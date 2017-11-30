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Ярослав Соукуп

Дата рождения:
12.07.1982
Гражданство:
  Чехия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 86 0
2.12.2017 Спринт 68 0
Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2017 Спринт 24 17
10.12.2017 Гонка преследования 16 25
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 22 19
16.12.2017 Спринт 30 11
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 25 16
6.01.2018 Гонка преследования 52 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
23.02.2018 Эстафета 7 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 66 0
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