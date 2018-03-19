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15:05 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Дарья Касаткина — первая ракетка России (фото)

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA.

Таким образом 20-летняя спортсменка стала лучшей на данный момент россиянкой в рейтинге.

Светлана Кузнецова занимает в рейтинге 27-е место, Мария Шарапова — 42-е.

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