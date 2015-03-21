"Шахтёр" на выезде разгромил "Ворсклу" в первом матче второго этапа украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского и завершилась со счётом 3:0 в пользу донецкой команды.
Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) принял решение дисквалифицировать защитника "Шахтёра" Дарио Срна на 17 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию киевского "Динамо" на решение Федерации футбола Украины (ФФУ) засчитать киевлянам техническое поражение за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполе, сообщается на сайте ФФУ.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении апелляции киевского "Динамо" на решение о техническом поражении за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполь, сообщает "Футбол 24".