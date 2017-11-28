Сборная Саудовской Аравии

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Тренер сборной Саудовской Аравии Мануэль Суарес считает, что российские футболисты имеют хорошие перспективы для успешного выступления на чемпионате мира - 2018. Такое мнение он выразил ТАСС.
Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018 из-за подозрения России в причастности к отравлению в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Одновременно в Лондоне выразили опасения по поводу сговора российских и аргентинских фанатов с целью нападения на англичан во время турнира.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинградская область подготовила для футбольных болельщиков, которые приедут летом на чемпионат мира 2018 года, три туристических маршрута, в которые включены семь средневековых крепостей. Об этом рассказала ТАСС руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.
ТАСС, 9 марта. Компания Coca-Cola - официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года - представила песню "Colors", посвященную предстоящему турниру в России. Исполнителем песни является американский певец Джейсон Деруло, композицию можно послушать на официальном канале артиста в YouTube.