ПХЕНЧХАН, 11 мар - РИА Новости, Елена Дьячкова. Российская лыжница и биатлонистка Акжана Абдикаримова заявила РИА Новости, что ей морально тяжело выступать на Паралимпийских играх в Пхенчхане из-за недопуска до соревнований мужской российской команды, а также старшего тренера Ирины Громовой.
Россия завоевала три медали в первый день Паралимпийских игр в Пхенчхане - 2018. Все награды принесли биатлонистки: дебютантка Паралимпиады Екатерина Румянцева стала первой на дистанции 6 км в классе "стоя", многократная паралимпийская чемпионка Анна Миленина взяла в этой гонке серебро, а Михалина Лысова, которую допустили до Игр в последний момент, победила на той же трассе в соревнованиях для слабовидящих.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Биатлонистки Екатерина Румянцева, Анна Миленина и Михалина Лысова дали отличный старт выступлению российских спортсменов на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС по телефону высказал министр спорта России Павел Колобков.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне Михалина Лысова уверена, что золото, завоеванное ей в первый день Игр в Пхёнчхане - это только начало. Таким мнением спортсменка поделилась с журналистами.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Михалина Лысова завоевала золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Биатлонистка Екатерина Румянцева, завоевавшая первое золото для российских спортсменов на Паралимпиаде в Пхёнчхане, до конца не верила, что будет первой в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя". Об этом она рассказала журналистам.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Алексей Бугаев занял седьмое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в скоростном спуске в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.