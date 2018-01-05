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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Джузеппе Монтелло

Гражданство:
  Италия
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 95 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 106 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 47 0
20.01.2018 Гонка преследования 47 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 50
12.02.2018 Гонка преследования 39
15.02.2018 Индивидуальная гонка 40
23.02.2018 Эстафета 12 -
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