудовской Аравии уступили команде Ирака в товарищеском матче.
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