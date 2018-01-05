Биатлон / Профиль спортсмена
Джузеппе Монтелло
- Гражданство:
- Италия
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|95
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|106
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|47
|0
|20.01.2018
|Гонка преследования
|47
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|50
|12.02.2018
|Гонка преследования
|39
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|40
|23.02.2018
|Эстафета
|12
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