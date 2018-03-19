Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Дарья Касаткина — первая ракетка России (фото)
Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA.
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA.
Таким образом 20-летняя спортсменка стала лучшей на данный момент россиянкой в рейтинге.
Светлана Кузнецова занимает в рейтинге 27-е место, Мария Шарапова — 42-е.