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Футбол / Зарубежный / Украина
Сезон: 2017/2018
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1-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
16.07.2017 Карпаты – Звезда К 1 : 1
16.07.2017 Мариуполь – Верес 0 : 0
16.07.2017 Заря Лг – Сталь Д 0 : 1
16.07.2017 Александрия – Олимпик Д 0 : 2
18.07.2017 Ворскла – Шахтер Д 0 : 3
18.07.2017 Динамо К – Черноморец Од 2 : 1
2-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
22.07.2017 Верес – Александрия 0 : 0
22.07.2017 Черноморец Од – Сталь Д 0 : 1
22.07.2017 Шахтер Д – Динамо К 0 : 1
23.07.2017 Карпаты – Ворскла 1 : 3
23.07.2017 Заря Лг – Мариуполь 1 : 1
23.07.2017 Звезда К – Олимпик Д 0 : 0
3-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
29.07.2017 Сталь Д – Шахтер Д 1 : 2
29.07.2017 Ворскла – Звезда К 2 : 1
29.07.2017 Динамо К – Карпаты 5 : 0
30.07.2017 Мариуполь – Черноморец Од 3 : 0
30.07.2017 Александрия – Заря Лг 1 : 1
30.07.2017 Олимпик Д – Верес 0 : 0
4-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
5.08.2017 Карпаты – Сталь Д 3 : 1
5.08.2017 Шахтер Д – Мариуполь 3 : 1
6.08.2017 Черноморец Од – Александрия 2 : 2
6.08.2017 Звезда К – Верес 1 : 3
6.08.2017 Ворскла – Динамо К 0 : 0
6.08.2017 Заря Лг – Олимпик Д 0 : 2
5-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
11.08.2017 Динамо К – Звезда К 3 : 0
12.08.2017 Сталь Д – Ворскла 0 : 1
12.08.2017 Верес – Заря Лг 0 : 1
12.08.2017 Александрия – Шахтер Д 1 : 2
13.08.2017 Мариуполь – Карпаты 3 : 0
13.08.2017 Олимпик Д – Черноморец Од 1 : 0
23-й тур с 1 по 6
Тур Дата, время Матч Счет
9.03, 20:00 Ворскла – Шахтер Д 0 : 3
11.03, 18:00 Мариуполь – Заря Лг 0 : 0
11.03, 20:30 Динамо К – Верес 1 : 0
24-й тур с 1 по 6
Тур Дата, время Матч Счет
18.03, 15:00 Верес – Заря Лг - : -
18.03, 18:00 Шахтер Д – Мариуполь - : -
18.03, 20:30 Динамо К – Ворскла - : -
6-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
19.08.2017 Черноморец Од – Верес 0 : 1
19.08.2017 Шахтер Д – Олимпик Д 2 : 0
20.08.2017 Карпаты – Александрия 0 : 0
20.08.2017 Звезда К – Заря Лг 2 : 1
20.08.2017 Ворскла – Мариуполь 1 : 0
20.08.2017 Динамо К – Сталь Д 4 : 1
7-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
26.08.2017 Сталь Д – Звезда К 0 : 1
26.08.2017 Олимпик Д – Карпаты 0 : 0
27.08.2017 Мариуполь – Динамо К 3 : 0 (+:−)
27.08.2017 Верес – Шахтер Д 1 : 2
27.08.2017 Александрия – Ворскла 0 : 1
27.08.2017 Заря Лг – Черноморец Од 5 : 0
23-й тур с 7 по 12
Тур Дата, время Матч Счет
10.03, 15:00 Звезда К – Сталь Д 1 : 2
10.03, 18:00 Александрия – Черноморец Од 0 : 0
11.03, 15:00 Карпаты – Олимпик Д 0 : 3
24-й тур с 7 по 12
Тур Дата, время Матч Счет
17.03, 15:00 Черноморец Од – Сталь Д - : -
17.03, 18:00 Олимпик Д – Звезда К - : -
18.03, 15:00 Александрия – Карпаты - : -
8-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
9.09.2017 Шахтер Д – Заря Лг 3 : 1
9.09.2017 Ворскла – Олимпик Д 1 : 1
10.09.2017 Звезда К – Черноморец Од 0 : 1
10.09.2017 Карпаты – Верес 1 : 6
10.09.2017 Сталь Д – Мариуполь 0 : 1
10.09.2017 Динамо К – Александрия 3 : 0
9-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
16.09.2017 Александрия – Сталь Д 4 : 1
16.09.2017 Мариуполь – Звезда К 1 : 0
16.09.2017 Верес – Ворскла 1 : 0
17.09.2017 Заря Лг – Карпаты 0 : 0
17.09.2017 Олимпик Д – Динамо К 1 : 2
17.09.2017 Черноморец Од – Шахтер Д 0 : 0
10-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
23.09.2017 Звезда К – Шахтер Д 2 : 4
23.09.2017 Динамо К – Верес 0 : 0
24.09.2017 Сталь Д – Олимпик Д 1 : 1
24.09.2017 Мариуполь – Александрия 1 : 1
24.09.2017 Карпаты – Черноморец Од 1 : 1
