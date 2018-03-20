Бывший тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал главные различия между российским и английским футболом в эфире программы «Вечерний Ургант».
Болельщики «Спартака» побили рекорд посещаемости
Сезон сложился неплохо.
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Сезон сложился неплохо.
За 30 домашних матчей поддержать хоккейный «Спартак» пришли 225 439 болельщиков.
В среднем за сезон на игру приходило 7515 зрителей. И это рекорд.
В прошлом сезоне на матче в среднем было на 277 болельщиков меньше, а в позапрошлом меньше аж на 1322. Тенденция явно положительная.
Больше всего людей пришло на игру с московским «Динамо». На арене было 11 337 зрителей.