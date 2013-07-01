Сборная Германии U-21

Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кёпке настроен оптимистично относительно шансов голкипера команды Мануэля Нойера на участие в предстоящем чемпионате мира в России. В данный момент страж ворот мюнхенской "Баварии" продолжает восстанавливаться после травмы.
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил состав на матч с футболистами Сан-Марино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Тренерский штаб молодежной сборная Казахстана по футболу (U-21) во главе с Талгатом Байсуфиновым объявил состав на домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Франции и Люксембурга, информирует официальный сайт КФФ.