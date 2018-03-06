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Актуальные новости
6 мартаСпорт-Экспресс
Российским легкоатлетам могут запретить выступать даже в нейтральном статусеГлава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы ИААФ к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.
6 мартаТАСС
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетикиТАСС, 6 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен.
6 мартаТАСС
Отказ в выполнении пунктов дорожной карты может привести к исключению ВФЛА из IAAFТАСС, 6 марта. Российские легкоатлеты летом могут лишиться возможности участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.
6 мартаР-Спорт
Канадец Гомес избран главой комиссии спортсменов IAAFМОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Канадец Иньяки Гомес был избран главой комиссии спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщается на официальном сайте организации.
5 мартаГазета.Ру
Олимпийскую чемпионку Рио подозревают в употреблении допингаОлимпийская чемпионка кенийская бегунья на средние дистанции Рут Джебет, выступающая за Бахрейн, подозревается в употреблении допинга, сообщает The Guardian.
4 мартаТАСС
Француз Лавиллени завоевал золото в прыжках с шестом на зимнем ЧМ по легкой атлетикеБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Француз Рено Лавиллени завоевал золото в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который завершился в Бирмингеме.
4 мартаТАСС
Российские легкоатлеты стали пятыми в медальном зачете зимнего чемпионата мираБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, выступающие в нейтральном статусе, заняли пятое место в неофициальном медальном зачете зимнего чемпионата мира, который завершился в воскресенье в Бирмингеме. На счету россиян две золотые и одна серебряная награды.
4 мартаТАСС
Сборная Польши выиграла эстафету 4×400 м на зимнем ЧМ, установив рекорд мираБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Польши завоевала золото в эстафете 4×400 м на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Бирмингеме.
4 мартаТАСС
Борзаковский: Российские легкоатлеты на зимнем ЧМ в Бирмингеме выступили на пятеркуБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский поставил высший балл своим спортсменам за выступление на чемпионате мира в помещении в английском Бирмингеме. Об этом тренер сообщил ТАСС.
4 мартаТАСС
Эфиоп Кеджелча стал победителем зимнего ЧМ по легкой атлетике в беге на 3000 мБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Эфиоп Йомиф Кеджелча завоевал золото в беге на 3000 м на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в английском Бирмингеме.
4 мартаТАСС
Сидоровой обидно, что она не может отпраздновать серебро ЧМ с флагом своей страныБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Россиянка Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом, испытывает разочарование от того, что лишена возможности пробежать по стадиону с флагом своей страны. Об этом Сидорова рассказала журналистам.
4 мартаТАСС
Сидорова не верит, что сумела покорить на ЧМ высоту 4,90 мБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом с личным рекордом, не верит, что сумела прыгнуть на 4,90 метра, и очень рада этому результату. Об этом она рассказала журналистам.
4 мартаТАСС
Россиянка Сидорова завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестомБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова заняла второе место на чемпионате мира в помещении в прыжках с шестом. Соревнования проходят в британском Бирмингеме.
3 мартаТАСС
Польский легкоатлет Кщот завоевал золото чемпионата мира в помещении в беге на 800 мБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Поляк Адам Кщот занял первое место на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в беге на дистанции 800 метров. Соревнования проходят в британском Бирмингеме.
3 мартаТАСС
Американка Фонтейн получила бронзу ЧМ-2010, которая ранее принадлежала россиянке ЧерновойБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Американской многоборке Хайлис Фонтейн перед началом вечерней сессии третьего дня зимнего чемпионата мира в Бирмингеме была торжественно вручена бронзовая награда мирового первенства — 2010, которая ранее принадлежала россиянке Татьяне Черновой, уличенной в нарушении антидопинговых правил.
3 мартаТАСС
Венесуэлка Рохас стала победительницей зимнего ЧМ по легкой атлетике в тройном прыжкеБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Венесуэлка Юлимар Рохас победила в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в британском Бирмингеме.
3 мартаТАСС
Зимнюю чемпионку мира по легкой атлетике Ласицкене встретили в Москве с цветамиМОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Чуть более 50 человек встретили чемпионку мира в помещении Марию Ласицкене в аэропорту Шереметьево с цветами и флажками ЦСКА, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
2 мартаТАСС
Два серебра зимних ЧМ белоруса Михневича, уличенного в допинге, вручены датчанину и немцуБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Датчанин Йоахим Ольсен и немец Ральф Бартелс получили в пятницу серебряные награды зимних чемпионатов мира 2006 и 2010 годов соответственно. Ранее эти медали принадлежали белорусскому толкателю ядра Андрею Михневичу, уличенному в нарушении антидопинговых правил.
2 мартаТАСС
Ласицкене планирует открыть летний сезон на майском этапе «Бриллиантовой лиги» в ШанхаеБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница зимнего чемпионата мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует открыть летний сезон 12 мая выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Шанхае. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
2 мартаЧемпионат.com
Дисквалифицированы все участники отборочного забега на 400 м на зимнем ЧМВсе пять участников квалификационного забега на 400 м на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания) были дисквалифицированы, сообщает Reuters.
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