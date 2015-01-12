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Россия завоевала три медали в первый день Паралимпийских игр в Пхенчхане - 2018. Все награды принесли биатлонистки: дебютантка Паралимпиады Екатерина Румянцева стала первой на дистанции 6 км в классе "стоя", многократная паралимпийская чемпионка Анна Миленина взяла в этой гонке серебро, а Михалина Лысова, которую допустили до Игр в последний момент, победила на той же трассе в соревнованиях для слабовидящих.