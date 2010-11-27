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Биатлон / Профиль спортсмена

Александр Батюк

Дата рождения:
27.04.1984
Гражданство:
  Украина
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 10 км 12 29
28.11.2010 Спринт 10 км 6 38
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
4.12.2010 Спринт 10 км 71 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 37 4
11.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 51 0
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 5 40
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 85 0
14.01.2011 Спринт 10 км 81 0
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 10 км 36 5
5.02.2011 Смешанная эстафета 11 -
6.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 53 0
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2011 Спринт 10 км 62 0
Аннеси (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2011 Гонка преследования 12,5 км 35 6
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