Биатлон / Профиль спортсмена
Алина Райкова
- Дата рождения:
- 14.08.1991
- Гражданство:
- Казахстан
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|70
|0
|1.12.2017
|Спринт
|103
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|51
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|56
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|11
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|40
|1
|6.01.2018
|Гонка преследования
|50
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|72
|0
|13.01.2018
|Эстафета
|14
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|48
|0
|20.01.2018
|Гонка преследования
|40
|1
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|71
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|47
|20.02.2018
|Смешанная эстафета
|18
|-
|22.02.2018
|Эстафета
|14
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|31
|10
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|12
|-