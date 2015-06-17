Сборная Англии U-21

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Клубы Английской футбольной лиги (EFL), объединяющей 72 команды трех английских лиг (со второго по четвертый по силе дивизион), проголосовали за изменение сроков летнего трансферного окна, которое будет закрываться раньше, сообщается на сайте организации.
ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия организовала превосходный Кубок конфедераций по футболу в 2017 году, от чемпионата мира 2018 года стоит ожидать того же. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт.