Биатлон / Профиль спортсмена
Витаутас Строля
- Дата рождения:
- 28.11.1992
- Гражданство:
- Литва
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|20
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|87
|0
|2.12.2017
|Спринт
|57
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|58
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|50
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|38
|3
|10.12.2017
|Эстафета
|22
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|49
|0
|16.12.2017
|Гонка преследования
|54
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|61
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|79
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|21
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|60
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|49
|12.02.2018
|Гонка преследования
|43
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|82
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|60
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|20
|-