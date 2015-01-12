|1-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.07.2017
|Карпаты – Звезда К
|1 : 1
|16.07.2017
|Мариуполь – Верес
|0 : 0
|16.07.2017
|Заря Лг – Сталь Д
|0 : 1
|16.07.2017
|Александрия – Олимпик Д
|0 : 2
|18.07.2017
|Ворскла – Шахтер Д
|0 : 3
|18.07.2017
|Динамо К – Черноморец Од
|2 : 1
|2-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|22.07.2017
|Верес – Александрия
|0 : 0
|22.07.2017
|Черноморец Од – Сталь Д
|0 : 1
|22.07.2017
|Шахтер Д – Динамо К
|0 : 1
|23.07.2017
|Карпаты – Ворскла
|1 : 3
|23.07.2017
|Заря Лг – Мариуполь
|1 : 1
|23.07.2017
|Звезда К – Олимпик Д
|0 : 0
|3-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|29.07.2017
|Сталь Д – Шахтер Д
|1 : 2
|29.07.2017
|Ворскла – Звезда К
|2 : 1
|29.07.2017
|Динамо К – Карпаты
|5 : 0
|30.07.2017
|Мариуполь – Черноморец Од
|3 : 0
|30.07.2017
|Александрия – Заря Лг
|1 : 1
|30.07.2017
|Олимпик Д – Верес
|0 : 0
|4-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|5.08.2017
|Карпаты – Сталь Д
|3 : 1
|5.08.2017
|Шахтер Д – Мариуполь
|3 : 1
|6.08.2017
|Черноморец Од – Александрия
|2 : 2
|6.08.2017
|Звезда К – Верес
|1 : 3
|6.08.2017
|Ворскла – Динамо К
|0 : 0
|6.08.2017
|Заря Лг – Олимпик Д
|0 : 2
|5-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|11.08.2017
|Динамо К – Звезда К
|3 : 0
|12.08.2017
|Сталь Д – Ворскла
|0 : 1
|12.08.2017
|Верес – Заря Лг
|0 : 1
|12.08.2017
|Александрия – Шахтер Д
|1 : 2
|13.08.2017
|Мариуполь – Карпаты
|3 : 0
|13.08.2017
|Олимпик Д – Черноморец Од
|1 : 0
|23-й тур с 1 по 6
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.03, 20:00
|Ворскла – Шахтер Д
|0 : 3
|11.03, 18:00
|Мариуполь – Заря Лг
|0 : 0
|11.03, 20:30
|Динамо К – Верес
|1 : 0
|24-й тур с 1 по 6
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|18.03, 15:00
|Верес – Заря Лг
|- : -
|18.03, 18:00
|Шахтер Д – Мариуполь
|- : -
|18.03, 20:30
|Динамо К – Ворскла
|- : -
|6-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|19.08.2017
|Черноморец Од – Верес
|0 : 1
|19.08.2017
|Шахтер Д – Олимпик Д
|2 : 0
|20.08.2017
|Карпаты – Александрия
|0 : 0
|20.08.2017
|Звезда К – Заря Лг
|2 : 1
|20.08.2017
|Ворскла – Мариуполь
|1 : 0
|20.08.2017
|Динамо К – Сталь Д
|4 : 1
|7-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|26.08.2017
|Сталь Д – Звезда К
|0 : 1
|26.08.2017
|Олимпик Д – Карпаты
|0 : 0
|27.08.2017
|Мариуполь – Динамо К
|3 : 0 (+:−)
|27.08.2017
|Верес – Шахтер Д
|1 : 2
|27.08.2017
|Александрия – Ворскла
|0 : 1
|27.08.2017
|Заря Лг – Черноморец Од
|5 : 0
|23-й тур с 7 по 12
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|10.03, 15:00
|Звезда К – Сталь Д
|1 : 2
|10.03, 18:00
|Александрия – Черноморец Од
|0 : 0
|11.03, 15:00
|Карпаты – Олимпик Д
|0 : 3
|24-й тур с 7 по 12
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|17.03, 15:00
|Черноморец Од – Сталь Д
|- : -
|17.03, 18:00
|Олимпик Д – Звезда К
|- : -
|18.03, 15:00
|Александрия – Карпаты
|- : -
|8-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.09.2017
|Шахтер Д – Заря Лг
|3 : 1
|9.09.2017
|Ворскла – Олимпик Д
|1 : 1
|10.09.2017
|Звезда К – Черноморец Од
|0 : 1
|10.09.2017
|Карпаты – Верес
|1 : 6
|10.09.2017
|Сталь Д – Мариуполь
|0 : 1
|10.09.2017
|Динамо К – Александрия
|3 : 0
|9-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.09.2017
|Александрия – Сталь Д
|4 : 1
|16.09.2017
|Мариуполь – Звезда К
|1 : 0
|16.09.2017
|Верес – Ворскла
|1 : 0
|17.09.2017
|Заря Лг – Карпаты
|0 : 0
|17.09.2017
|Олимпик Д – Динамо К
|1 : 2
|17.09.2017
|Черноморец Од – Шахтер Д
|0 : 0
|10-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|23.09.2017
|Звезда К – Шахтер Д
|2 : 4
|23.09.2017
|Динамо К – Верес
|0 : 0
|24.09.2017
|Сталь Д – Олимпик Д
|1 : 1
|24.09.2017
|Мариуполь – Александрия
