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Каури Койв

Дата рождения:
25.07.1983
Гражданство:
  Эстония
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 23 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 100 0
2.12.2017 Спринт 80 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 46 0
12.01.2018 Эстафета 17 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 86 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 76
15.02.2018 Индивидуальная гонка 68
23.02.2018 Эстафета 13 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 71 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 15 -
06 марта

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