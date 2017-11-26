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Биатлон / Профиль спортсмена
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Корнел Пукяну

Дата рождения:
27.10.1989
Гражданство:
  Румыния
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 22 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 98 0
2.12.2017 Спринт 53 0
3.12.2017 Гонка преследования 45 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 75 0
10.12.2017 Эстафета 17 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 100 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 65 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 99 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 56 0
20.01.2018 Гонка преследования 51 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 60
12.02.2018 Гонка преследования 58
15.02.2018 Индивидуальная гонка 55
23.02.2018 Эстафета 14 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 40 1
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