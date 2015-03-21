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Карпаты

Страна/Город
Украина
Львов
Год основания
1963
главный тренер
Игор Йовичевич (с 21.03.2015 по н.в.)

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Новости Футбола

Шахтёр разгромил Ворсклу в матче чемпионата Украины
9 марта | Чемпионат.com

«Шахтёр» разгромил «Ворсклу» в матче чемпионата Украины

"Шахтёр" на выезде разгромил "Ворсклу" в первом матче второго этапа украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского и завершилась со счётом 3:0 в пользу донецкой команды.
Срна дисквалифицирован на 17 месяцев за нарушение антидопинговых правил
22 февраля | Чемпионат.com

Срна дисквалифицирован на 17 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) принял решение дисквалифицировать защитника "Шахтёра" Дарио Срна на 17 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
CAS отклонил апелляцию Динамо (Киев) на техническое поражение в игре с Мариуполем
20 февраля | Р-Спорт

CAS отклонил апелляцию «Динамо» (Киев) на техническое поражение в игре с «Мариуполем»

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию киевского "Динамо" на решение Федерации футбола Украины (ФФУ) засчитать киевлянам техническое поражение за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполе, сообщается на сайте ФФУ.
CAS отклонил апелляцию киевского Динамо на техническое поражение Мариуполю
19 февраля | Чемпионат.com

CAS отклонил апелляцию киевского «Динамо» на техническое поражение «Мариуполю»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении апелляции киевского "Динамо" на решение о техническом поражении за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполь, сообщает "Футбол 24".
06 марта

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