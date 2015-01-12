|Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Дания U21
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|Германия U21
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|Чехия U21
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|Сербия U-21
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Португалия U21
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|Швеция U21
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|Италия U21
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|Англия U21
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
Обозначения
- И
- – количество сыгранных игр
- В
- – количество побед
- Н
- – количество ничьих
- П
- – количество поражений
- М
- – разница забитых и пропущенных мячей
- О
- – количество набранных очков