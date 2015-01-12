Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Футбол / Зарубежный / Украина
Сезон: 2017/2018
Сезон: 2017/2018
Сезон: 2016/2017
Сезон: 2015/2016
Сезон: 2014/2015
Сезон: 2013/2014
Сезон: 2012/2013
Сезон: 2011/2012
Сезон: 2010/2011
Общая Дома В гостях
Таблица
Место Команда И В Н П М О
1 Шахтер Д 23 17 3 3 54-18 54
2 Динамо К 23 14 6 3 43-20 48
3 Ворскла 23 11 4 8 28-25 37
4 Заря Лг 23 8 10 5 38-28 34
5 Мариуполь 23 9 6 8 30-27 33
6 Верес 23 7 11 5 26-18 32
7 Олимпик Д 23 8 7 8 27-26 31
8 Александрия 23 4 12 7 19-23 24
9 Звезда К 23 4 7 12 14-33 19
10 Черноморец Од 23 3 10 10 16-36 19
11 Карпаты 23 3 10 10 13-38 19
12 Сталь 23 4 6 13 17-33 18
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
Формат турнира
выдержки из регламента

В чемпионате Украины по футболу (премьер-лиге) выступают 12 команд. В сезоне 2017/2018 турнир стартовал 16 июля и завершится 19 мая. Чемпионат состоит из двух этапов. На первом этапе чемпионата команды сыграют по 22 матча по принципу каждый с каждым, дома и на выезде. На втором этапе чемпионата команды будут разделены на две группы. Клубы, завершившие первый этап турнира на местах с 1-го по 6-е окажутся в одной группе и разыграют между собой титул чемпиона Украины. Клубы, завершившие первый этап на местах с 7-го по 12-е составят вторую группу и будут бороться между собой за право остаться в премьер-лиге. На втором этапе чемпионата команды проведут по 10 матчей по принципу каждый с каждым в рамках своей группы, дома и на выезде.

За победу в матче начисляются три очка, за ничью - одно очко, за поражение - ноль очков.

Места команд в турнирной таблице распределяются согласно следующим показателям, полученным во всех матчах турнира:

  • большее количество набранных очков;
  • лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
  • большее количество забитых мячей.

Очки, набранные на первом и втором этапе чемпионата Украины, суммируются.

В случае равенства этих показателей у двух или более команд (кроме случая определения чемпиона страны), преимущество получат команды, которые в очных встречах между собой имеют следующие лучшие показатели:

  • большее количество набранных очков;
  • лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
  • большее количество забитых мячей;
  • большая средняя оценка в конкурсе "Честная игра"; (по результатам всех матчей).

В случае равенства всех вышеуказанных показателей, места команд в турнирной таблице определяются жребием, который проводит Дирекция соревнований.

Если две команды набрали по ходу сезона одинаковое наибольшее количество очков во всех матчах турнира, чемпион Украины определяется в "Золотом матче" между этими командами, который проводится на нейтральном поле.

Команды, занявшая по итогам двух этапов чемпионата 11-е и 12-е места, автоматически покидают премьер-лигу и переходят в первую лигу.

Победитель чемпионата Украины получает право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда, занявшая второе место начнет выступление в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда. Команда, занявшая третье место получает право на участие в Лиге Европы, начиная с раунда плей-офф. Клуб, занявший четвертое место, выступит в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда.