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Футбол / Чемпионат Европы / Чемпионат Европы U-21
Сезон: 2013/2015
Сезон: 2013/2015
Сезон: 2011/2013
Общая Дома В гостях
Группа A
Команда И В Н П М О
Дания U21 3 2 0 1 4-4 6
Германия U21 3 1 2 0 5-2 5
Чехия U21 3 1 1 1 6-3 4
Сербия U-21 3 0 1 2 1-7 1
Группа B
Команда И В Н П М О
Португалия U21 3 1 2 0 2-1 5
Швеция U21 3 1 1 1 3-3 4
Италия U21 3 1 1 1 4-3 4
Англия U21 3 1 0 2 2-4 3
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
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