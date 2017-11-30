Биатлон / Профиль спортсмена
Ярослав Соукуп
- Дата рождения:
- 12.07.1982
- Гражданство:
- Чехия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|86
|0
|2.12.2017
|Спринт
|68
|0
|Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2017
|Спринт
|24
|17
|10.12.2017
|Гонка преследования
|16
|25
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|22
|19
|16.12.2017
|Спринт
|30
|11
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|25
|16
|6.01.2018
|Гонка преследования
|52
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.02.2018
|Эстафета
|7
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|66
|0