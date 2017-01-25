Биатлон / Профиль спортсмена
Деян Крсманович
- Дата рождения:
- 16.01.1986
- Гражданство:
- Сербия
|Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.01.2017
|Индивидуальная гонка
|82
|27.01.2017
|Спринт
|99
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2017
|Спринт
|97
|0
|16.02.2017
|Индивидуальная гонка
|100
|0
|Отепя (Эстония) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2017
|Смешанная эстафета
|25
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2017
|Спринт
|105
|0