|1 : 1
|24.09.2017
|Карпаты – Черноморец Од
|1 : 1
|24.09.2017
|Ворскла – Заря Лг
|1 : 1
|11-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|30.09.2017
|Олимпик Д – Мариуполь
|3 : 2
|30.09.2017
|Александрия – Звезда К
|0 : 0
|1.10.2017
|Черноморец Од – Ворскла
|0 : 3
|1.10.2017
|Верес – Сталь Д
|1 : 1
|1.10.2017
|Шахтер Д – Карпаты
|2 : 0
|1.10.2017
|Заря Лг – Динамо К
|4 : 4
|12-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.10.2017
|Шахтер Д – Ворскла
|3 : 2
|14.10.2017
|Сталь Д – Заря Лг
|0 : 1
|14.10.2017
|Верес – Мариуполь
|1 : 1
|15.10.2017
|Звезда К – Карпаты
|0 : 0
|15.10.2017
|Олимпик Д – Александрия
|1 : 0
|15.10.2017
|Черноморец Од – Динамо К
|2 : 1
|13-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|21.10.2017
|Олимпик Д – Звезда К
|1 : 0
|21.10.2017
|Александрия – Верес
|1 : 1
|21.10.2017
|Ворскла – Карпаты
|0 : 1
|22.10.2017
|Сталь Д – Черноморец Од
|1 : 1
|22.10.2017
|Мариуполь – Заря Лг
|2 : 5
|22.10.2017
|Динамо К – Шахтер Д
|0 : 0
|14-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|28.10.2017
|Шахтер Д – Сталь Д
|1 : 1
|29.10.2017
|Звезда К – Ворскла
|1 : 0
|29.10.2017
|Заря Лг – Александрия
|2 : 2
|29.10.2017
|Верес – Олимпик Д
|1 : 1
|29.10.2017
|Карпаты – Динамо К
|1 : 1
|30.10.2017
|Черноморец Од – Мариуполь
|0 : 0
|15-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|4.11.2017
|Верес – Звезда К
|0 : 0
|4.11.2017
|Александрия – Черноморец Од
|0 : 0
|5.11.2017
|Мариуполь – Шахтер Д
|1 : 3
|5.11.2017
|Сталь Д – Карпаты
|0 : 0
|5.11.2017
|Динамо К – Ворскла
|2 : 1
|5.11.2017
|Олимпик Д – Заря Лг
|3 : 3
|16-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|17.11.2017
|Шахтер Д – Александрия
|1 : 2
|18.11.2017
|Звезда К – Динамо К
|0 : 2
|18.11.2017
|Заря Лг – Верес
|1 : 1
|18.11.2017
|Карпаты – Мариуполь
|0 : 1
|19.11.2017
|Ворскла – Сталь Д
|1 : 1
|19.11.2017
|Черноморец Од – Олимпик Д
|2 : 1
|17-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|25.11.2017
|Мариуполь – Ворскла
|0 : 1
|25.11.2017
|Олимпик Д – Шахтер Д
|2 : 4
|26.11.2017
|Верес – Черноморец Од
|3 : 1
|26.11.2017
|Александрия – Карпаты
|3 : 0
|26.11.2017
|Сталь Д – Динамо К
|0 : 2
|26.11.2017
|Заря Лг – Звезда К
|1 : 0
|18-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|21.02.2017
|Карпаты – Олимпик Д
|- : -
|2.12.2017
|Черноморец Од – Заря Лг
|1 : 1
|2.12.2017
|Шахтер Д – Верес
|2 : 0
|3.12.2017
|Звезда К – Сталь Д
|1 : 0
|3.12.2017
|Ворскла – Александрия
|3 : 1
|3.12.2017
|Динамо К – Мариуполь
|5 : 1
|21.02, 13:00
|Карпаты – Олимпик Д
|2 : 1
|19-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.12.2017
|Верес – Карпаты
|2 : 2
|9.12.2017
|Мариуполь – Сталь Д
|4 : 2
|9.12.2017
|Черноморец Од – Звезда К
|3 : 3
|9.12.2017
|Олимпик Д – Ворскла
|1 : 4
|10.12.2017
|Александрия – Динамо К
|0 : 0
|10.12.2017
|Заря Лг – Шахтер Д
|2 : 1
|20-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.02, 20:00
|Шахтер Д – Черноморец Од
|5 : 0
|17.02, 15:00
|Сталь Д – Александрия
|2 : 0
|17.02, 18:00
|Ворскла – Верес
|1 : 0
|18.02, 15:00
|Звезда К – Мариуполь
|0 : 3
|18.02, 15:00
|Карпаты – Заря Лг
|0 : 2
|18.02, 18:00
|Динамо К – Олимпик Д
|1 : 0
|21-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|24.02, 15:00
|Черноморец Од – Карпаты
|0 : 0
|24.02, 15:00
|Александрия – Мариуполь
|1 : 0
|25.02, 15:00
|Заря Лг – Ворскла
|3 : 0
|25.02, 15:00
|Олимпик Д – Сталь Д
|2 : 0
|25.02, 18:00
|Верес – Динамо К
|3 : 1
|25.02, 18:00
|Шахтер Д – Звезда К
|5 : 0
|22-й тур
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|3.03, 18:00
|Ворскла – Черноморец Од
|2 : 1
|4.03, 15:00
|Мариуполь – Олимпик Д
|1 : 0
|4.03, 15:00
|Сталь Д – Верес
|0 : 1
|4.03, 18:00
|Динамо К – Заря Лг
|3 : 2
|4.03, 20:30
|Карпаты – Шахтер Д
|0 : 3
|6.03, 15:00
|Звезда К – Александрия
|0 : 0
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