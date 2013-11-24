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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2010-2011
Ольга ЗАЙЦЕВА

Ольга ЗАЙЦЕВА

Дата рождения:
16.05.1978
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Смешанная эстафета 6 -
28.11.2013 Индивидуальная гонка 17 24
29.11.2013 Спринт 2 54
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 8 34
7.12.2013 Эстафета 4 -
8.12.2013 Гонка преследования 10 31
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2013 Спринт 31 10
15.12.2013 Гонка преследования 7 36
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2014 Эстафета 1 -
10.01.2014 Индивидуальная гонка 59 0
12.01.2014 Гонка преследования 43 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2014 Спринт 28
11.02.2014 Гонка преследования 11
14.02.2014 Индивидуальная гонка 15
17.02.2014 Масс-старт 24
19.02.2014 Смешанная эстафета 5 -
21.02.2014 Эстафета 2 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2014 Спринт 32 9
8.03.2014 Гонка преследования 42 0
9.03.2014 Масс-старт 3 48
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2014 Спринт 2 54
15.03.2014 Спринт 6 38
16.03.2014 Гонка преследования 3 48
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.03.2014 Спринт 38 3
22.03.2014 Гонка преследования 15 26
23.03.2014 Масс-старт 5 40
06 марта

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