Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Сборная Англии U-21

главный тренер
Гарет Саутгейт (с 17.06.2015 по 8.06.2017)

Новости команды

СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018
9 марта | Р-Спорт

СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сборная Англии по футболу может быть не допущена до участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если команда будет бойкотировать ЧМ-2018 в России, сообщает Telegraph.
Поиск команд и спортсменов

Актуальные новости

Клубы низших английских лиг одобрили перенос сроков летнего трансферного окна
22 февраля | Р-Спорт

Клубы низших английских лиг одобрили перенос сроков летнего трансферного окна

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Клубы Английской футбольной лиги (EFL), объединяющей 72 команды трех английских лиг (со второго по четвертый по силе дивизион), проголосовали за изменение сроков летнего трансферного окна, которое будет закрываться раньше, сообщается на сайте организации.
Англия: ураганное поколение
19 февраля | Спорт-Экспресс

Англия: ураганное поколение

Завершаем рассказ о командах, которые выступят на чемпионате мира в группе G. Родоначальники футбола англичане в 15-й раз вышли в финальный турнир первенства планеты.
Саутгейт: Россия превосходно проведет чемпионат мира 2018 года
25 января | ТАСС

Саутгейт: Россия превосходно проведет чемпионат мира 2018 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия организовала превосходный Кубок конфедераций по футболу в 2017 году, от чемпионата мира 2018 года стоит ожидать того же. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт.
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана