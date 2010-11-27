Биатлон / Профиль спортсмена
Александр Батюк
- Дата рождения:
- 27.04.1984
- Гражданство:
- Украина
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 10 км
|12
|29
|28.11.2010
|Спринт 10 км
|6
|38
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.12.2010
|Спринт 10 км
|71
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|37
|4
|11.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|51
|0
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|5
|40
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|85
|0
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|81
|0
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 10 км
|36
|5
|5.02.2011
|Смешанная эстафета
|11
|-
|6.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|53
|0
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2011
|Спринт 10 км
|62
|0
|Аннеси (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|35
|6