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Биатлон / Профиль спортсмена

Людмила Писаренко

Дата рождения:
29.05.1983
Гражданство:
  Украина
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 82 0
3.12.2010 Спринт 7,5 км 57 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 83 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 7,5 км 24 17
18.12.2010 Гонка преследования 10 км 21 20
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Спринт 7,5 км 82 0
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 7,5 км 14 27
15.01.2011 Гонка преследования 10 км 21 20
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 7,5 км 56 0
5.02.2011 Смешанная эстафета 11 -
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