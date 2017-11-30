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Оле Эйнар Бьорндален

Дата рождения:
27.01.1974
Гражданство:
  Норвегия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 18 23
2.12.2017 Спринт 31 10
3.12.2017 Гонка преследования 18 23
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 28 13
9.12.2017 Гонка преследования 46 0
10.12.2017 Эстафета 1 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 52 0
6.01.2018 Гонка преследования 36 5
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 42 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 12 29
11.03.2018 Масс-старт 28 6
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