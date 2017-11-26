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Биатлон / Профиль спортсмена
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Витаутас Строля

Дата рождения:
28.11.1992
Гражданство:
  Литва
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 20 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 87 0
2.12.2017 Спринт 57 0
3.12.2017 Гонка преследования 58 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 50 0
9.12.2017 Гонка преследования 38 3
10.12.2017 Эстафета 22 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 49 0
16.12.2017 Гонка преследования 54 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 61 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 79 0
12.01.2018 Эстафета 21 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 60 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 49
12.02.2018 Гонка преследования 43
15.02.2018 Индивидуальная гонка 82
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 60 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 20 -
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