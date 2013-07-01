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Сборная Германии U-21

главный тренер
Хорст Хрубеш (с 1.07.2013 по 31.07.2016)

Новости команды

Германия: to Russia with Low
2 марта | Спорт-Экспресс

Германия: to Russia with Low

Начинаем рассказ о командах, которые выступят на чемпионате мира в группе F. Немцы, для которых турнир станет уже 19-м, - одни из главных претендентов на золото.
В сборной Германии верят что Нойер примет участие в чемпионате мира
13 февраля | Чемпионат.com

В сборной Германии верят, что Нойер примет участие в чемпионате мира

Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кёпке настроен оптимистично относительно шансов голкипера команды Мануэля Нойера на участие в предстоящем чемпионате мира в России. В данный момент страж ворот мюнхенской "Баварии" продолжает восстанавливаться после травмы.
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Новости Футбола

Людас Румбутис назвал состав молодежной сборной Беларуси на игру с футболистами Сан-Марино
8 марта | БЕЛТА

Людас Румбутис назвал состав молодежной сборной Беларуси на игру с футболистами Сан-Марино

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил состав на матч с футболистами Сан-Марино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Молодежная сборная Казахстана решила обойтись без футболистов Астаны в отборе на Евро-2019
7 марта | Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана решила обойтись без футболистов «Астаны» в отборе на Евро-2019

Тренерский штаб молодежной сборная Казахстана по футболу (U-21) во главе с Талгатом Байсуфиновым объявил состав на домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Франции и Люксембурга, информирует официальный сайт КФФ.
06 марта

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