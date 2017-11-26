Биатлон / Профиль спортсмена
Каури Койв
- Дата рождения:
- 25.07.1983
- Гражданство:
- Эстония
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|23
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|100
|0
|2.12.2017
|Спринт
|80
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|46
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|17
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|86
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|76
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|68
|23.02.2018
|Эстафета
|13
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|71
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|15
|-