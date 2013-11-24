Биатлон / Профиль спортсмена
Ольга ЗАЙЦЕВА
- Дата рождения:
- 16.05.1978
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Смешанная эстафета
|6
|-
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|17
|24
|29.11.2013
|Спринт
|2
|54
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|8
|34
|7.12.2013
|Эстафета
|4
|-
|8.12.2013
|Гонка преследования
|10
|31
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2013
|Спринт
|31
|10
|15.12.2013
|Гонка преследования
|7
|36
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2014
|Эстафета
|1
|-
|10.01.2014
|Индивидуальная гонка
|59
|0
|12.01.2014
|Гонка преследования
|43
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2014
|Спринт
|28
|11.02.2014
|Гонка преследования
|11
|14.02.2014
|Индивидуальная гонка
|15
|17.02.2014
|Масс-старт
|24
|19.02.2014
|Смешанная эстафета
|5
|-
|21.02.2014
|Эстафета
|2
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2014
|Спринт
|32
|9
|8.03.2014
|Гонка преследования
|42
|0
|9.03.2014
|Масс-старт
|3
|48
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2014
|Спринт
|2
|54
|15.03.2014
|Спринт
|6
|38
|16.03.2014
|Гонка преследования
|3
|48
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.03.2014
|Спринт
|38
|3
|22.03.2014
|Гонка преследования
|15
|26
|23.03.2014
|Масс-старт
|5
|40