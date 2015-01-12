В чемпионате Украины по футболу (премьер-лиге) выступают 12 команд. В сезоне 2017/2018 турнир стартовал 16 июля и завершится 19 мая. Чемпионат состоит из двух этапов. На первом этапе чемпионата команды сыграют по 22 матча по принципу каждый с каждым, дома и на выезде. На втором этапе чемпионата команды будут разделены на две группы. Клубы, завершившие первый этап турнира на местах с 1-го по 6-е окажутся в одной группе и разыграют между собой титул чемпиона Украины. Клубы, завершившие первый этап на местах с 7-го по 12-е составят вторую группу и будут бороться между собой за право остаться в премьер-лиге. На втором этапе чемпионата команды проведут по 10 матчей по принципу каждый с каждым в рамках своей группы, дома и на выезде.

За победу в матче начисляются три очка, за ничью - одно очко, за поражение - ноль очков.

Места команд в турнирной таблице распределяются согласно следующим показателям, полученным во всех матчах турнира:

большее количество набранных очков;

лучшая разница забитых и пропущенных мячей;

большее количество забитых мячей.

Очки, набранные на первом и втором этапе чемпионата Украины, суммируются.

В случае равенства этих показателей у двух или более команд (кроме случая определения чемпиона страны), преимущество получат команды, которые в очных встречах между собой имеют следующие лучшие показатели:

большее количество набранных очков;

лучшая разница забитых и пропущенных мячей;

большее количество забитых мячей;

большая средняя оценка в конкурсе "Честная игра"; (по результатам всех матчей).

В случае равенства всех вышеуказанных показателей, места команд в турнирной таблице определяются жребием, который проводит Дирекция соревнований.

Если две команды набрали по ходу сезона одинаковое наибольшее количество очков во всех матчах турнира, чемпион Украины определяется в "Золотом матче" между этими командами, который проводится на нейтральном поле.

Команды, занявшая по итогам двух этапов чемпионата 11-е и 12-е места, автоматически покидают премьер-лигу и переходят в первую лигу.

Победитель чемпионата Украины получает право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда, занявшая второе место начнет выступление в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда. Команда, занявшая третье место получает право на участие в Лиге Европы, начиная с раунда плей-офф. Клуб, занявший четвертое место, выступит в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда.