Болельщики «Спартака» побили рекорд посещаемости

За 30 домашних матчей поддержать хоккейный «Спартак» пришли 225 439 болельщиков.



В среднем за сезон на игру приходило 7515 зрителей. И это рекорд.



В прошлом сезоне на матче в среднем было на 277 болельщиков меньше, а в позапрошлом меньше аж на 1322. Тенденция явно положительная.



Больше всего людей пришло на игру с московским «Динамо». На арене было 11 337 зрителей.