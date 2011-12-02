Биатлон / Профиль спортсмена
Роман Прима
- Дата рождения:
- 6.11.1981
- Гражданство:
- Украина
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2011
|Спринт 10 км
|55
|0
|4.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|54
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 10 км
|90
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2011
|Спринт 10 км
|94
|0
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|26
|15
|8.01.2012
|Спринт 10 км
|23
|18
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|2
|-
|13.01.2012
|Спринт 10 км
|11
|30
|14.01.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|6
|38
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2012
|Спринт 10 км
|72
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 10 км
|48
|0
|4.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|39
|2
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 10 км
|30
|11
|12.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|36
|5
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|17
|24