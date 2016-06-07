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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал заслуженной победу его команды над "ПСЖ", а наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своих подопечных "за отношение к делу" по итогам матча с "Порту" - минувшей ночью определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов - 2017/18. "Газета.Ru" рассказывает о встречах главного клубного турнира Старого Света.