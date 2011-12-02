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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Роман Прима

Дата рождения:
6.11.1981
Гражданство:
  Украина
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2011 Спринт 10 км 55 0
4.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 54 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 10 км 90 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2011 Спринт 10 км 94 0
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 26 15
8.01.2012 Спринт 10 км 23 18
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 2 -
13.01.2012 Спринт 10 км 11 30
14.01.2012 Гонка преследования 12,5 км 6 38
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2012 Спринт 10 км 72 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 10 км 48 0
4.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 39 2
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 10 км 30 11
12.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 36 5
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2012 Индивидуальная гонка 20 км 17 24
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