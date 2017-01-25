Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Деян Крсманович

Дата рождения:
16.01.1986
Гражданство:
  Сербия
Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
25.01.2017 Индивидуальная гонка 82
27.01.2017 Спринт 99
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2017 Спринт 97 0
16.02.2017 Индивидуальная гонка 100 0
Отепя (Эстония) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2017 Смешанная эстафета 25 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2017 Спринт 105 0
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана