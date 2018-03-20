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13:43 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщики «Спартака» побили рекорд посещаемости

Сезон сложился неплохо.

Источник: РИА "Новости"

За 30 домашних матчей поддержать хоккейный «Спартак» пришли 225 439 болельщиков.

В среднем за сезон на игру приходило 7515 зрителей. И это рекорд.

В прошлом сезоне на матче в среднем было на 277 болельщиков меньше, а в позапрошлом меньше аж на 1322. Тенденция явно положительная.

Больше всего людей пришло на игру с московским «Динамо». На арене было 11 337 зрителей.

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