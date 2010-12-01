Биатлон / Профиль спортсмена
Людмила Писаренко
- Дата рождения:
- 29.05.1983
- Гражданство:
- Украина
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|82
|0
|3.12.2010
|Спринт 7,5 км
|57
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 7,5 км
|83
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 7,5 км
|24
|17
|18.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|21
|20
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Спринт 7,5 км
|82
|0
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 7,5 км
|14
|27
|15.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|21
|20
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 7,5 км
|56
|0
|5.02.2011
|Смешанная эстафета
|11
|-