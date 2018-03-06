4 марта ТАСС

Сидорова не верит, что сумела покорить на ЧМ высоту 4,90 м

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом с личным рекордом, не верит, что сумела прыгнуть на 4,90 метра, и очень рада этому результату. Об этом она рассказала журналистам.