7 марта Спорт-Экспресс

Березуцкий отказался возвращаться в сборную. Но есть другие варианты

Из-за травм крестообразных связок колена на длительный срок выбыли основные центральные защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин. Велика вероятность, что они не смогут сыграть на чемпионате мира. А сегодня стало известно, что Василий Березуцкий принял окончательное решение не возвращаться в сборную. «СЭ» разбирается, как быть с самой проблемной линией национальной команды — центром обороны.