Биатлон / Профиль спортсмена
Корнел Пукяну
- Дата рождения:
- 27.10.1989
- Гражданство:
- Румыния
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|22
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|98
|0
|2.12.2017
|Спринт
|53
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|45
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|75
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|17
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|100
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|65
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|99
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|56
|0
|20.01.2018
|Гонка преследования
|51
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|60
|12.02.2018
|Гонка преследования
|58
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|55
|23.02.2018
|Эстафета
|14
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|40
|1