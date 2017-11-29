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Биатлон / Профиль спортсмена
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Алина Райкова

Дата рождения:
14.08.1991
Гражданство:
  Казахстан
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2017 Индивидуальная гонка 70 0
1.12.2017 Спринт 103 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 51 0
9.12.2017 Гонка преследования 56 0
10.12.2017 Эстафета 11 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 40 1
6.01.2018 Гонка преследования 50 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 72 0
13.01.2018 Эстафета 14 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 48 0
20.01.2018 Гонка преследования 40 1
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 71
15.02.2018 Индивидуальная гонка 47
20.02.2018 Смешанная эстафета 18 -
22.02.2018 Эстафета 14 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 31 10
10.03.2018 Смешанная эстафета 12 -
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