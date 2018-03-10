22 февраля TeamRussia.pro

Андрей Максимов: Перемены в руководстве СКР не нужны

Три последних комплекта медалей были разыграны сегодня в шорт-треке. На дистанции 500 метров у мужчин с мировым рекордом победил китаец У Дацзин, серебро и бронза достались корейцам Хван Дэ Хону и Им Хё Джуну. Дистанцию вдвое длиннее у женщин выиграла голландка Сюзанне Схюлтинг, второй финишировала канадка Ким Бутен, третьей — итальянка Арианна Фонтана. В мужской эстафете на 5000 метров неожиданную победу одержала сборная Венгрии. Это первая венгерская золотая медаль на зимних Олимпийских играх! Второе место заняли китайцы, третье — канадцы.