24.09.2017 Ворскла – Заря Лг 1 : 1
11-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
30.09.2017 Олимпик Д – Мариуполь 3 : 2
30.09.2017 Александрия – Звезда К 0 : 0
1.10.2017 Черноморец Од – Ворскла 0 : 3
1.10.2017 Верес – Сталь Д 1 : 1
1.10.2017 Шахтер Д – Карпаты 2 : 0
1.10.2017 Заря Лг – Динамо К 4 : 4
12-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
13.10.2017 Шахтер Д – Ворскла 3 : 2
14.10.2017 Сталь Д – Заря Лг 0 : 1
14.10.2017 Верес – Мариуполь 1 : 1
15.10.2017 Звезда К – Карпаты 0 : 0
15.10.2017 Олимпик Д – Александрия 1 : 0
15.10.2017 Черноморец Од – Динамо К 2 : 1
13-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
21.10.2017 Олимпик Д – Звезда К 1 : 0
21.10.2017 Александрия – Верес 1 : 1
21.10.2017 Ворскла – Карпаты 0 : 1
22.10.2017 Сталь Д – Черноморец Од 1 : 1
22.10.2017 Мариуполь – Заря Лг 2 : 5
22.10.2017 Динамо К – Шахтер Д 0 : 0
14-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
28.10.2017 Шахтер Д – Сталь Д 1 : 1
29.10.2017 Звезда К – Ворскла 1 : 0
29.10.2017 Заря Лг – Александрия 2 : 2
29.10.2017 Верес – Олимпик Д 1 : 1
29.10.2017 Карпаты – Динамо К 1 : 1
30.10.2017 Черноморец Од – Мариуполь 0 : 0
15-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
4.11.2017 Верес – Звезда К 0 : 0
4.11.2017 Александрия – Черноморец Од 0 : 0
5.11.2017 Мариуполь – Шахтер Д 1 : 3
5.11.2017 Сталь Д – Карпаты 0 : 0
5.11.2017 Динамо К – Ворскла 2 : 1
5.11.2017 Олимпик Д – Заря Лг 3 : 3
16-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
17.11.2017 Шахтер Д – Александрия 1 : 2
18.11.2017 Звезда К – Динамо К 0 : 2
18.11.2017 Заря Лг – Верес 1 : 1
18.11.2017 Карпаты – Мариуполь 0 : 1
19.11.2017 Ворскла – Сталь Д 1 : 1
19.11.2017 Черноморец Од – Олимпик Д 2 : 1
17-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
25.11.2017 Мариуполь – Ворскла 0 : 1
25.11.2017 Олимпик Д – Шахтер Д 2 : 4
26.11.2017 Верес – Черноморец Од 3 : 1
26.11.2017 Александрия – Карпаты 3 : 0
26.11.2017 Сталь Д – Динамо К 0 : 2
26.11.2017 Заря Лг – Звезда К 1 : 0
18-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
21.02.2017 Карпаты – Олимпик Д - : -
2.12.2017 Черноморец Од – Заря Лг 1 : 1
2.12.2017 Шахтер Д – Верес 2 : 0
3.12.2017 Звезда К – Сталь Д 1 : 0
3.12.2017 Ворскла – Александрия 3 : 1
3.12.2017 Динамо К – Мариуполь 5 : 1
21.02, 13:00 Карпаты – Олимпик Д 2 : 1
19-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
9.12.2017 Верес – Карпаты 2 : 2
9.12.2017 Мариуполь – Сталь Д 4 : 2
9.12.2017 Черноморец Од – Звезда К 3 : 3
9.12.2017 Олимпик Д – Ворскла 1 : 4
10.12.2017 Александрия – Динамо К 0 : 0
10.12.2017 Заря Лг – Шахтер Д 2 : 1
20-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
16.02, 20:00 Шахтер Д – Черноморец Од 5 : 0
17.02, 15:00 Сталь Д – Александрия 2 : 0
17.02, 18:00 Ворскла – Верес 1 : 0
18.02, 15:00 Звезда К – Мариуполь 0 : 3
18.02, 15:00 Карпаты – Заря Лг 0 : 2
18.02, 18:00 Динамо К – Олимпик Д 1 : 0
21-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
24.02, 15:00 Черноморец Од – Карпаты 0 : 0
24.02, 15:00 Александрия – Мариуполь 1 : 0
25.02, 15:00 Заря Лг – Ворскла 3 : 0
25.02, 15:00 Олимпик Д – Сталь Д 2 : 0
25.02, 18:00 Верес – Динамо К 3 : 1
25.02, 18:00 Шахтер Д – Звезда К 5 : 0
22-й тур
Тур Дата, время Матч Счет
3.03, 18:00 Ворскла – Черноморец Од 2 : 1
4.03, 15:00 Мариуполь – Олимпик Д 1 : 0
4.03, 15:00 Сталь Д – Верес 0 : 1
4.03, 18:00 Динамо К – Заря Лг 3 : 2
4.03, 20:30 Карпаты – Шахтер Д 0 : 3
6.03, 15:00 Звезда К – Александрия 0 : 0
Обозначения
– Первые матчи
   – Ответные матчи
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