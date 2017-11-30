Биатлон / Профиль спортсмена
Оле Эйнар Бьорндален
- Дата рождения:
- 27.01.1974
- Гражданство:
- Норвегия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|18
|23
|2.12.2017
|Спринт
|31
|10
|3.12.2017
|Гонка преследования
|18
|23
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|28
|13
|9.12.2017
|Гонка преследования
|46
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|1
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|52
|0
|6.01.2018
|Гонка преследования
|36
|5
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|42
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|12
|29
|11.03.2018
|Масс-старт
|28
|6