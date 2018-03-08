Березуцкий отказался возвращаться в сборную. Но есть другие вариантыИз-за травм крестообразных связок колена на длительный срок выбыли основные центральные защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин. Велика вероятность, что они не смогут сыграть на чемпионате мира. А сегодня стало известно, что Василий Березуцкий принял окончательное решение не возвращаться в сборную. «СЭ» разбирается, как быть с самой проблемной линией национальной команды — центром обороны.
7 мартаСпорт-Экспресс
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России12 марта тренерский штаб национальной сборной России назовет состав для подготовки к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут соответственно 23 и 27 марта. Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России.
Станислав Черчесов: Поговорим с Березуцкими до мартовского сбора12 марта должен быть объявлен список игроков, приглашенных на сбор национальной команды, которой предстоят контрольные матчи с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). А в дни первого тура после возобновления чемпионата России с главным тренером сборной пообщался обозреватель «СЭ».