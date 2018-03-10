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Российский конькобежец Александр Подольский победил на 1500 м на юниорском ЧМ в США
Золото ЧМ по конькам в классическом многоборье у женщин впервые уезжает в Японию
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Голландский конькобежец Руст стал чемпионом мира в классическом многоборье
Актуальные новости
10 мартаСоветский спорт
Классика конькобежного спорта спустя 125 лет вернулась в АмстердамВ Амстердаме на футбольном стадионе сегодня стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье.
10 мартаР-Спорт
Ирен Вюст победила на дистанции 3000 м на ЧМ в классическом многоборьеМОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Голландка Ирен Вюст одержала победу на дистанции 3000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в Амстердаме.
9 мартаТАСС
Воронина стартует на чемпионате мира по конькобежному многоборью в НидерландахМОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье стартует в пятницу в Амстердаме. В составе российской команды выступят шесть спортсменов, в том числе и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Наталья Воронина.
7 мартаТАСС
Конькобежка Воронина вошла в состав сборной России на ЧМ в классическом многоборьеТАСС, 7 марта. Бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане Наталья Воронина вошла в состав сборной России на чемпионат мира в классическом многоборье, который пройдет в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.
4 мартаТАСС
Конькобежка Фаткулина стала третьей на дистанции 500 м на спринтерском ЧМТАСС, 4 марта. Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла третье место во втором забеге на 500 метров на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, который проходит в китайском Чанчуне. Позднее в воскресенье конькобежки выступят на заключительной дистанции чемпионата мира — 1000 м.
3 мартаСоветский спорт
Голикова и Яманака — одни из героев первого дня ЧМ по конькамСегодня в китайском Чанчуне стартовал 49-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.
3 мартаТАСС
Конькобежка Голикова стала второй в первом забеге на 500 м на спринтерском ЧМТАСС, 3 марта. Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла второе место в первом забеге на 500 м на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, который проходит в китайском Чанчуне.
3 мартаР-Спорт
Новое покорение Азии: конькобежцы поборются за титул сильнейших спринтеров мираАПЕЛДОРН (Нидерланды), 3 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье стартует в китайском Чанчуне.
26 февраляЧемпионат.com
Елистратов: В Пхёнчхане посмотрел только каток, столовую, жильё и туалетРоссийский шорт-трекист Семён Елистратов, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане, поделился эмоциями после возвращения в Россию.
24 февраляТАСС
Японская конькобежка Такаги стала первой олимпийской чемпионкой в масс-стартеПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Японская конькобежка Нана Такаги завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Масс-старт впервые представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпиаде.
24 февраляТАСС
Южнокорейский конькобежец Ли Сын Хун завоевал золото Олимпиады в масс-стартеПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Южнокорейский конькобежец Ли Сын Хун выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
24 февраляЧемпионат.com
Шорт-трекистка, получившая угрозы расправы, понесёт флаг Канады на закрытии ИгрШорт-трекистка Ким Бутен выбрана знаменосцем сборной Канады на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Канады.
23 февраляР-Спорт
Нейс завоевал золото на дистанции 1000 м на ОлимпиадеКАННЫН, 23 фев — РИА Новости. Голландский конькобежец Кьелд Нёйс завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пхенчхане.
22 февраляР-Спорт
Объявлены составы сборной России на ЧМ по конькобежному спорту в многоборьеКАННЫН, 22 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стали известны составы сборной России на чемпионаты мира по конькобежному спорту в двух видах многоборья — классическом и спринтерском.
22 февраляTeamRussia.pro
Андрей Максимов: Перемены в руководстве СКР не нужныТри последних комплекта медалей были разыграны сегодня в шорт-треке. На дистанции 500 метров у мужчин с мировым рекордом победил китаец У Дацзин, серебро и бронза достались корейцам Хван Дэ Хону и Им Хё Джуну. Дистанцию вдвое длиннее у женщин выиграла голландка Сюзанне Схюлтинг, второй финишировала канадка Ким Бутен, третьей — итальянка Арианна Фонтана. В мужской эстафете на 5000 метров неожиданную победу одержала сборная Венгрии. Это первая венгерская золотая медаль на зимних Олимпийских играх! Второе место заняли китайцы, третье — канадцы.
22 февраляTeamRussia.pro
Елистратов: Хочется домашнего борща и бабушкиных пельменейБронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Семён Елистратов отвечает на вопросы Team Russia.
22 февраляТАСС
Кулижников пропустит остаток текущего сезона из-за травмы пахаМОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер мужской сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников пропустит остаток текущего сезона из-за рецидива травмы паха. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев.
22 февраляР-Спорт
Венгерские шорт-трекисты завоевали золото ОИ в эстафете с олимпийским рекордомКАННЫН, 22 фев — РИА Новости. Мужская сборная Венгрии по шорт-треку завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в эстафете на 5000 метров, установив олимпийский рекорд.
22 февраляР-Спорт
Максимов: Выступлением сборной России по шорт-треку на Олимпиаде доволенКАННЫН, 22 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов заявил, что он в целом доволен выступлением команды на Олимпийских играх 2018 года.
22 февраляТАСС
Голландская шорт-трекистка Схултинг стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1000 мПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Голландка Сюзанн Схултинг завоевала золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Это золото стал первым на Олимпиадах в истории голландского шорт-трека.
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