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Сборная Саудовской Аравии

главный тренер
Хуан Антонио Пицци (с 28.11.2017 по н.в.)

Новости команды

Тренер аравийцев: Сборная России по футболу имеет большие перспективы на домашнем ЧМ
28 февраля | ТАСС

Тренер аравийцев: Сборная России по футболу имеет большие перспективы на домашнем ЧМ

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Тренер сборной Саудовской Аравии Мануэль Суарес считает, что российские футболисты имеют хорошие перспективы для успешного выступления на чемпионате мира - 2018. Такое мнение он выразил ТАСС.
Саудовскую Аравию могут не допустить до ЧМ-2018 из-за конфликта с Катаром
21 февраля | Чемпионат.com

Саудовскую Аравию могут не допустить до ЧМ-2018 из-за конфликта с Катаром

ФИФА внимательно следит за ситуацией с возможным политическим вмешательством в футбол в ОАЭ и Саудовской Аравии в связи с конфликтом этих стран с Катаром на политическом уровне, сообщает AS.
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Новости Футбола

Бойкот ЧМ-2018 — это бряцание оружием
11 марта, 12:46 | Газета.Ру

«Бойкот ЧМ-2018 — это бряцание оружием»

Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018 из-за подозрения России в причастности к отравлению в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Одновременно в Лондоне выразили опасения по поводу сговора российских и аргентинских фанатов с целью нападения на англичан во время турнира.
Власти Ленинградской области подготовили для гостей ЧМ-2018 маршруты по семи крепостям
10 марта | ТАСС

Власти Ленинградской области подготовили для гостей ЧМ-2018 маршруты по семи крепостям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинградская область подготовила для футбольных болельщиков, которые приедут летом на чемпионат мира 2018 года, три туристических маршрута, в которые включены семь средневековых крепостей. Об этом рассказала ТАСС руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.
Американский певец Джейсон Деруло представил песню для ЧМ-2018 от Coca-Cola
9 марта | ТАСС

Американский певец Джейсон Деруло представил песню для ЧМ-2018 от Coca-Cola

ТАСС, 9 марта. Компания Coca-Cola - официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года - представила песню "Colors", посвященную предстоящему турниру в России. Исполнителем песни является американский певец Джейсон Деруло, композицию можно послушать на официальном канале артиста в YouTube.
СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018
9 марта | Р-Спорт

СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сборная Англии по футболу может быть не допущена до участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если команда будет бойкотировать ЧМ-2018 в России, сообщает Telegraph.
Марио Балотелли вернется в сборную Италии
8 марта | Вести.Ru

Марио Балотелли вернется в сборную Италии

Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли будет вызван в сборную Италии на товарищеские матчи с командами Аргентины и Англии. Балотелли не выступал за сборную на протяжении четырех лет.
06 марта

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