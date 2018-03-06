Российским легкоатлетам могут запретить выступать даже в нейтральном статусеГлава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы ИААФ к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.
6 мартаТАСС
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетикиТАСС, 6 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен.
6 мартаТАСС
Отказ в выполнении пунктов дорожной карты может привести к исключению ВФЛА из IAAFТАСС, 6 марта. Российские легкоатлеты летом могут лишиться возможности участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.
Сидорова не верит, что сумела покорить на ЧМ высоту 4,90 мБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом с личным рекордом, не верит, что сумела прыгнуть на 4,90 метра, и очень рада этому результату. Об этом она рассказала журналистам.
Американка Фонтейн получила бронзу ЧМ-2010, которая ранее принадлежала россиянке ЧерновойБИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Американской многоборке Хайлис Фонтейн перед началом вечерней сессии третьего дня зимнего чемпионата мира в Бирмингеме была торжественно вручена бронзовая награда мирового первенства — 2010, которая ранее принадлежала россиянке Татьяне Черновой, уличенной в нарушении антидопинговых правил.