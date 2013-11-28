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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2010-2011

Евгений УСТЮГОВ

Дата рождения:
4.06.1985
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2013 Индивидуальная гонка 13 28
30.11.2013 Спринт 6 38
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 17 24
7.12.2013 Эстафета 3 -
8.12.2013 Гонка преследования 4 43
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 4 43
4.01.2014 Гонка преследования 10 31
5.01.2014 Масс-старт 24 17
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2014 Эстафета 3 -
11.01.2014 Индивидуальная гонка 3 48
12.01.2014 Гонка преследования 13 28
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 16
10.02.2014 Гонка преследования 5
13.02.2014 Индивидуальная гонка 38
18.02.2014 Масс-старт 19
22.02.2014 Эстафета 1 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2014 Спринт 13 28
8.03.2014 Гонка преследования 14 27
9.03.2014 Масс-старт 3 48
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2014 Спринт 23 18
15.03.2014 Спринт 38 3
16.03.2014 Гонка преследования 31 10
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.03.2014 Спринт 57 0
22.03.2014 Гонка преследования 53 0
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