Биатлон / Профиль спортсмена
Евгений УСТЮГОВ
- Дата рождения:
- 4.06.1985
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|13
|28
|30.11.2013
|Спринт
|6
|38
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|17
|24
|7.12.2013
|Эстафета
|3
|-
|8.12.2013
|Гонка преследования
|4
|43
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|4
|43
|4.01.2014
|Гонка преследования
|10
|31
|5.01.2014
|Масс-старт
|24
|17
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2014
|Эстафета
|3
|-
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|3
|48
|12.01.2014
|Гонка преследования
|13
|28
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|16
|10.02.2014
|Гонка преследования
|5
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|38
|18.02.2014
|Масс-старт
|19
|22.02.2014
|Эстафета
|1
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2014
|Спринт
|13
|28
|8.03.2014
|Гонка преследования
|14
|27
|9.03.2014
|Масс-старт
|3
|48
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2014
|Спринт
|23
|18
|15.03.2014
|Спринт
|38
|3
|16.03.2014
|Гонка преследования
|31
|10
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.03.2014
|Спринт
|57
|0
|22.03.2014
|Гонка преследования
|53
|0